La compañía había reducido de cinco a dos sus frecuencias semanales entre Buenos Aires y Madrid a comienzos de octubre. (Foto: Europa Press)

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Los pasajeros de Plus Ultra con vuelos previstos hacia Buenos Aires recibirán notificaciones de cancelación luego de que la aerolínea española resolviera suspender hasta nuevo aviso su ruta al aeropuerto de Ezeiza desde este martes 17 de noviembre. La compañía vinculó la medida con su plan de reestructuración financiera y operativa.

En un comunicado, la empresa sostuvo española que la decisión forma parte de las acciones que adopta para “fortalecer la compañía y asegurar su viabilidad futura”. En tal sentido, no brindó precisiones sobre cuándo podría retomar el servicio hacia la Argentina.

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Los motivos detrás de la suspensión

Plus Ultra atribuyó la interrupción de los vuelos al escenario que atraviesa el transporte aéreo. La empresa mencionó “un fuerte incremento de los costes operativos, en particular los del combustible” entre los factores que llevaron a cancelar la ruta.

La aerolínea reconoció las consecuencias que la medida puede provocar entre los viajeros que ya tenían pasajes. “Somos conscientes del impacto que esta decisión puede tener en los planes de nuestros pasajeros y lamentamos sinceramente las molestias que pueda ocasionar”, señaló.

La aerolínea española canceló desde el 17 de noviembre sus vuelos entre Buenos Aires y Madrid.

Las compras hechas en agencias deberán tramitarse ante la empresa emisora

La compañía informó que enviará un correo electrónico a las personas afectadas por las cancelaciones. Quienes compraron sus boletos a través de una agencia de viajes deberán canalizar los reclamos y las gestiones mediante esa empresa.

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Para las adquisiciones realizadas a través del sitio web de Plus Ultra u otros canales directos, la aerolínea indicó que los trámites estarán disponibles en su portal de reclamos.

“Todas las gestiones se realizarán conforme a la normativa aplicable”, afirmó la compañía. También aseguró que atenderá los casos “con la mayor agilidad posible”, con prioridad para los viajes programados en fechas más próximas.

Los antecedentes

La suspensión de la ruta llega después de una sucesión de recortes en la operación de Plus Ultra en la Argentina. A comienzos de octubre, la aerolínea había reducido de cinco a dos las frecuencias semanales entre Buenos Aires y Madrid durante dos meses. En ese momento, atribuyó el ajuste al impacto de los desvíos a Montevideo por las obras en Ezeiza y al alza de los costos operativos, con especial mención al combustible.

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Ese cambio afectó a pasajeros que ya tenían servicios emitidos. Más de 230 usuarios se agruparon entonces en un chat de WhatsApp para compartir los inconvenientes derivados de las reprogramaciones. Algunos denunciaron demoras para obtener respuestas, dificultades para acceder a reembolsos y gastos adicionales por estadías prolongadas o por la compra de nuevos pasajes en otras compañías.

Los pasajeros con pasajes emitidos recibirán por correo electrónico la notificación de la cancelación de sus vuelos.

La compañía había afirmado entonces que “Argentina continúa siendo un mercado estratégico para Plus Ultra” y que mantenía su apuesta por la conectividad con España. La suspensión anunciada este martes implica ahora el cese, hasta nuevo aviso, de la conexión con Ezeiza, apenas cuatro meses después del inicio de sus operaciones en el país.

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El recorte de la ruta también se inscribe en una reestructuración más amplia de la firma en territorio español. Días atrás, comunicó la apertura de un procedimiento de despido colectivo para su centro de trabajo de Madrid, que incluye los servicios centrales y la base operativa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 679 empleados. La compañía planteó razones económicas, productivas y organizativas, en medio de dificultades de tesorería y falta de liquidez.

Entre los números que expuso para explicar la situación figura el aumento del gasto en combustible. La empresa calculó desembolsos por 104,83 millones de euros durante 2026, frente a los 69,13 millones previstos inicialmente, lo que representa un alza del 51,6 por ciento.

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Su plan contempla, además, una reducción superior al 61% de las horas comerciales de vuelo regular, aunque el alcance final de las medidas quedará sujeto a la negociación con la representación de los trabajadores.