El seleccionado de Paraguay que dirige Gustavo Alfaro abrió el marcador al minuto de juego en el amistoso frente a Japón gracias a una jugada preparada desde un tiro de esquina

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La selección de Paraguay, que dirige el argentino Gustavo Alfaro, venció 2-1 a Japón en un amistoso disputado en el Estadio Nacional de Singapur por la fecha FIFA de noviembre. Los guaraníes se impusieron gracias a los goles de los defensores Juan José Cáceres y Gustavo Gómez, con la particularidad de que ambos tantos se dieron de una manera similar, partiendo desde un tiro de esquina, con jugadas de “laboratorio”.

La Albirroja no tardó demasiado en abrir el marcador ante los Samuráis. Al minuto de juego, Diego Gómez ejecutó desde la derecha un tiro de esquina que encontró en total libertad a Cáceres. El defensor nacido en Avellaneda, que actualmente se desempeña en el Dinamo de Moscú, apareció por sorpresa en el área y empalmó el balón con su pie derecho para introducirlo en el arco defendido por Zion Suzuki.

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Los dirigidos por Alfaro repitieron la fórmula para ampliar la ventaja a los 40 minutos de la primera etapa. Nuevamente, un preciso córner del ex futbolista del Inter Miami y actual volante del Brighton terminó en la cabeza de Gustavo Gómez, quien sentenció a Suzuki con un potente testazo. El defensor de Palmeiras se elevó y puso el 2-0 ante la sorpresa de todos los presentes.

En otra jugada de laboratorio de Gustavo Alfaro, el defensor del Palmeiras marcó el 2-0 ante Japón

Sobre el final del partido, al minuto 85, Japón logró descontar por intermedio de Shio Fukuda, quien había ingresado en los instantes previos. El delantero de 22 años, quien debutó en la selección asiática, aprovechó el rebote que dio el arquero Orlando Gill luego de un tiro libre y estampó el 2-1 que no fue suficiente para los nipones.

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Gustavo Alfaro alineó a Gill; Cáceres, Gustavo Gómez (capitán), Omar Alderete y Mateo Gamarra; Damián Bobadilla, Diego Gómez, Hugo Cuenca, Miguel Almirón; Julio Enciso y Alan Wlk. Ingresaron en el segundo tiempo Alexandro Maidana, Gustavo Caballero, Hugo Benítez, Mauricio Magalhaes y Matías Galarza Fonda.

Paraguay había comenzado su gira en Asia con una goleada 4-1 ante Singapur el pasado viernes 13 de noviembre. El equipo sudamericano se puso en ventaja con un cabezazo de Gustavo Caballero a los siete minutos, pero Song Ui-Young igualó para los locales cerca de la media hora. Antes del descanso, Mauricio Magalhaes volvió a poner en ventaja a la Albirroja con el 2-1. Ya en el complemento, Caballero marcó su doblete personal para el 1-3, tras un error del arquero rival, y Julio Enciso -ingresado desde el banco- cerró el marcador, tras una asistencia de Miguel Almirón.

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Gustavo Alfaro da indicaciones en el partido amistoso entre Paraguay y Japón, en Singapur (REUTERS/Andy Chua)

El entrenador argentino de 64 años, oriundo de Rafaela, suma al frente de la selección paraguaya 27 partidos dirigidos, con 14 victorias, 7 empates y 6 derrotas, desde que asumió el cargo en agosto de 2024, un proceso que incluyó una racha invicta de nueve encuentros entre 2024 y 2025, con triunfos de local ante Brasil (1-0), Argentina (2-1) y Uruguay (2-0), y que culminó con la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026, la segunda en la historia del fútbol paraguayo tras la de Sudáfrica 2010.

Antes de su llegada a Paraguay, Alfaro dirigió a la selección de Costa Rica, con un registro de 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas en 11 partidos, y previamente comandó a Ecuador entre 2020 y 2023, etapa en la que acumuló 12 victorias, 14 empates y 9 derrotas en 35 encuentros, proceso que incluyó la clasificación al Mundial de Qatar 2022. En el plano de clubes, el “Cazador de Utopías Imposibles” —como se lo apoda en el ambiente futbolístico— dirigió, entre otros, a Boca Juniors, Huracán, Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata, San Lorenzo y Arsenal de Sarandí, club con el que en 2007 conquistó la Copa Sudamericana, el título más relevante de su trayectoria como técnico.

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