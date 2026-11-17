Babybel, una cría de foca gris, volvió al océano tras tres meses de rehabilitación en Cornualles (Cornish Seal Sanctuary)

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El mar estaba a pocos metros, detrás de una franja de arena y piedras de la costa de Cornualles. Frente a él, dentro de una jaula de traslado, Babybel observó por última vez a quienes la habían cuidado durante tres meses.

Cuando se abrió la puerta, la cría de foca gris regresó al océano después de haber sido rescatada sola y vulnerable en una playa de Inglaterra.

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La liberación ocurrió el jueves 5 de noviembre, tras un proceso de recuperación que comenzó en agosto. Babybel, una hembra de foca gris (Halichoerus grypus), había sido encontrada sin su madre en Port Gaverne, una localidad costera del sudoeste de Inglaterra.

Era pequeña, estaba expuesta en una playa concurrida y necesitaba atención especializada.

El equipo del Cornish Seal Sanctuary, un centro dedicado al rescate y rehabilitación de mamíferos marinos, la trasladó a sus instalaciones en Gweek. Allí comenzó una rutina que, durante semanas, combinó controles veterinarios, alimentación, pesajes y los primeros contactos con el agua.

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Al cabo de ese período, Babybel volvió al sitio para el que se había preparado desde su llegada: el mar.

La joven foca había sido encontrada sola en agosto en la playa de Port Gaverne, en el sudoeste de Inglaterra (Cornish Seal Sanctuary)

La foca gris que apareció sola en una playa de Cornualles

En agosto, la imagen de Babybel en la arena alertó a los rescatistas. La cría se había separado de su madre en Port Gaverne, una playa con presencia de visitantes. El santuario informó que, cuando ingresó al centro, requería cuidados intensivos.

En las costas de Cornualles, las madres de foca gris suelen dejar a sus crías sobre la arena mientras salen a alimentarse. Por eso, un animal joven sin compañía no siempre está abandonado. La situación cambia cuando hay señales de debilidad, lesiones o un contexto que impide el reencuentro con la madre.

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La presencia humana puede agravar ese escenario. Las personas que se aproximan para observar, tomar fotografías o tocar a una cría pueden alterar el comportamiento de la madre. Los perros sin correa también representan una amenaza para los animales que descansan en la costa.

Babybel necesitaba asistencia. Su rescate abrió una etapa de cuidados que se extendió durante alrededor de tres meses y que buscó devolverle autonomía antes de su liberación.

Durante las primeras semanas, la cría permaneció en aislamiento bajo controles veterinarios (Cornish Seal Sanctuary)

Los tres meses de rehabilitación de Babybel

Al llegar al Cornish Seal Sanctuary, Babybel fue instalada en un recinto de aislamiento. Esa primera instancia permite a los especialistas controlar de cerca la evolución de las crías, detectar infecciones, administrar medicación y establecer una pauta de alimentación acorde con sus necesidades.

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Los días transcurrieron entre revisiones de salud y pesajes. A medida que la foca crecía, el equipo evaluaba si recuperaba la fuerza necesaria para nadar y desenvolverse fuera del centro. El objetivo no era solo que el animal aumentara de tamaño: debía recuperar conductas fundamentales para sobrevivir en libertad.

Cuando una cría supera el período inicial y su estado mejora, puede pasar a recintos con agua. Allí comienza a retomar la natación. Más adelante, los ejemplares ingresan en piscinas de crianza y rehabilitación, donde comparten espacio con otras focas.

La convivencia con otros animales permite que aprendan a relacionarse y a disputar el pescado, una conducta necesaria para su regreso a la naturaleza. Es una parte central del proceso, porque la liberación depende de que cada cría pueda alimentarse y moverse sin asistencia humana.

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Según el centro, Babybel mostró una evolución estable. Durante tres meses, recuperó peso y confianza hasta que los cuidadores determinaron que había alcanzado las condiciones adecuadas para volver a su hábitat.

“Verla sana y lista para volver al océano fue especial”

La convivencia con otras focas forma parte de la preparación para la vida en libertad (Cornish Seal Sanctuary)

El paso del tiempo convirtió a Babybel en una presencia conocida para quienes estaban a cargo de su recuperación. Clare Addyman, especialista en cuidado animal del santuario, destacó el comportamiento de la cría durante su estadía.

“Desde el momento en que llegó, cuidar de Babybel fue un verdadero placer”, expresó Addyman. La trabajadora señaló que el animal se mostró tranquilo y curioso durante los exámenes médicos y los controles de peso.

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Según su relato, esa actitud facilitó cada instancia del tratamiento. “Siempre estuvo dispuesta a participar en los chequeos y en los pesajes, por lo que su rehabilitación transcurrió sin contratiempos de principio a fin”, indicó.

La especialista aseguró que la cría dejó una marca en el equipo. “Verla sana, fuerte y lista para volver al océano fue un momento muy especial para todos nosotros”, afirmó.

Las palabras reflejaron el vínculo que puede surgir durante la recuperación de un animal joven, aunque el objetivo del trabajo apunta en dirección contraria: reducir la dependencia de las personas y preparar a cada ejemplar para continuar su vida fuera de las instalaciones.

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El santuario pidió a residentes y visitantes que mantengan distancia si encuentran una cría de foca sola en la playa (Cornish Seal Sanctuary)

El momento en que Babybel volvió al mar en Inglaterra

El día de la liberación, los cuidadores trasladaron a Babybel desde Gweek hasta la costa. El cielo estaba despejado y el clima de otoño acompañó el regreso del animal al agua.

Las imágenes difundidas por el santuario mostraron a la foca dentro de su jaula mientras observaba el mar. Luego, el equipo la llevó cerca de la orilla y abrió la puerta. Babybel salió y se dirigió hacia las olas.

La liberación del 5 de noviembre fue la primera de la temporada 2026/27 para el Cornish Seal Sanctuary. El centro recibe cada año crías de foca gris que necesitan asistencia en distintos puntos de la costa de Cornualles.

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La entidad relató que, antes de alejarse, Babybel se dio vuelta hacia quienes la habían acompañado desde agosto. Después siguió su recorrido hacia el océano.

Ese gesto fue el último contacto visual entre la foca y el equipo que la recibió en condiciones de vulnerabilidad. Desde entonces, su destino quedó otra vez ligado al mar.

Qué hacer si aparece una cría de foca sola en la playa

La historia de Babybel llevó al santuario a reforzar una recomendación dirigida a residentes y visitantes de la costa. Encontrar una cría de foca sola no implica, de inmediato, que haya sido abandonada.

Las madres pueden estar cerca, aunque fuera de la vista de las personas. Por esa razón, los especialistas aconsejan mantener distancia y permitir que el animal permanezca tranquilo en la playa.

La recomendación es observar a las crías desde al menos 100 metros de distancia siempre que sea posible. También se debe mantener a los perros con correa, evitar gritos o aglomeraciones y no intentar tocar, alimentar ni trasladar al animal.

Si la situación genera preocupación, la indicación es contactar a un centro de rescate especializado. La intervención debe quedar en manos de personas capacitadas para evaluar si la cría está realmente en riesgo.

Babybel volvió al océano después de tres meses de cuidados. En la costa de Cornualles, mientras comienza una nueva temporada de nacimientos, el santuario pidió que el resto de las crías tenga la oportunidad de permanecer junto a sus madres y crecer en libertad.