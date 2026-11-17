La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras destituyó a la funcionaria mediante un acuerdo administrativo en marzo de 2026.

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La detención de Ada Evila Serrano Núñez, exfuncionaria consular hondureña en territorio estadounidense, colocó bajo escrutinio la administración de los servicios diplomáticos del país y los mecanismos para supervisar a los funcionarios encargados de atender a los compatriotas que viven fuera de Honduras.

Serrano Núñez se desempeñó como cónsul general en Atlanta, Georgia, tras asumir el cargo en julio de 2022. El caso provocó cuestionamientos sobre la vigilancia institucional de las representaciones hondureñas en el exterior y la capacidad de las autoridades para detectar posibles prácticas irregulares.

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Los hechos bajo investigación habrían ocurrido mientras ejercía sus funciones consulares, por lo que el caso generó también interrogantes sobre el funcionamiento interno de la oficina que dirigía.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que la exfuncionaria fue separada de su cargo mediante una disposición administrativa emitida el 24 de marzo de 2026.

La controversia trascendió la situación individual de la exdiplomática y reactivó denuncias de representantes migrantes sobre supuestas irregularidades que afectarían a hondureños que necesitan realizar gestiones oficiales en Estados Unidos.

Cuestionamientos y exigencias de depuración

La analista migratoria Marcela Caro reaccionó al caso con un llamado directo al presidente hondureño, Juan Nasry Asfura Zablah, para que impulse acciones orientadas a revisar la integración y el funcionamiento del servicio exterior.

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Caro considera que la detención de la excónsul debe representar una advertencia para el Ejecutivo y la Cancillería, en particular por las implicaciones que puede tener un caso de esta naturaleza para la confianza de los hondureños en las instituciones encargadas de brindarles asistencia fuera del país.

Los hijos de la excónsul recibieron los fondos en efectivo y efectuaron depósitos de entre 100 y 6.000 dólares en cuentas bancarias personales en Georgia. (Foto: Cortesía)

La analista planteó la necesidad de identificar a funcionarios que hayan sido objeto de denuncias por posibles irregularidades y revisar si continúan desempeñando responsabilidades dentro de la estructura consular hondureña.

El señalamiento adquiere relevancia porque las oficinas consulares representan uno de los principales puntos de contacto entre el Estado hondureño y sus ciudadanos en el extranjero. Para miles de migrantes, estas dependencias son necesarias para obtener documentos, renovar pasaportes, registrar actos civiles y acceder a otros servicios indispensables.

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Denuncias de presunta red de cobros irregulares

Las preocupaciones sobre el manejo de los servicios consulares también fueron expresadas por Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, organización que representa y acompaña a integrantes de la comunidad hondureña en Estados Unidos.

Flores retomó sus denuncias sobre la supuesta existencia de una estructura que denominó “red de coyotes consulares”, que, según sus afirmaciones, habría operado desde la Cancillería hondureña y obtenido millones de dólares mediante presuntas estafas a compatriotas que buscaban acceder a citas y realizar gestiones en las oficinas consulares.

El dirigente migrante sostiene que estas prácticas habrían afectado a hondureños que, ante las dificultades para conseguir una cita por los canales oficiales, terminaban recurriendo a intermediarios que cobraban sumas de dinero por facilitarles los procedimientos.

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La analista Marcela Caro solicitó al presidente Juan Nasry Asfura Zablah una revisión integral del servicio exterior hondureño.

La controversia plantea además interrogantes sobre los mecanismos de asignación de citas, la transparencia de los procedimientos y la posibilidad de que terceras personas intervengan irregularmente en servicios que deberían estar disponibles sin pagos adicionales no autorizados.

Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó además que realizará las verificaciones administrativas necesarias para establecer los antecedentes del caso y determinar las acciones que correspondan conforme a la legislación hondureña.

Así mismo, Manifestó su respeto a las investigaciones y procedimientos judiciales desarrollados en Estados Unidos y expresó su disposición de colaborar con las autoridades de ese país, dentro de sus atribuciones y de los mecanismos legales establecidos.

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