El creador de contenido colombiano Kevin Wai junto al exponente urbano dominicano Bulin 47, artífices detrás del éxito viral “Dame Hombro”.

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Lo que comenzó como un encuentro espontáneo entre colegas en Europa se ha transformado en el fenómeno musical más contagioso de finales de 2026. “Dame Hombro”, la explosiva colaboración entre el exponente urbano dominicano Bulin 47 y el creador de contenido colombiano Kevin Wai, ha trascendido las barreras del dembow para convertirse en un idioma universal en las redes sociales.

El impacto de “Dame Hombro” quedó demostrado cuando el ritmo dominicano se apoderó de la concentración del certamen Miss Universo 2026, celebrado en San Juan, Puerto Rico. En medio de las exigentes agendas de ensayos y actividades oficiales, la representante de República Dominicana, Melissa Núñez, se convirtió en la embajadora perfecta del tema, contagiando la fiebre del dembow a sus compañeras de competencia.

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El momento cumbre ocurrió, cuando Miss Cuba, Mía Dio, publicó en su cuenta de TikTok un video que desató una ola de reacciones globales. En el clip, las candidatas de Cuba, Curazao, Letonia y Serbia, luciendo impecables sus bandas oficiales, ejecutaron con total soltura y alegría el famoso paso de hombros. Ver a reinas de belleza de latitudes tan diversas bailando al compás de la música urbana dominicana consolidó el alcance internacional del sencillo.

Pero la expansión del reto no se detuvo en el Caribe. Miles de kilómetros más allá, en Uganda, diversos colectivos infantiles de baile reconocidos mundialmente por su talento y carisma se sumaron a la tendencia.

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Agrupaciones como Hypers Born Talented y Masaka Kids Africana llevaron la coreografía a otro nivel, fusionando el característico movimiento de hombros con impresionantes acrobacias. Sus videos, cargados de energía pura, se viralizaron en cuestión de horas, demostrando que la música no conoce fronteras geográficas ni idiomáticas.

El carisma de los pequeños bailarines de Uganda convirtió su coreografía de “Dame Hombro” en uno de los videos más compartidos y celebrados de la tendencia global. También, contagiadas por la canción varias candidatas de Miss Universo 2026 hicieron una pausa en sus ensayos para sumarse al reto viral de Bulin 47 y Kevin Wai.

El toque oficial: La primera Dama Raquel Arbaje se sumó al ritmo

Cuando parecía que el fenómeno había alcanzado su techo, el trend recibió un espaldarazo inesperado y sumamente celebrado dentro y fuera de Quisqueya. La primera dama de República Dominicana, Raquel Arbaje, sorprendió a propios y extraños al unirse oficialmente a la fiebre de “Dame Hombro”.

Su participación tuvo lugar en el marco de la conmemoración del quinto aniversario de ChequéateRD, el programa dedicado a la prevención y detección temprana del cáncer.

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Lejos de la rigidez protocolar, Arbaje se animó a replicar los pasos de la canción, enviando un mensaje de cercanía, alegría y empatía que conectó de inmediato con la ciudadanía. El gesto fue aplaudido masivamente en plataformas digitales, sumando su nombre a la extensa lista de personalidades que han hecho suya la melodía de Bulin 47 y Kevin Wai.

La Primera Dama, Raquel Arbaje, sorprendió a todos al unirse a los artistas Bulin 47 y Kevin Waii en la interpretación de su canción "Dando Hombro".

El origen de un fenómeno nacido en Madrid

La historia detrás de este éxito viral tiene un toque de espontaneidad que explica su rápida conexión con el público. Todo se gestó en Madrid, España, durante un encuentro casual y lleno de camaradería previo a una presentación de Bulin 47 en la reconocida discoteca Shoko.

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La química entre el carisma desbordante del artista dominicano y el ingenio del creador colombiano Kevin Wai dio lugar a una dinámica que rápidamente encendió las alarmas de tendencia en TikTok.

Ante la abrumadora respuesta de los seguidores que pedían el tema completo tras los primeros adelantos, “Dame Hombro” fue lanzado oficialmente en todas las plataformas digitales el 7 de octubre de 2026.

Desde ese instante, la canción fusionó la esencia cruda y festiva del género urbano latino con un ritmo diseñado para el entretenimiento digital. El resultado ha sido arrollador: la pista ya acumula más de 2 millones de creaciones en TikTok y ha escalado con fuerza en la industria musical, posicionándose en el puesto número 11 de la prestigiosa lista Hot Latin Songs de Billboard.

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