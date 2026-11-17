El sedentarismo prolongado reduce la circulación de la sangre y modifica la respuesta corporal a la glucosa y la insulina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pasar gran parte del día sentado puede afectar la salud. En Estados Unidos, la mayoría de los adultos pasa entre seis y ocho horas diarias en una silla. Un artículo reciente en Harvard Gazette relaciona el sedentarismo prolongado con un mayor riesgo de enfermedades del corazón, cáncer y muerte prematura.

El comportamiento sedentario incluye el tiempo que una persona pasa sentada, recostada o acostada. Durante la última década, varios estudios alertaron sobre los riesgos de permanecer así más de ocho horas al día. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos recomienda moverse más y sentarse menos para bajar el riesgo de enfermedades crónicas.

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La forma de trabajar cambió. Antes, algunas tareas obligaban a levantarse, como copiar o escanear documentos. Ahora, los ordenadores permiten hacer muchas de esas actividades desde el escritorio.

“Ahora uno puede sentarse en su escritorio y prácticamente no necesita moverse”, dijo I-Min Lee, especialista en actividad física y salud. “Simplemente no nos movemos tanto últimamente”.

La mayoría de los adultos en Estados Unidos pasa entre seis y ocho horas al día en una silla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lee es profesora de Medicina en la Facultad de Medicina de Harvard, trabaja en el Hospital Brigham and Women’s y enseña Epidemiología en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard. Sus investigaciones ayudaron a crear guías de salud pública.

Según la especialista, pasar muchas horas sentado se relaciona con peor salud del corazón y del metabolismo. Con el paso del tiempo, esto puede aumentar el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas y muerte prematura.

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Lee explicó que estar sentado por mucho tiempo puede reducir la circulación de la sangre, afectar los vasos sanguíneos y cambiar la forma en que el cuerpo procesa la glucosa y la insulina. “Quienes llevan una vida más sedentaria corren mayor riesgo”, afirmó. “El riesgo aumenta cuanto más tiempo se pasa sentado. Una vez que se superan las siete o nueve horas diarias de sedentarismo, el riesgo se incrementa de forma mucho más pronunciada”.

Hacer ejercicio ayuda, pero no elimina todos los efectos de estar sentado

Hacer ejercicio con regularidad no borra por completo los efectos de pasar demasiado tiempo sentado. Un estudio de 2025 publicado en el Journal of the American College of Cardiology analizó la relación entre las horas que una persona permanece sentada y el riesgo de fibrilación auricular, infarto, insuficiencia cardíaca y muerte por enfermedades cardiovasculares.

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El riesgo de sufrir enfermedades del corazón y diabetes se incrementa tras superar las siete horas diarias en posición sentada.

La investigación encontró que las personas que pasaban más tiempo sentadas tenían más probabilidades de sufrir esas cuatro afecciones. Para Ezimamaka Ajufo, investigadora clínica de Medicina en el Hospital Brigham and Women’s de la Facultad de Medicina de Harvard y autora principal del estudio, la actividad física podía compensar por completo el riesgo de fibrilación auricular e infarto. Sin embargo, solo reducía una parte del riesgo de insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular.

“Estar sentado se asociaba con un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular”, afirmó Ajufo. El aumento era más claro cuando una persona permanecía sentada más de 10,6 horas por día. Por eso, señaló, evitar el exceso de tiempo sentado es importante incluso para quienes hacen actividad física.

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El estudio usó datos de 89.530 personas del Biobanco del Reino Unido. Los participantes llevaron dispositivos que registraron su actividad durante una semana. Los investigadores compararon el tiempo sentado, el tiempo destinado a ejercicio y el riesgo de las cuatro enfermedades cardiovasculares.

Ajufo recomendó cambiar parte del tiempo sentado por otras actividades y hacer pausas o “momentos de actividad”. De todos modos, el estudio solo midió a los participantes durante una semana. Un trabajo más reciente, aún en preparación para su publicación, encontró que los beneficios de la actividad física pueden mantenerse con el tiempo.

Cada hora adicional de sedentarismo diario se asocia con un aumento del 9% en el riesgo de muerte por cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Desde entonces, hemos descubierto que las asociaciones con la actividad física que describimos a partir de los datos de esta semana podrían persistir a largo plazo”, dijo Ajufo. “Es probable que los perjuicios del sedentarismo excesivo persistan durante períodos de seguimiento más prolongados”.

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Caminar o hacer tareas simples podría bajar el riesgo de muerte por cáncer

Otro estudio de 2026 analizó los datos de 91.292 participantes del Biobanco del Reino Unido. El trabajo fue firmado, entre otros, por Ziyi Zhou, investigadora de la Facultad de Medicina de Harvard en el Hospital General de Massachusetts e integrante del laboratorio de Mingyang Song.

El estudio relacionó pasar mucho tiempo sentado con un mayor riesgo de morir de cáncer. También mostró que cortar ese tiempo con actividad física se vinculó con un riesgo menor.

Según Zhou, cada hora adicional de sedentarismo prolongado al día se asoció con un 9% más de riesgo de muerte por cáncer. En cambio, cambiar una hora sentado por períodos cortos de actividad física ligera se relacionó con una reducción del 12% en ese riesgo.

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“Según nuestro estudio, creemos que incluso la actividad física ligera, como caminar por la oficina o realizar tareas domésticas sencillas, puede ayudar a reducir el riesgo de muerte por cáncer”, dijo Zhou.

La médica I-Min Lee recomienda acumular 150 minutos semanales de actividad física moderada e interrumpir la jornada laboral con pausas cortas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios de Zhou y Ajufo no demuestran que estar sentado cause directamente estas enfermedades o muertes. Sus resultados se suman a otras investigaciones sobre los efectos del sedentarismo, pero deberán confirmarse con estudios de intervención y ensayos controlados aleatorios.

Las pausas cortas pueden ayudar a los vasos sanguíneos y la presión arterial

Algunos estudios encontraron cambios en el funcionamiento de los vasos sanguíneos y en la presión arterial cuando las personas interrumpieron el tiempo sentadas con pausas cortas de actividad, explicó I-Min Lee. Los lípidos, como el colesterol y los triglicéridos, parecieron cambiar menos con esas pausas.

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Para Lee, estar sentado y hacer ejercicio no son dos extremos de una misma escala. El ejercicio baja parte de los riesgos de permanecer sentado, pero no los elimina todos. Su recomendación es hacer 150 minutos de actividad física moderada por semana, ejercicios para fortalecer los músculos dos días a la semana y reducir las horas sentado.

“La actividad física es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu salud, porque cualquier cantidad es buena”, afirmó Lee. “Y si tienes que estar sentado en tu trabajo, tómate descansos siempre que puedas. Cuanto menos tiempo pases sentado, mejor”.

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