La exvedette viajó a Uruguay para disfrutar de unos días de relax y compartió su experiencia

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Graciela Alfano compartió imágenes de una sesión de cromoterapia durante una escapada a Conchillas, Uruguay, junto a una amiga. La figura publicó los videos en sus historias de Instagram y acompañó uno de los registros con el hashtag #terapiacromatica.

En las imágenes, Alfano aparece dentro de un jacuzzi iluminado con diferentes tonos de luz, entre ellos azul, amarillo y verde. Su amiga también participó de la experiencia, que formó parte de la estadía que ambas realizaron esta semana en la localidad del departamento de Colonia.

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La iluminación de colores fue el eje de las historias de Alfano

La cromoterapia, también llamada terapia del color, propone el uso de luces o entornos de distintos colores en busca de bienestar. Sin embargo, se la considera una práctica de medicina alternativa y no cuenta con respaldo científico como tratamiento médico para enfermedades.

Uno de los momentos que compartió Alfano en su cuenta de Instagram

Alfano no agregó explicaciones sobre la sesión ni hizo referencias a efectos específicos. Su única mención fue el hashtag que identificó la experiencia en el agua con luces de colores.

La propuesta se desarrolló en un hotel de bienestar situado en Conchillas, un pueblo uruguayo ubicado en el oeste del departamento de Colonia, cerca del Río de la Plata. Así mostró una jornada orientada al descanso, la desconexión y el contacto con la naturaleza.

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Alfano disfrutó de unos días de descanso junto a una amiga

Además de los videos de la sesión, Gabriela Castellani, la amiga con la que viajó, publicó un registro de ambas mientras recorrían en bicicleta calles de tierra rodeadas de árboles. La actividad quedó como una postal complementaria de los días que compartieron en el entorno natural de la localidad.

Las historias mostraron así una agenda de descanso que combinó paseos al aire libre y la experiencia de iluminación cromática. El foco de las publicaciones de Alfano estuvo puesto en la sesión identificada con #terapiacromatica, mientras que su amiga mostró otra faceta del viaje.

La localidad elegida para la escapada se encuentra en el departamento de Colonia y conserva parte de su arquitectura vinculada a su pasado de origen industrial británico.

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