Wanda Nara y Edith Hermida se acercaron a la estación de Karina Mazzocco durante la prueba de MasterChef Celebrity

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Wanda Nara convocó a Edith Hermida para asistir a Karina Mazzocco durante una prueba de MasterChef Celebrity, pero la ayuda derivó en un cruce humorístico entre las tres figuras. La situación se produjo cuando la conductora del ciclo se acercó a la estación de Mazzocco, que atravesaba el desafío con dificultades, la mesada desordenada y señales de incomodidad frente a las cámaras.

Nara observó el estado de la isla de cocina y decidió intervenir antes de que avanzara el tiempo de la competencia. “Te veo un poco conflictuada. La mesada es un caos. Vos no sos así, Kari, ¿qué está pasando?”, le preguntó a la periodista, que en ese momento intentaba continuar con la elaboración de su plato.

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Edith Hermida se sumó a la escena con una broma sobre “levantar el segmento” de su compañera

Mazzocco admitió que no estaba teniendo una jornada sencilla. Sin profundizar sobre el origen de su malestar, señaló que percibía “mala onda” a su alrededor mientras preparaba la receta. Sus comentarios marcaron el tono de una secuencia que pasó de la preocupación inicial a las chicanas entre las participantes.

Mientras Karina trabajaba en los últimos pasos de la prueba, Wanda Nara consideró que podía necesitar una mano adicional y convocó a Edith Hermida para que se acercara a la estación. La invitación generó una reacción inmediata de Hermida, quien llegó con una frase que sumó humor a la escena.

“¿Querés que vaya a levantarte el segmento?”, preguntó Edith entre risas, en alusión a la tensión que se vivía en la isla de cocina. La frase no descomprimió a Mazzocco, que interpretó la presencia de sus dos compañeras como una estrategia para reforzar la presión durante el desafío.

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La periodista lanzó entonces una acusación en clave de broma contra Nara. “Para mí ella la cabeceó a Edith y le dijo: ‘Vení, que la agarramos entre las dos’”, expresó Karina. La escena mostró a Wanda y Edith riendo mientras Karina planteaba su teoría sobre la supuesta coordinación entre ambas.

“Tengo miedo de que me envenenes”, bromeó Wanda Nara antes de degustar una preparación de Mazzocco

Nara rechazó esa versión y aseguró que no había existido una convocatoria previa ni una intención de complicar a Mazzocco. Según explicó, solo giró la mirada hacia un costado y Hermida ya se encontraba cerca de la estación. Sin embargo, la participante mantuvo su postura y sostuvo que las dos querían rodearla en medio de la competencia.

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La conductora continuó con su preparación y dejó en claro que no estaba dispuesta a recibir asistencia. “Viene y entre las dos me quieren sanguchear. No lo van a lograr”, afirmó Karina Mazzocco, mientras sus compañeras seguían los movimientos que hacía sobre la mesada.

Wanda le sugirió que, una vez completadas algunas de las tareas principales, aprovechara los minutos restantes para ordenar el espacio de trabajo o avanzar con el emplatado. El comentario volvió a poner el foco en el desorden de la estación, uno de los aspectos que había originado la intervención de la conductora.

Karina Mazzocco extendió la degustación a Edith Hermida después de la reacción de Wanda Nara

Mazzocco respondió sin aceptar la colaboración de ninguna de las dos. “Si quieren disfrutar de mi emplatado, bienvenidas a mi isla”, dijo. La frase sostuvo la dinámica de rivalidad humorística que se instaló durante el intercambio y permitió que las tres continuaran con las bromas sin que la tensión escalara.

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Mazzocco también cuestionó directamente a Wanda cuando la conductora hizo una referencia vinculada con la televisión y con la idea de mostrarse inocente en el conflicto. “No te hagas la santa, que sos la conductora, pero no sos ninguna santa”, le respondió Mazzocco.

Luego de las chicanas, Karina invitó a Wanda a probar parte de su plato. Antes de ofrecerle la degustación, explicó algunos componentes de la preparación y destacó que una de las salsas llevaba yogur ahumado.

Wanda Nara sostiene la mano frente a la boca durante una grabación del programa MasterChef Celebrity emitida por Telefe.

“Me lo hizo Dolly, así que no jodan”, señaló Mazzocco, antes de acercarle una porción a Nara aludiendo a una de las jurados. La conductora aceptó probarla, aunque manifestó algunas dudas sobre el posible nivel de picante. “Tengo miedo de que me envenenes”, dijo en tono de broma. Karina le pidió que se quedara tranquila. Después de que probrara Edith, la reacción llegó pocos segundos después: tras probar la salsa, tosió y reconoció que el sabor era mucho más intenso de lo esperado. “Es recontrapicante, pero picante de morir”.

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La situación cerró con una nueva intervención de Edith Hermida, a quien Mazzocco también quiso hacer participar de la degustación. Entre risas, justificó la elección de una porción picante con otra chicana dirigida a su compañera: “Ella es picante, te voy a dar un bocadito picante”, sentenció Karina.