La selección argentina cerrará su gira por el país ante Costa Rica en Córdoba (REUTERS/Rodrigo Valle)

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La selección argentina tendrá este martes su último compromiso de 2026, cuando enfrente a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido comenzará a las 20 y servirá como cierre de una Fecha FIFA en la que el cuerpo técnico evaluó variantes ante las ausencias y los movimientos que generó el último encuentro, el primero tras el retiro oficial de Lionel Messi.

Después de la derrota frente a Uruguay en la Bombonera, Lionel Scaloni prepara una serie de modificaciones. La intención es recuperar algunos jugadores que no estuvieron desde el inicio en el partido anterior y, a la vez, darle continuidad a futbolistas que buscan afirmarse dentro del plantel de la selección mayor.

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Con los movimientos realizados en el entrenamiento, la probable formación de Argentina para enfrentar a Costa Rica sería con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone y Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

El encuentro ante Costa Rica marcará el último partido del año para la selección argentina, aunque la expectativa en torno a la asistencia no alcanza los niveles habituales para una presentación de la Albiceleste. Tras el poco público que hubo en la Bombonera ante Uruguay, hasta el momento se habrían vendido menos de 25 mil entradas para el duelo de este martes en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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Con una protección especial, el Dibu Martínez será de la partida ante Costa Rica

El arquero Emiliano Martínez volverá a ser titular. El cuerpo técnico decidió preservarlo ante Uruguay y Gerónimo Rulli ocupó su lugar. Scaloni explicó que el arquero estaba listo para reaparecer, aunque consideraron conveniente esperar algunos días más antes de incluirlo. “Va a atajar. Estaban en condiciones para el partido anterior, pero era un riesgo y confiamos en Gero (Rulli) y los chicos que están (Musso y Beltrán). Era prudente esperar tres días más”, reconoció el DT en conferencia de prensa. Cumplirá su partido 71 con la camiseta albiceleste y quedará a 25 del récord histórico de Chiquito Romero: buscará igualar el registro de más vallas invictas con la Selección.

La reaparición del hombre del Chelsea de Inglaterra sería uno de los movimientos centrales, pero no el único. Argentina ensayó cambios en los dos laterales, una variante en la mitad de la cancha y una ofensiva con futbolistas que no formaron parte de la alineación inicial en el duelo anterior.

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El encuentro ante Costa Rica también representa una oportunidad para que el entrenador profundice la observación sobre nombres que comenzaron a tener presencia durante las últimas convocatorias. La selección atraviesa un período de renovación, con jugadores que ya integran habitualmente el grupo y otros que buscan aprovechar cada citación para ganarse un espacio.

Con el retorno de Emiliano Martínez al arco como una de las referencias, también habría cambios en la última línea. La defensa que probó Scaloni incluiría a Agustín Giay y Román Vega en los laterales, con Lisandro Martínez y Facundo Medina como centrales.

El hombre del Palmeiras tendría la posibilidad de ocupar el carril derecho, relegando a Gonzalo Montiel al banco de relevos. En el lateral izquierdo, el jugador del Zenit podría contar con una oportunidad desde el arranque en un puesto que tuvo distintas variantes a lo largo del ciclo.

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La presencia de Licha Martínez aportaría experiencia a una zaga que contaría con Facundo Medina. Ambos tienen condiciones para iniciar las jugadas desde el fondo y sostener una defensa adelantada, una característica que Argentina suele buscar cuando intenta manejar el desarrollo desde la posesión. Medina puede actuar como marcador central o lateral izquierdo, aunque en la práctica quedó ubicado junto a Martínez. Esa alternativa le permitiría a Scaloni disponer de una defensa con jugadores capaces de intercambiar posiciones si el partido lo exige.

La mitad de la cancha sería otro de los sectores con novedades. El ensayo incluyó a Máximo Perrone junto a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, una combinación que podría darle al equipo equilibrio, circulación y llegada.

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Perrone, de buen presente en Como, sería el volante central ante Costa Rica (REUTERS/Daniele Mascolo)

Perrone tendría un rol central en la distribución. Su función consistiría en ubicarse cerca de los defensores para recibir el primer pase y facilitar la salida hacia los volantes más adelantados. La posibilidad de que juegue desde el inicio le permitiría mostrar sus condiciones en un sector donde Argentina cuenta con una competencia amplia.

Enzo Fernández sumaría recorrido y capacidad para intervenir en distintas etapas de la jugada. El mediocampista puede recuperar, ofrecer una salida limpia y llegar a posiciones de ataque. A su lado, el hombre del Liverpool tendría margen para moverse entre líneas y conectar con los futbolistas ofensivos. La sociedad entre Perrone, Fernández y Alexis aparece como uno de los puntos que el cuerpo técnico buscará seguir de cerca. Los tres pueden manejar la pelota, aunque cada uno aporta características diferentes dentro de la estructura.

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En el frente ofensivo, la Selección apostaría por una combinación con juventud y movilidad. Nicolás Paz y Gianluca Prestianni acompañarían a Julián Álvarez, quien se mantendría como la principal referencia del ataque.

Paz tendría libertad para intervenir detrás de los delanteros o partir desde una posición más abierta. Su presencia puede aportar asociación en los últimos metros y una alternativa para recibir entre líneas, con la posibilidad de conectar con los tres mediocampistas.

El delantero del Atlético Madrid sería el encargado de ocupar el centro del ataque, aunque su juego también le permite alejarse del área para participar en la construcción. El delantero puede presionar la salida rival y generar espacios con sus movimientos para las llegadas de Paz, Prestianni y los volantes. El juvenil de Benfica se perfila para sumar una chance desde el inicio después de su participación en el partido ante Uruguay. El atacante cuenta con recursos para jugar por las bandas, encarar en velocidad y asociarse con los mediocampistas en campo rival.

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