Guardar

La escuela de entrenadores de ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino) de Rosario le dio la bienvenida a Leandro Paredes, flamante alumno en camino a transformarse en director técnico. El campeón del mundo comenzó su ciclo de preparación y hasta ya proyecta armar el cuerpo técnico con otro campeón del mundo, algo de lo que ya habló públicamente en más de una oportunidad: se trata del ya recibido Ángel Di María.

“¡Bienvenido, Leandro Paredes! Con gran alegría recibimos a Leandro Paredes en nuestra Escuela Nº 193 – Cuna del Fútbol – ATFA Rosario, donde comenzará sus estudios como Director Técnico en la “Cuna del Fútbol”. La experiencia y la formación se complementan, porque el fútbol siempre tiene algo más para enseñar. Gracias por confiar en nosotros y elegirnos para esta nueva etapa.¡Qué lindo que seas parte de la 193!“, fue el mensaje de bienvenida de la escuela rosarina, que tiene a otros reconocidos personajes del mundo del fútbol graduados allí como Pablo Vitamina Sánchez, Jorge Fatura Broun, el uruguayo Facundo Mallo y tuvo como alumnos en el pasado a Roberto Sensini, Alfredo Berti, José Chamot, Maximiliano Rodríguez, Diego Mateo, Néstor Ortigoza, Oscar Ustari, Pablo Pérez y Juan Manuel Insaurralde, entre otros.

PUBLICIDAD

Antes de volver a Boca, en una entrevista que hizo en 2024 después de ganar su segunda Copa América, Paredes había hablado de su idea de retornar al Xeneize y adelantó: “Fide (Di María) tiene ganas de ser técnico, así que capaz puede ser con él. Lo hablamos hace mucho en París, él tiene ganas. Siempre dije que después no quería saber nada con el fútbol, pero mientras más pasa el tiempo más ganas me dan. No sé si dirigir, pero sí formar parte de un cuerpo técnico”.

Leandro Paredes inició el curso de entrenador

Di María cumplirá 39 años en febrero próximo y además de terminar la temporada con Rosario Central, se prepara para afrontar una nueva Copa Libertadores con el Canalla el año próximo. Lógicamente está más cerca del retiro, algo de lo que todavía no habló públicamente, y deberá esperar a un Paredes más joven (32) para conformar el cuerpo técnico del que hablaron en su tiempo libre compartiendo vestuario y concentraciones con la selección argentina, París Saint Germain y Juventus.

PUBLICIDAD

“Ya está hablado. Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca. Si se nos da… Y la Selección sería algo lindo también. Lo vi. Vi como disfrutan Scaloni, Aimar y el cuerpo técnico. Vamos a intentarlo. Soy más grande que Paredes, pero en ese transcurso hasta que se retire voy a ver cosas. Somos muy amigos. Es como mi hermano menor y las familias se aman. Nos gustaría mucho. Es difícil, pero lo charlamos muchas veces. Veremos en su momento. Mis equipos van a jugar 4-3-3 y a Lea le gusta. Todavía no charlamos si se sumaba alguien más al cuerpo técnico”, comentó Angelito en una entrevista con ESPN el año pasado.

Sobre el cierre de la temporada, Paredes irá por la gloria continental en la Copa Sudamericana con Boca el próximo sábado, cuando se mida contra Atlético Mineiro en la final que se llevará a cabo en Barranquilla. Más tarde, afrontará los octavos de final del Torneo Clausura frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y también tendrá que definir la final de la Copa Argentina frente a Platense. En tanto, el Central de Di María se las verá en los playoffs del torneo ante Gimnasia de Mendoza el próximo domingo. Sus equipos pueden llegar a cruzarse en una hipotética semifinal.

PUBLICIDAD

Los campeones mundiales con Argentina podrían formar un cuerpo técnico en el futuro (REUTERS/Agustin Marcarian)

Vale recordar que Paredes estará ausente en el amistoso de esta noche contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba porque arrastra una sanción de 10 partidos después de la gresca que protagonizó en la final del mundo ante España. Este será el quinto compromiso que purga, por lo que también se ausentará en los primeros cinco partidos de 2027.

No obstante, Scaloni ya advirtió que lo tiene en cuenta con una frase contundente: “Es indudable que es un gran jugador de fútbol y que estando bien es el mejor centrocampista central que puede haber para la selección argentina, pero también es indudable que tiene que estar bien, competir y entrenarse al máximo nivel. Estar fino. Si está bien, se mete solo en la lista”.

PUBLICIDAD