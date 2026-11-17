Un equipo de más de 30 especialistas del Instituto de Ciencias Médicas de Toda la India operó un feto de 25 semanas con mielomeningocele lumbosacro, la variante más severa de la espina bífida

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Un equipo de más de 30 especialistas realizó el 12 de noviembre de 2026 en Nueva Delhi la primera cirugía fetal abierta de la India para corregir una malformación grave de la columna vertebral antes del nacimiento. La intervención duró seis horas y tuvo como objetivo reducir el riesgo de parálisis y discapacidades neurológicas permanentes.

Según informó la agencia EFE, recogido por Deutsche Welle (DW), la operación se practicó en el Instituto de Ciencias Médicas de Toda la India (AIIMS), un hospital público de la capital, cuando la madre cursaba la semana 25 de embarazo. El centro médico confirmó que tanto la paciente como el feto evolucionan de manera favorable.

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El bebé tenía la forma más grave de espina bífida

Una infografía detalla la primera cirugía fetal abierta en India, practicada a las 25 semanas de gestación para tratar la espina bífida en el hospital público AIIMS de Nueva Delhi (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presentaba un mielomeningocele lumbosacro, la variante más severa de la espina bífida: una afección congénita que impide el cierre completo de la columna vertebral y deja expuestas la médula espinal y sus membranas, lo que provoca daños progresivos. Así lo explicó a la agencia un integrante del equipo médico que pidió no ser identificado.

Los niños que nacen con esta condición pueden sufrir parálisis en las extremidades inferiores, dificultades en el control de vejiga e intestino, e hidrocefalia, una acumulación de líquido en el cerebro que con frecuencia requiere intervenciones adicionales. El diagnóstico temprano es clave: cuanto antes se trate el defecto, menores son las probabilidades de que el daño sea irreversible.

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Hasta ahora, estas correcciones se realizaban en la India únicamente después del nacimiento. En ese momento, parte del daño ya podía ser permanente, lo que limitaba el pronóstico del paciente desde los primeros días de vida. El abordaje prenatal cambia esa lógica al actuar antes de que los tejidos se deterioren.

Más de 30 profesionales trabajaron durante cinco semanas para preparar la operación

La intervención, de seis horas de duración, se realizó en la semana 25 de embarazo y buscó prevenir daños neurológicos irreversibles; tanto la madre como el feto evolucionan de manera favorable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento demandó cinco semanas de planificación y reunió a especialistas en neurocirugía, medicina maternofetal, obstetricia, anestesia, cirugía plástica y neonatología. Durante el trabajo, el equipo utilizó microscopía avanzada y ecografías continuas para operar con precisión mientras el bebé permanecía en el útero materno.

El neurocirujano Deepak Gupta, responsable de la etapa quirúrgica principal, señaló que intervenir antes del nacimiento puede reducir la necesidad de futuras operaciones por hidrocefalia y mejorar las posibilidades de movilidad del niño. Su liderazgo fue central en la coordinación técnica del procedimiento.

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El AIIMS reconoció que trabajó 14 años para desarrollar esta capacidad. Más allá del resultado inmediato, el hospital advirtió que el próximo desafío es garantizar que el abordaje pueda ofrecerse de forma segura y accesible a otras familias indias, con el objetivo de que no quede como un caso aislado.

La reparación prenatal de la espina bífida ya se practica en otros países

El Instituto de Ciencias Médicas de Toda la India llevó adelante la primera cirugía fetal abierta del país tras 14 años de preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica no es nueva a nivel global. Centros especializados de distintas naciones ya la aplican, y estudios clínicos demostraron que puede mejorar ciertos pronósticos, aunque sin eliminar por completo las consecuencias de la enfermedad. Lo que distingue al caso del AIIMS es que marca la primera vez que India la lleva a cabo.

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Con esta operación, el país se incorpora al grupo de naciones con capacidad para ofrecer tratamiento prenatal a esta condición, que afecta a miles de bebés cada año en todo el mundo. De esta manera, la institución trabajó más de una década para alcanzar este nivel de complejidad, según destacó EFE.

La evolución favorable que registraron el feto y la madre después del procedimiento constituye un primer resultado positivo. El impacto completo de la intervención solo podrá ser evaluado cuando nazca el bebé y los especialistas analicen el desarrollo del bebé durante las semanas y los meses siguientes al nacimiento.

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