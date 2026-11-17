El exparticipante de Gran Hermano fue la protagonista de un tenso momento en las grabaciones de PH: Podemos Hablar luego de una pregunta de la periodista deportiva (Video: La Jugada-Streams Telefe)

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Daniela Celis había pedido que no se hablara de la situación legal que está atravesando Thiago Medina luego de ser denunciado por abuso sexual en PH: Podemos Hablar (Telefe) y Rocío Robles, sin saber que era un tema prohibido, le hizo una pregunta sobre la causa judicial que involucra a su expareja. Este tenso cara a cara generó todo tipo de reacciones y Celis, al aire de su programa de streaming, habló por primera vez acerca de cómo ella lo vivió.

El programa de Telefe, conducido por Andy Kusnetzoff, no logra alejarse de la polémica desde su regreso a la pantalla. Semanas atrás había sido sacudido por el tenso cruce entre Santiago Maratea y La China Suárez; luego vino el escándalo con Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama. En esa misma entrega, Celis vivió un momento incómodo cuando Robles la interrogó sobre la situación judicial de Medina, pese a que la ex participante de Gran Hermano había solicitado previamente que ese asunto quedara fuera del aire, cosa que Robles aseguró no tener conocimiento del pedido.

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Celis habló sobre lo sucedido al aire de La Jugada (Streams Telefe), junto a Mica Viciconte y Lizardo Ponce. “Siento que quizás en el momento lo ves de una manera, después lo ves en otra y también está lo que se habla del boca a boca. Es como un teléfono descompuesto, esa bola de nieve que se termina generando”, arrancó. Luego matizó: “Pero todo bien, la verdad que fue un programa muy emotivo, todos nos abrimos, fueron historias de vidas muy fuertes, la de Rocío fue impactante, todos ahí nos quedamos helados”.

La participante reconoció que hay temas que lleva tiempo sin abordar públicamente. “Hay cosas que yo no hablo hace un montón de tiempo, como que digo: ‘Listo, ya pasó’, es algo de parte de mi vida que terminó”, explicó, antes de aclarar que la incomodidad no fue con Robles sino con la situación en sí. “Fue lo que le salió en el momento a ella y está todo bien, le respondí la pregunta”, señaló.

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La actriz y la influencer protagonizaron un impactante momento en PH

Acto seguido, agregó: “Entiendo que cuando me tocó hacerle la pregunta a Ro, a mí no me dijeron preguntale esto o esto no. Así que sé que a ella tampoco le habrán dado. De hecho, en el vivo me dice ‘si te incomodó te pido disculpas’, está todo bien. No me incomodó para nada, fue raro nada más, porque en mi cabeza en ese momento es como que no entendés porque pregunté y avisé que no. Entiendo que puede llegar a pasar, pero después de eso el programa estuvo hermoso, fue una linda experiencia”.

Celis también dejó en claro por qué considera que ese tema debe permanecer fuera de la conversación pública. “Yo nunca hablé de esto en ningún lado y no lo voy a hablar tampoco. Primero, porque es un tema supersensible y segundo porque están mis hijas en el medio. Esa es mi respuesta. Y que vayan a buscar a la persona principal, que es la que tiene que hablar, noyo”, afirmó con contundencia.

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La conversación derivó hacia los límites que cada figura impone en las entrevistas. Viciconte tomó la palabra y ofreció su propia mirada: “Siento que primero es peor cuando vos pedís algo puntualmente, porque como que prendés una luz al pedo. Y después si lo preguntan, siempre tenés el derecho a responder: ‘Mirá, no quiero hablar, no me interesa’. Siempre como que se me respetó bastante en el sentido de las preguntas. Después en los medios me defenestraron muchas veces, no pasa nada, está todo bien, entiendo la jugada”, señaló la pareja de Fabián Cubero.

Daniela había pedido que no se toque el tema de la denuncia por abuso sexual de Thiago Medina para proteger a las niñas que tienen en común

La conductora también reveló su estrategia previa a cada aparición televisiva: “Lo que hago generalmente es preguntar quién está. No voy a programas al cual sé que hay una persona con quien no me llevo bien, porque no me siento cómoda. No es que digo: ‘No quiero que esté’. Me bajo yo”.

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“Jamás en cuatro años pedí nada”, subrayó la exparticipante de Gran Hermano al retomar el hilo, antes de reflexionar sobre su vínculo con el medio. “Yo más que nadie entiendo cómo es el show. Yo cuando voy doy todo y más también. Después hago cosas que llego a mi casa y digo: ‘¿Para qué hice esto?’ Pero no importa, al momento lo hago. A mí me encanta este mundo, me costó un montón llegar acá, entonces lo disfruto al cien por cien. Y jamás voy a decir: ‘No, esto no’. Háblame de todo, preguntame de todo”, cerró.