Emiliano Martínez buscará alcanzar el récord de Chiquito Romero ante Costa Rica (REUTERS/Rodrigo Valle/File Photo)

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Emiliano Dibu Martínez puede igualar este martes 17 de noviembre el récord de Sergio Romero como el arquero con más vallas invictas en la historia de la selección argentina. El marplatense será titular ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y, si no recibe goles, llegará a 47 partidos con el arco en cero con la camiseta albiceleste.

La posibilidad adquiere una dimensión particular por el recorrido de Martínez en el seleccionado y por el objetivo que manifestó desde hace tiempo. El arquero de 34 años convirtió el registro de arcos invictos en una meta personal dentro de un ciclo que ya le entregó cuatro títulos internacionales: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Además, fue subcampeón en la última Copa del Mundo, disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

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El entrenador Lionel Scaloni confirmó en conferencia de prensa que el guardameta regresará al equipo después de perderse el encuentro frente a Uruguay por una fractura en la mandíbula. Gerónimo Rulli ocupó su lugar en aquel partido, mientras que el cuerpo técnico optó por darle algunos días más de recuperación a Martínez antes de exponerlo. “Emiliano va a atajar”, dijo Scaloni en la previa. El técnico explicó que el arquero también podía haber estado disponible para el duelo anterior, aunque el riesgo médico inclinó la decisión hacia Rulli.

El desafío ante Costa Rica es concreto: Martínez necesita mantener su arco en cero durante los 90 minutos para alcanzar los 47 partidos sin recibir goles que registró Sergio Chiquito Romero con Argentina. De lograrlo, igualará la cima de una tabla que parecía difícil de alcanzar cuando debutó en junio de 2021. Romero llegó a esa cifra a lo largo de 96 presencias con la selección mayor. Martínez, en cambio, podría hacerlo en su partido número 71.

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Detrás de Romero y Martínez aparecen otros nombres de extensa trayectoria en el arco argentino, como Roberto Abbondanzieri, Antonio Roma y Germán Burgos. Ninguno de ellos superó los 30 partidos sin recibir goles en la selección mayor.

Emiliano Martínez tiene una obsesión: ser el arquero con más vallas invictas en la selección argentina (@Argentina/X)

La búsqueda de esa marca no es una lectura externa sobre la carrera del arquero. El propio Martínez expresó en más de una oportunidad que sigue las estadísticas y que el récord de vallas invictas figura entre sus objetivos con la camiseta nacional.

Este es uno de los temas que más obsesiona a Dibu Martínez y que lo impulsa a querer jugar todos los partidos con Argentina. “Soy un enfermo de las estadísticas. Con Martín (Tocalli) siempre decimos: ‘Una menos, una menos’. Quiero el récord con más arcos en cero. Me busco siempre un objetivo para seguir creciendo, pero al final el objetivo más grande es clasificar al Mundial y crecer como equipo, y la verdad que lo estamos haciendo”, sostuvo en marzo de 205.

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A finales de junio, durante la Copa del Mundo, volvió a dejar en claro uno de sus objetivos bajo los tres palos de la Albiceleste: “En un Mundial, lo que menos me importa es el arco en cero. Sé que me encanta tenerlo y quiero el récord de la Selección, no me da lo mismo, quiero trabajar para eso. Estoy a cuatro”, argumentó el Dibu sobre la marca. Por esto, se lamentó por el tanto que recibió contra Jordania: “Me llegan una vez y me da bronca que entre. A veces hay que darles el mérito al otro equipo. Fue un buen centro, jugamos con cuatro defensores nuevos de un partido al otro. Contento con todos los que jugaron y debutaron”.

Incluso en los amistosos, su mente está fija en un objetivo. “Para mí es un orgullo tener el arco en cero, sea cual sea el rival”, soltó tras la goleada 7-0 contra Burkina Faso. La última vez que se expresó públicamente sobre el tema fue durante una entrevista publicada a fines de octubre, cuando recalcó porqué es importante para él esta marca: “Soy obsesivo de los números. estoy a uno de igualarlo (a Chiquito Romero con 47 vallas invictas). Para mí es clave. ¿Lo necesito?, no. Pero yo quiero que un día, cuando esté mirando por la tele, que el que esté, trabaje muchísimo para vencerme. Por eso me recaliento cuando me hacen un gol. Estoy una semana que no puedo ni hablar, es una locura. Yo entreno y a veces me dicen ‘pará, ya está’. Yo estoy dos horas entrenando antes de jugar con Benín. Para mí es igual Benín que Brasil en el Maracaná. Todo el mundo te patea al arco, cualquiera te puede meter un gol. Está entrenar por entrenar, para competir o para ganar. Yo entreno para ganar".

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Desde su estreno oficial ante Chile en 2021 por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar, el arquero del Chelsea acumula un total de 70 partidos con argentina, acumula 54 triunfos, 10 empates y apenas 6 derrotas.

LOS PARTIDOS SIN RECIBIR GOLES DEL DIBU MARTÍNEZ

1- Copa América: 1-0 vs. Uruguay (2021)

2- Copa América: 1-0 vs. Paraguay (2021)

3- Copa América: 3-0 vs. Ecuador (2021)

4- Copa América: 1-0 vs. Brasil (2021)

5- Eliminatorias: 0-0 vs. Paraguay (2021)

6- Eliminatorias: 3-0 vs. Uruguay (2021)

7- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2021)

8- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2021)

9- Eliminatorias: 0-0 vs. Brasil (2021)

10- Eliminatorias: 1-0 vs. Colombia (2022)

11- Finalíssima: 3-0 vs. Italia (2022)

12- Amistoso: 3-0 vs. Jamaica (2022)

13- Amistoso: 5-0 vs. Emiratos Árabes Unidos (2022)

14- Mundial: 2-0 vs. México (2022)

15- Mundial: 2-0 vs. Polonia (2022)

16- Mundial: 3-0 vs. Croacia (2022)

17- Amistoso: 2-0 vs. Panamá (2023)

18- Amistoso: 7-0 vs. Curazao (2023)*

19- Amistoso: 2-0 vs. Australia (2023)

20- Amistoso: 2-0 vs. Indonesia (2023)

21- Eliminatorias: 1-0 vs. Ecuador (2023)

22- Eliminatorias: 3-0 vs. Bolivia (2023)

23- Eliminatorias: 1-0 vs. Paraguay (2023)

24- Eliminatorias: 2-0 vs. Perú (2023)

25- Eliminatorias: 1-0 vs. Brasil (2023)

26- Amistoso: 3-0 vs. El Salvador (2024)

28- Amistoso: 1-0 vs. Ecuador (2024)

29- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024)

30- Copa América: 1-0 vs. Chile (2024)

31- Copa América: 2-0 vs. Perú (2024)

32- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024)

33- Copa América: 1-0 vs. Colombia (2024)

34- Eliminatorias: 3-0 vs. Chile (2024)

35- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2024)

36- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2025)

37- Eliminatorias: 1-0 vs. Chile (2025)

38- Eliminatorias: 3-0 vs. Venezuela (2025)

39- Amistoso: 1-0 vs. Venezuela (2025)

40- Amistoso: 6-0 vs. Puerto Rico (2025) **

41- Amistoso: 4-0 vs. Zambia (2026) ***

42- Mundial: 3-0 vs. Argelia (2026)

43- Mundial: 2-0 vs. Austria (2026)

44- Amistoso: 4-0 vs. Bolivia (2026)

45- Amistoso: 7-0 vs. Burkina Faso (2026) ****

46- Amistoso: 3-0 vs. Benín (2026)

*Fue reemplazado por Franco Armani sobre el final

** Fue reemplazado por Facundo Cambeses sobre el final

*** Fue reemplazado por Juan Musso sobre el final

**** Fue reemplazado por Gerónimo Rulli sobre el final

Más vallas invictas en el arco de la selección argentina:

1- Sergio Romero (47, en 96 partidos)

2- Emiliano Martínez (46, en 70 partidos)

3- Roberto Abbondanzieri (22, en 49 partidos)

4- Antonio Roma (19, en 41 partidos)

5- Germán Burgos (18, en 34 partidos)