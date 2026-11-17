El análisis de 28 estudios científicos identificó que estos dispositivos, combinados con algoritmos de aprendizaje automático, alcanzaron tasas de detección de riesgo biomecánico de hasta el 92,3% (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los relojes inteligentes ya no son solo contadores de pasos. Miden frecuencia cardíaca, calidad del sueño, carga de movimiento y variabilidad cardíaca en tiempo real, y una revisión científica publicada en octubre de 2026 indica que, combinados con inteligencia artificial, estos dispositivos pueden detectar el riesgo de lesión en atletas con una precisión de hasta el 92,3%.

El trabajo, publicado en la revista Health Science Reports analizó 614 investigaciones publicadas entre 2016 y 2026. De ese universo, 28 cumplieron los criterios de rigor científico necesarios para ser incluidos. El objetivo fue determinar qué sensores portátiles se usan en medicina deportiva, cómo procesan sus datos los sistemas de inteligencia artificial y qué aplicaciones concretas tienen para prevenir lesiones y acompañar la recuperación.

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Los sensores de movimiento y frecuencia cardíaca son los más usados en atletas

Una revisión científica señala que los sensores corporales combinados con inteligencia artificial alcanzan un 92,3% de precisión para advertir sobre el riesgo de lesiones en deportistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el estudio, los cuatro tipos de sensores más frecuentes en la literatura científica son las unidades de medición inercial, los sistemas de posicionamiento GPS, los electrodos de superficie que registran la actividad muscular y los sensores ópticos de muñeca que miden el flujo de sangre para calcular la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno. Este último tipo es el que llevan incorporado la mayoría de los relojes inteligentes de consumo masivo.

Estos dispositivos registran de forma continua variables del cuerpo y del movimiento: aceleración, posición, carga de impacto y comportamiento cardiovascular. Cuando esa información se procesa con algoritmos de aprendizaje automático, el sistema puede detectar señales de fatiga acumulada, asimetrías en la forma de moverse o picos de carga de entrenamiento que históricamente preceden a una lesión muscular u ósea.

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Con IA, los sensores portátiles alcanzan hasta 92,3% de precisión para detectar riesgo

Un estudio vincula el monitoreo con inteligencia artificial a una detección de riesgo de lesión superior al 87% en deportistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos más contundentes de la revisión provienen de dos investigaciones incluidas en el análisis. La primera, con 50 atletas, combinó sensores de movimiento con electrodos musculares y logró clasificar situaciones de riesgo biomecánico con una precisión del 92,3% — un nivel considerado alto en medicina deportiva para herramientas de monitoreo en tiempo real.

La segunda siguió el tobillo de 87 atletas en 12 deportes distintos y registró una tasa de detección del 87,4%, con solo un 12,1% de falsas alarmas y una respuesta de 17,2 milisegundos, prácticamente instantánea. Ambos son los valores más altos registrados hasta ahora en la literatura científica para este tipo de aplicaciones.

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Los investigadores aclararon, sin embargo, que las diferencias entre los estudios analizados — en diseño, poblaciones y variables medidas — impidieron una comparación directa entre ellos. Eso no invalida los resultados, pero exige que se lean con cautela antes de aplicarlos en la práctica clínica.

El uso masivo de estos sistemas todavía enfrenta obstáculos técnicos y éticos

Una revisión sugiere que los sensores deportivos con inteligencia artificial tienen potencial para prevenir lesiones en atletas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los resultados positivos, el estudio identificó tres barreras principales para que estos sistemas lleguen al uso cotidiano de clubes, federaciones y centros de salud deportiva: la falta de protocolos de recolección de datos estandarizados, la escasa diversidad en las poblaciones estudiadas — la mayoría son atletas de élite masculinos — y la dificultad para entender cómo llegan a sus conclusiones los algoritmos utilizados.

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Los autores también señalaron una dimensión que la ciencia todavía atiende de forma insuficiente: quién accede a los datos biométricos continuos de los atletas, cómo se almacenan y qué protecciones legales tienen. Para el equipo, esas preguntas son tan urgentes como los avances técnicos.

El trabajo concluyó que el monitoreo portátil combinado con inteligencia artificial muestra un potencial real para vigilar el riesgo de lesiones, acompañar la rehabilitación y orientar la vuelta a la competencia. Para consolidar ese potencial, los investigadores advirtieron que se necesitan estudios de mayor duración, con poblaciones más amplias y sistemas cuya lógica pueda ser comprendida por médicos y entrenadores, no solo por ingenieros.

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