David King halló los restos al lavar piedras de cantera para un muro en el jardín de Mihail Mihailidis, en Nueva Gales del Sur, y el Museo Australiano los recibió en 2000 (Universidad Nueva Gales del Sur)

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Un trabajador de jardinería en Nueva Gales del Sur, Australia, descubrió en 1996 los restos fosilizados de un anfibio prehistórico mientras lavaba piedras de cantera recién colocadas en un muro. Décadas después, científicos identificaron que el fósil, de unos 240 millones de años de antigüedad, pertenece a una especie completamente desconocida para la ciencia: el Arenaerpeton supinatus, cuyo esqueleto está casi intacto y conserva incluso el contorno de la piel.

Según informó AS, el hallazgo original se produjo de manera fortuita durante una obra doméstica en el jardín de Mihail Mihailidis, un ex criador de aves de corral. David King, el trabajador a cargo de la construcción del muro de contención, notó los restos entre las rocas de una cantera cercana al enjuagarlas con agua. Ante lo encontrado, Mihailidis se puso en contacto con el Museo Australiano a principios de 1997 para que expertos evaluaran el material.

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La primera identificación reveló que se trataba de un anfibio extinto del período Triásico

Una infografía detalla las características anatómicas y el descubrimiento del fósil de Arenaerpeton supinatus en Nueva Gales del Sur (Imagen Ilustrativa Infobae)

La paleontóloga Anne Warren examinó los restos y determinó que pertenecían a los temnospóndilos, un grupo de anfibios extintos que habitó los ríos de agua dulce de la cuenca de Sídney hace aproximadamente 240 millones de años, durante el Triásico, mucho antes de que los dinosaurios dominaran el planeta.

El animal medía cerca de 1,2 metros de longitud desde la cabeza hasta la punta de la cola. Su morfología guardaba semejanzas con la salamandra gigante china actual, en particular por la forma de la cabeza, aunque presentaba un cuerpo más robusto y pesado. Además, contaba con numerosos dientes afilados y dos grandes colmillos en el paladar, rasgos que lo señalan como un depredador de los ecosistemas fluviales de su época.

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El fósil despertó un interés significativo entre investigadores y el público desde sus primeros años. Durante un período, formó parte de la Gira mundial de dinosaurios, una exposición itinerante organizada por la Fundación Ex Terra que recorrió ciudades de América del Norte, Asia y Oceanía entre 1993 y 1997, y presentaba fósiles reales junto a áreas interactivas para el público.

Un niño que vio el fósil terminó describiendo la nueva especie décadas después

El trabajador de jardinería David King encontró el ejemplar en 1996 entre rocas de una cantera cercana, durante una obra doméstica en Nueva Gales del Sur (Universidad de Nueva Gales del Sur)

Entre los visitantes de esa exposición estaba Lachlan Hart, un niño de 12 años con una marcada inclinación por la paleontología. Años más tarde, Hart se incorporó como investigador al mismo museo que custodiaba la pieza y la eligió como eje de su trabajo doctoral.

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Su investigación permitió describir formalmente el espécimen y clasificarlo como una nueva especie, denominada Arenaerpeton supinatus, nombre que puede traducirse como ‘reptador de arena tumbado’. Para cuando el joven comenzó el estudio en profundidad, el fósil ya llevaba casi dos décadas bajo resguardo institucional: Mihailidis lo donó al Museo Australiano en el año 2000.

A partir de su morfología dental y del hábitat en que vivió, los investigadores plantearon como hipótesis que el animal cazaba peces prehistóricos en los cuerpos de agua dulce de la cuenca de Sídney, aunque aclararon que la evidencia fósil sobre la fauna con la que convivía es escasa.

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El contorno de la piel preservado convierte al ejemplar en un hallazgo poco frecuente

La paleontóloga Anne Warren había determinado inicialmente que los restos eran de un temnospóndilo, un grupo de anfibios extintos que vivió en ríos de la cuenca de Sídney durante el Triásico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de su antigüedad y de representar una especie nueva, el fósil destaca por su estado de conservación. El esqueleto está prácticamente completo y la cabeza permanece unida al cuerpo, una condición infrecuente en piezas de esta antigüedad. La mayoría de los fósiles de temnospóndilos conocidos aparecen fragmentados o incompletos.

Lo más inusual es que el contorno externo de la piel también quedó preservado, un fenómeno que rara vez ocurre durante el proceso de fosilización. Este detalle brinda a los científicos la posibilidad de reconstruir con precisión la apariencia del animal y analizar características morfológicas que, en condiciones normales, se pierden con el tiempo.

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El ejemplar se perfila como uno de los registros paleontológicos más completos de un temnospóndilo triásico en Australia y aporta información valiosa sobre la diversidad de anfibios que habitaron el continente en esa era geológica.