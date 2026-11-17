En medio del tenso momento judicial que atraviesan Wanda Nara y la China Suárez por la causa por presunta lesiones por Mauro Icardi, Maxi López habló de su postura ante la situación e intentó alejarse un poco del epicentro (LAM - América)

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Mientras la disputa entre Wanda Nara y la China Suárez continúa sumando capítulos, Maxi López volvió a quedar mencionado en el centro del conflicto. En paralelo a la causa iniciada por la denuncia de presuntas lesiones contra la hija mayor de Wanda y Mauro Icardi, el exfutbolista fue consultado sobre la situación y dejó en claro que no pretende involucrarse en los cruces que mantienen su expareja, el delantero y la actriz.

En diálogo con LAM, López fue consultado por el entredicho que Wanda y la China protagonizaron durante el último fin de semana. La periodista le preguntó qué impresión tenía sobre el conflicto entre la madre de sus hijos y la actriz. “Me mantengo afuera porque obviamente eso no es mío. Entonces prefiero estar afuera”, respondió.

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Luego, la notera le preguntó si le llamaba la atención que Icardi volviera a quedar involucrado en una situación vinculada con menores y con una posible situación de violencia. “Yo ya en su momento había hablado con Solange y le había dicho lo que me parecía lo mejor y lo correcto bajo mi punto de vista. Se lo dije, lo comenté en los medios y lo charlamos”, explicó, mencionando a su exesposa por su segundo nombre como acostumbra. “Lo que pasa es que después van sucediendo cosas que ya escapan de lo que puede llegar a ser mi palabra o mi control”, señaló.

"Van sucediendo cosas que ya escapan de lo que puede llegar a ser mi palabra o mi control”, señaló sobre lo ocurrido en la vida de su expareja

“Cuando uno se expresa y charla, pero después pasan otras cosas, ya ahí mucho no puedo opinar”, sostuvo. La periodista también le preguntó si se había vuelto a cruzar un límite en la exposición de los menores. “Para pensar en los chicos tienen que hacerlo las dos partes. Eso fue lo que pasó conmigo y con ella después de un largo tiempo”, explicó, en referencia al vínculo que logró reconstruir con Wanda luego de los conflictos que atravesaron durante y después de su separación.

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“Yo festejo por lo que tenemos hoy, por nuestros chicos”, expresó. “Lo que le está pasando a ella con la otra parte hoy por hoy, yo ahí mucho no puedo opinar porque tienen que resolverlo ellos”, afirmó. Después, la notera le preguntó si había podido hablar con Wanda y si la había notado preocupada o más tranquila frente a los acontecimientos. “No hablé con ella. Justamente la crucé anoche en el country de ella porque estábamos yendo a buscar algunas cosas de uno de mis chicos”, relató.

“No hablamos de eso. Hablamos del verano, de las fiestas”, agregó. En ese momento, la notera le preguntó cómo se repartirían los hijos durante las fiestas y el verano. “Un poco con ella, un poco conmigo”, respondió. “No hay pretensiones de ninguna de las dos partes, así que más o menos, en base a lo que quieran hacer los chicos, nosotros nos vamos a acomodar”, explicó.

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El exfutbolista evitó opinar sobre la relación amorosa de su expareja y Martín Migueles (Instagram)

La conversación también incluyó una pregunta sobre la relación actual de Wanda con Martín Migueles.“Es su relación, ahí no entro porque me parece lo correcto. Cada uno debe respetarse”, afirmó.

Cabe mencionar que el nombre de López ya había aparecido previamente en medio de la tensa situación que involucra a Nara. El exfutbolista había hablado con SQP (América) y también había evitado referirse en profundidad a lo ocurrido entre la conductora, Icardi y Martín Migueles. “No voy a hablar del tema, no sé la interna. Estoy afuera”, expresó en aquella oportunidad.

La frase había aparecido en un video que trascendió luego del escándalo ocurrido en la denominada “Casa de los Sueños”. “Yo soy un pibe grande, a mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, bobo. Yo no soy L-Gante, yo no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo te rompo la boca”, se escuchó decir al actual novio de Wanda.

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Maxi Lopez: “Hay pocas cosas que me sorprenden de Wanda y de Icardi”

Consultado puntualmente por esas palabras, López volvió a marcar distancia. “Estoy enfocado en mi familia, mis cosas. Los problemas de la otra parte los resolverán ellos”, señaló.

Por último, López explicó que no había podido acompañar a Wanda durante el estreno de una película porque se encontraba en el extranjero por cuestiones laborales. “Estaba en Uruguay por trabajo, pero está todo bien”, respondió cuando le preguntaron por la relación que mantiene actualmente con la empresaria.

De esta manera, Maxi volvió a dejar en claro que su prioridad está puesta en sus hijos y en la organización familiar. Aunque su nombre apareció en medio de nuevos cruces, el exfutbolista eligió no profundizar en las acusaciones y sostuvo que los conflictos entre Wanda, Icardi, la China y Migueles deberán ser resueltos por ellos.

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