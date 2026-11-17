El apellido Baekeland estaba asociado a una de las grandes fortunas industriales del siglo XX

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Cuando la policía entró en el elegante departamento de Cadogan Square, en uno de los barrios más exclusivos de Londres, encontró a una mujer muerta en la cocina y a su hijo en una situación que parecía desafiar cualquier lógica. Barbara Daly Baekeland, una estadounidense de 51 años, había sido apuñalada con un cuchillo. Antony, conocido como Tony, acababa de asesinar a su madre, pero no huyó ni intentaba ocultar lo ocurrido: hablaba por teléfono para pedir comida china.

Aquel trágico 17 de noviembre de 1972, la escena, por su contraste entre el horror y la indiferencia, se convirtió en una de las imágenes más recordadas de un caso estremecedor. El crimen no surgió de una discusión aislada. Detrás existía una historia familiar atravesada por el dinero, la inestabilidad emocional, los conflictos sexuales, las enfermedades mentales y una relación de posesión que terminó de la peor manera.

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El apellido Baekeland estaba asociado a una de las grandes fortunas industriales del siglo XX. Su origen se remontaba a Leo Baekeland, el químico belga que inventó la baquelita, un material sintético considerado el primer plástico totalmente artificial y que causó una revolución a comienzos del siglo pasado. Su descubrimiento convirtió a la familia en una de las más ricas y reconocidas de Estados Unidos.

Tony era bisnieto de Leo y heredero de aquel apellido, pero su vida estuvo lejos de la estabilidad que podía sugerir semejante patrimonio. Su padre, Brooks Baekeland, era nieto del inventor y pertenecía a una familia de enorme posición económica. Su madre, Barbara Daly, construyó su propia imagen en los ambientes de la moda y la alta sociedad. Supo trabaja como modelo y aspiraba a convertirse en actriz. Era una mujer atractiva, acostumbrada a los círculos exclusivos, las fiestas y los viajes, pero también atravesada por una profunda fragilidad emocional.

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Había nacido en Massachusetts en 1921 y se casó con Brooks en 1942. Cuatro años después, el 28 de agosto de 1946, nació su único hijo, Antony. Durante los primeros años llevaron una vida itinerante entre Estados Unidos y Europa. Los viajes, las residencias lujosas y las reuniones con personajes de la aristocracia y el mundo cultural eran un privilegio. Sin embargo, detrás de aquella apariencia había una relación matrimonial cada vez más deteriorada.

Barbara no aceptaba que su hijo Antony fuera gay

Familia rica, intimidad devastada

Brooks y Barbara tenían personalidades difíciles y una relación marcada por los celos, las infidelidades y los conflictos. Ella sufrió episodios depresivos e intentos de suicidio. Él se mostraba distante y poco dispuesto a involucrarse en los problemas emocionales de su esposa y de su hijo. El matrimonio terminó separándose y el divorcio se concretó en 1968. Él rehízo su vida y formó otra familia, mientras ella quedó cada vez más aferrada a Tony.

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El joven creció en un ambiente en el que las apariencias tenían un peso enorme. Era inteligente, sensible y tenía inquietudes artísticas, pero también mostraba dificultades para relacionarse y comportamientos que preocuparon a quienes lo conocían. Durante la adolescencia su sexualidad se convirtió en uno de los principales focos de conflicto con su madre.

Barbara no aceptaba que su hijo fuera gay. En lugar de comprenderlo y respetar su identidad, intentó modificar su comportamiento y su vida afectiva. Llegó a organizar encuentros con prostitutas para que Tony mantuviera relaciones sexuales con mujeres, convencida de que así podría cambiar su realidad.

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La historia tomó un giro todavía más perturbador cuando circularon versiones sobre una supuesta relación sexual entre madre e hijo. Algunas personas cercanas aseguraron que ella intentó seducirlo y hasta que mantuvieron relaciones incestuosas. La versión fue repetida durante años y se convirtió en uno de los aspectos más escandalosos del caso. Sin embargo, no existe una prueba concluyente que permita presentarla como un hecho indiscutible.

Uno de los hombres que mantuvo una relación sentimental con Barbara, Samuel Adams Green, cuestionó públicamente esa especulación. Dijo que ella nunca tuvo relaciones sexuales con Tony, y que a su juicio, Barbara disfrutaba provocando a los demás con historias escandalosas. La posibilidad de que la mujer exagerara algunos episodios para llamar la atención quedó así incorporada a la controversia que rodeó a la familia.

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Lo que sí aparecía con claridad en los testimonios era la relación asfixiante entre madre e hijo. Barbara pretendía controlar sus amistades, sus salidas y sus vínculos sentimentales. Tony, por su parte, reaccionaba con episodios de agresividad y comportamientos cada vez más difíciles de manejar. La convivencia se convirtió en un escenario de discusiones, amenazas y escenas violentas.

A eso se sumaron los problemas psiquiátricos. Con el tiempo fue diagnosticado con esquizofrenia, aunque su atención médica fue irregular. Brooks desconfiaba de la psiquiatría y se resistía a financiar tratamientos. Barbara tampoco consiguió sostener una estrategia adecuada para atender la enfermedad de su hijo y la situación se agravaba.

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En 1972, Barbara y Tony vivían juntos en un departamento de Cadogan Square, en el barrio londinense de Chelsea

Las advertencias antes del crimen

En 1972, Barbara y Tony vivían juntos en un departamento de Cadogan Square, en el barrio londinense de Chelsea. La residencia estaba rodeada de lujo y formaba parte del mundo social al que ella estaba acostumbrada. Pero quienes los frecuentaban sabían que detrás de aquella fachada se sucedían episodios de violencia.

Tony protagonizó amenazas y ataques contra su madre. En julio de ese año, durante un episodio en la calle, intentó empujarla hacia los autos que transitaban. La intervención de una amiga de ella evitó que el hecho terminara en una tragedia. La policía detuvo al joven, pero su madre se negó a presentar cargos. Después de eso, Tony fue internado brevemente en The Priory, una clínica psiquiátrica privada, aunque lo dieron de alta muy poco después.

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La situación era preocupante. Los médicos que lo atendían advertían que su comportamiento podía volverse peligroso. Una psiquiatra que lo evaluó, Lindsay Jacobs, estaba especialmente alarmada por el riesgo que corría Barbara. El 30 de octubre de 1972, poco más de dos semanas antes del asesinato, le advirtió que su hijo podía llegar a matarla.

La profesional no se limitó a expresar su preocupación en una consulta: también buscó alertar a la policía de Chelsea y pidió que se prestara atención a lo que pasaba en el departamento de Cadogan Square. La respuesta que recibió fue que no podían intervenir preventivamente mientras no se produjera un nuevo episodio delictivo. Barbara, por su parte, no pareció tomar la advertencia con la gravedad que requería.

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La convivencia continuó. El vínculo que debía ser un espacio de protección se transformó en una relación de dependencia y enfrentamiento en la que la enfermedad de Tony, el control ejercido por su madre, y la falta de intervención se combinaron de manera explosiva.

La noche del 16 al 17 de noviembre llegó el desenlace. Las reconstrucciones posteriores señalaron que la discusión comenzó por la presencia de un amigo de Tony a quien Barbara no quería recibir. La pelea fue subiendo de tono. El joven golpeó a su madre y ella intentó escapar hacia la cocina. Tony la siguió con un cuchillo y la apuñaló en el pecho. La herida fue mortal.

Cuando llegaron los agentes, Barbara estaba muerta. Él estaba en el departamento, y según los relatos que se difundieron, hacía un pedido te1lefónico de comida china. No intentó escapar ni armar una coartada. La policía lo detuvo y quedó a disposición de la Justicia británica.

La noticia tuvo repercusión internacional. No se trataba solamente del asesinato de una mujer perteneciente a la alta sociedad estadounidense: el acusado era su propio hijo, heredero de una fortuna vinculada a una de las invenciones industriales más importantes del siglo XX. Pronto comenzaron a conocerse detalles de la vida privada de los Baekeland y de los conflictos que precedieron al crimen.

Tony Baekeland fue acusado de asesinato y permaneció detenido mientras se preparaba el proceso

El juicio y la internación

Tony fue acusado de asesinato y permaneció detenido mientras se preparaba el proceso. El juicio comenzó en junio de 1973 en el Tribunal Penal Central de Londres, conocido como Old Bailey. Su defensa estuvo a cargo del abogado John Mortimer, quien sostuvo que el estado mental del acusado debía ser considerado para evaluar su responsabilidad penal.

La estrategia tuvo éxito. Tony se declaró culpable de homicidio involuntario por responsabilidad disminuida, una figura del derecho inglés que permite reducir la calificación de asesinato cuando una alteración mental afecta sustancialmente la capacidad del acusado para comprender o controlar sus actos. No fue, por lo tanto, condenado por homicidio en sentido estricto, aunque reconoció causar la muerte.

Los informes psiquiátricos fueron determinantes. Los especialistas describieron un cuadro de esquizofrenia y una alteración profunda de su estado mental. El tribunal aceptó la responsabilidad disminuida y dispuso que fuera internado en Broadmoor, un hospital psiquiátrico de máxima seguridad situado en Berkshire, Inglaterra, destinado a pacientes peligrosos.

La decisión generó opiniones enfrentadas. Para algunos, Tony era un joven gravemente enfermo que fue desatendido por sus padres y que necesitaba tratamiento. Para otros, había cometido un crimen brutal y debía permanecer encerrado. Su padre, Brooks, se mostró especialmente crítico con el resultado y consideraba que su hijo debía haber sido sentenciado por asesinato.

En Broadmoor estuvo durante casi ocho años. Allí recibió atención psiquiátrica y medicación, aunque su evolución fue compleja. La familia y algunos amigos impulsaron gestiones para que pudiera abandonar el hospital y regresar a Estados Unidos. Su abuela materna, Nina Daly, fue una de las que más insistió en que podía vivir bajo su cuidado.

En julio de 1980, aquella campaña consiguió su objetivo. El 21 de julio, Tony fue liberado de Broadmoor y viajó a Nueva York para instalarse en el departamento de su abuela, que tenía 87 años. La decisión fue cuestionada posteriormente por profesionales que consideraban que todavía necesitaba supervisión y tratamiento. El propio equipo médico de Broadmoor reconocería que su salida fue un error.

Los informes psiquiátricos fueron determinantes. Los especialistas describieron un cuadro de esquizofrenia y una alteración profunda del estado mental de Tony Baekeland

La segunda tragedia y el final

La esperanza de Nina duró apenas unos días. Tony llegó a Nueva York y empezó a mostrar comportamientos inquietantes. Instaló una especie de altar en memoria de su madre y realizaba rituales alrededor de sus cenizas. Su estado emocional seguía siendo inestable y la convivencia con su abuela pronto se volvió difícil.

El 27 de julio de 1980, apenas seis días después de salir, se produjo una nueva discusión. Esta vez el motivo habría sido una llamada telefónica que Tony quería hacer a Inglaterra y que su abuela no le permitió. La pelea terminó con un ataque brutal: el joven le dio ocho puñaladas provocándole graves lesiones y fracturas. De manera increíble, la mujer, pese a su edad y a la violencia sufrida, sobrevivió.

La policía lo detuvo y fue acusado de intento de asesinato. El caso tuvo una repercusión inmediata en Estados Unidos, donde los medios recordaron que se trataba del mismo que había matado a su madre en Londres y que fue liberado de un hospital psiquiátrico de máxima seguridad pocos días antes.

El diario The Washington Post informó que Tony estaba detenido sin posibilidad de fianza mientras se realizaba una evaluación psiquiátrica. La noticia también reflejó que había sido amparado por su propia abuela, a la que terminó atacando.

Fue enviado a Rikers Island, la prisión de Nueva York. Allí estuvo durante meses mientras se evaluaba su situación y se esperaba documentación médica de Inglaterra. El 20 de marzo de 1981, a los 34 años, fue encontrado muerto en su celda. Se asfixió con una bolsa de plástico. El deceso fue informado como suicidio, aunque algunas reconstrucciones posteriores señalaron que las circunstancias no quedaron completamente esclarecidas.

La vida de los Baekeland fue reconstruida años después en el libro Savage Grace, de Natalie Robins y Steven M. L. Aronson, publicado en 1985. La obra recuperó cartas, testimonios y documentos privados para narrar el deterioro de una familia que, pese a su riqueza y a sus vínculos sociales, no pudo evitar que sus conflictos más íntimos terminaran en tragedia.

En 2007, el director Tom Kalin llevó la historia al cine con una película del mismo nombre, protagonizada por Julianne Moore, Eddie Redmayne y Stephen Dillane, que mostró una de las historias más perturbadoras del siglo XX.