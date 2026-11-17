Sofía Gala habló sobre el reconocimiento recibido por su madre con unas emotivas palabras

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El lunes, la Legislatura porteña se llenó de aplausos, recuerdos y afecto para celebrar a Moria Casán, una artista que atraviesa generaciones y que volvió a reunir a su gente en una jornada especial. Entre las figuras que la acompañaron estuvo Sofía Gala Castiglione, su hija, quien siguió cada instante del homenaje con emoción y, al hablar con el cronista de A la mañana con Moria, dejó al descubierto el sentimiento que le despertó ver a su madre recibir cuatro distinciones en una misma ceremonia: “Orgullo. Mucho orgullo y mucha felicidad por ella”.

La escena reunió buena parte del universo de Moria. Estuvieron su pareja, Pato Galmarini; sus nietos Dante Della Paolera y Helena Tuñón; y amigos y colegas como Marcelo Polino, José María Muscari, Ángel de Brito, Leticia Brédice, Nora Cárpena y Teté Coustarot. La conductora recibió el reconocimiento como Personalidad Destacada de la Cultura porteña, mientras que la Legislatura también distinguió a la obra Cuestión de género, a la serie Moria de Netflix y al ciclo A la mañana con Moria.

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Para Sofía, la ceremonia sumó una dimensión familiar a un presente profesional que mantiene a Casán entre el teatro, la televisión y la ficción. La actriz encarnó a su mamá en la serie inspirada en su vida y conoce de cerca el alcance que tomó ese proyecto. Sin embargo, cuando el cronista le preguntó por la repercusión que recibe de parte del público, eligió hablar desde un lugar personal.

Sofía Gala Castiglione acompañó a su madre junto a sus hijos y diversas figuras del espectáculo

“Sí que lo siento”, respondió, luego de que le recordaran una charla previa sobre el reconocimiento. “Está buenísimo que reconozcan tu trabajo, está buenísimo, pero lo que me refería creo que en ese momento es que la opinión de nadie cambia mi manera de ser o de pensar o en qué lugar yo me instalo del mundo”.

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Con esa reflexión, Sofía separó la valoración externa de la manera en la que se mira a sí misma. Al mismo tiempo, destacó el valor de que los espectadores acompañen los proyectos que forman parte de su carrera. “Siempre es hermoso que te reconozcan, obviamente, y más por tu laburo”, agregó.

La actriz también habló del presente de su madre y se refirió al programa que Moria conduce por las mañanas en El Trece. El ciclo recibió una mención especial durante el homenaje del lunes y cumplió un año al aire hace poco. Sofía reveló que lo sigue desde el primer día y que forma parte de sus mañanas.

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“Para mí, Moria siempre... Quiero decir que veo este programa todas las mañanas y me encanta, los felicito a todos, más allá de que sea el programa de mi mamá”, expresó. Frente a la consulta por el momento que atraviesa Casán, entre el programa, el teatro y la atención que genera su serie, fue categórica: “Moria está en auge siempre”.

Moria Casán reveló que su hija mantiene una postura crítica y exigente frente a su desempeño televisivo diario

Las palabras llegaron al estudio de A la mañana con Moria, donde la conductora escuchó el móvil y se detuvo en una característica de su hija. Moria explicó que Sofía no funciona como una espectadora que aprueba todo por el vínculo familiar y que, por el contrario, suele ser exigente con ella.

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“Ella es muy crítica”, dijo Casán. “No es obsecuente para nada”. Luego contó algunos de los comentarios que recibe de parte de Sofía sobre el ciclo. “Mamá, el programa está muy bien hecho, como que fluyó desde el primer día y me encanta”, recordó.

Moria también compartió una imagen íntima de esa costumbre diaria. Según relató, su hija enciende la televisión para acompañarla desde su casa mientras desayuna: “Prendo la tele y desayuno con vos”. Gustavo Méndez, presente en el estudio, sumó que Sofía se acercó durante el acto en la Legislatura para contarles que mira el programa todas las mañanas.

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La Legislatura porteña declaró a Moria Casán como Personalidad Destacada de la Cultura y reconoció tres de sus producciones artísticas

En la misma charla, Sofía adelantó una novedad sobre su próximo paso laboral. Confirmó que hará teatro durante el verano en Buenos Aires, aunque prefirió reservar el nombre de la obra y los detalles del elenco. Sí adelantó el tono de la propuesta que prepara: “Es una comedia bastante cínica y oscura y negra. Está muy buena”.

El momento más sensible de la entrevista llegó con un pedido simple: decirle algo a su mamá frente a cámara. Sofía miró al móvil y eligió una frase directa, lejos de cualquier discurso extenso: “Hola, mamá. Te amo, te admiro y me hace muy feliz todos tus logros, siempre”.

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Durante el homenaje, Moria recorrió distintos momentos de su vida artística y agradeció a las personas que la acompañan. La ceremonia incluyó la entrega de 34 rosas, una por cada año de Brujas, y un cierre con una corona al ritmo de “Strong Enough”, de Cher. En medio de esa celebración, la voz de Sofía puso en palabras la emoción de una hija que acompañó a su madre en un día que sumó reconocimientos, afectos y una frase que resumió el vínculo entre las dos: “Te amo, te admiro”.