Jorge Macri vinculó la medida con la baja de más de 9.000 cargos estatales y la desregulación de trámites en el distrito.

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones de la Ciudad (Rimicaba), un programa que prevé que las empresas adheridas puedan imputar el 25 % de sus desembolsos como pago a cuenta de Ingresos Brutos. La iniciativa está dirigida a proyectos de pequeñas y medianas empresas y contempla un cupo fiscal de $ 300.000 millones.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ante empresarios. Según el comunicado oficial, el régimen busca complementar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) nacional, aunque con requisitos y una escala orientados a compañías de menor tamaño.

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La administración porteña señaló que el beneficio principal permitirá descontar de Ingresos Brutos una proporción de las inversiones efectuadas. También indicó que el esquema suma exenciones en el Impuesto de Sellos para determinadas obras productivas y en el impuesto inmobiliario y el ABL. El alcance concreto de cada beneficio dependerá de las condiciones de adhesión y de la evaluación de los proyectos.

El programa tendrá un cupo fiscal de $300.000 millones

El Gobierno de la Ciudad informó que el Rimicaba contará con un cupo fiscal de $300.000 millones, destinado a respaldar los incentivos previstos en el régimen. El comunicado no detalló cuántos proyectos estima alcanzar ni el período total en el que se asignará ese monto.

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La medida incluye, además, una línea de créditos con condiciones preferenciales del Banco Ciudad, según precisó el Ejecutivo porteño. La normativa establece que la inscripción, la evaluación y la fiscalización se tramitarán a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

La digitalización del procedimiento forma parte de los aspectos destacados por la Ciudad. Sin embargo, la información oficial no precisó en el anuncio los plazos de aprobación, los montos máximos de crédito, las tasas aplicables ni los criterios que determinarán la prioridad entre los proyectos que soliciten el ingreso al programa.

Macri sostuvo que las firmas inscriptas podrán utilizar el crédito fiscal para reducir obligaciones tributarias. “Las empresas que se inscriban podrán descontar de Ingresos Brutos el 25 % de lo que inviertan”, afirmó el jefe de Gobierno, de acuerdo con el comunicado difundido por su administración.

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El sur porteño y el Microcentro recibirán prioridad

El régimen priorizará las inversiones que se localicen en dos áreas que la Ciudad considera estratégicas: el Microcentro, definido como Área de Transformación Productiva, y la zona sur, catalogada como Área de Desarrollo Prioritario. En el primer caso, el Gobierno proyecta instalar un Distrito de Inteligencia Artificial.

Entre las actividades alcanzadas figuran tecnología de la información y las comunicaciones, inteligencia artificial, análisis de datos, automatización, biotecnología, tecnología médica, energías renovables, industrias creativas, logística, construcción sustentable y servicios de salud. También se incorporaron hotelería, turismo sustentable, gastronomía, educación tecnológica y servicios profesionales de alto valor agregado.

El jefe de Gobierno Jorge Macri habla desde un atril durante el acto de presentación del programa RIMI ante los asistentes a un auditorio.

La nómina incluye sectores diversos y combina emprendimientos tecnológicos con proyectos vinculados a la prestación de servicios, la actividad productiva y el desarrollo urbano. El comunicado oficial no especificó si cada rubro tendrá un tratamiento tributario diferenciado ni cómo se distribuirá el cupo fiscal entre las actividades enumeradas.

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Como ejemplos, la Ciudad mencionó una panificadora que invierta USD 125.000 para renovar maquinaria y un depósito robotizado que destine USD 800.000 a equipamiento y logística. Para el primer caso, calculó un incentivo superior a $ 46 millones y una reducción del 58 % en Ingresos Brutos durante 24 meses. Para el segundo, estimó un respaldo cercano a $ 297 millones y un beneficio equivalente al 131 % de ese impuesto en dos años.

Esas proyecciones fueron incluidas por el Ejecutivo porteño a modo ilustrativo y dependen de las características de cada inversión y de la situación impositiva de la empresa. El Gobierno también citó el caso de un centro de diagnóstico por imágenes con una inversión superior a USD 4 millones, para el que calculó un apoyo de más de $ 1.500 millones.

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La Ciudad vincula el régimen con su agenda de desregulación

El ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, afirmó que el programa apunta a acompañar a pymes y emprendedores que decidan invertir en el distrito. “El desarrollo económico necesita reglas claras y herramientas concretas para quienes quieren invertir”, expresó en declaraciones incorporadas al comunicado.

Durante el anuncio, Macri vinculó el Rimicaba con las medidas de reducción de estructuras administrativas que su gestión dice haber aplicado desde 2024. Según el jefe de Gobierno, la Ciudad eliminó más de 9.000 cargos administrativos y 359 gerencias, una decisión que, sostuvo, permitió incorporar 1.600 policías y 1.900 médicos.

La iniciativa se suma a otras reformas mencionadas por la administración porteña, como la desregulación del servicio de Verificación Técnica Vehicular, cambios para los puestos de diarios y revistas y nuevas reglas para las aplicaciones de viajes y el sistema de taxis. El Gobierno también afirmó que digitalizó más del 90 % de los trámites y eliminó aranceles en más de 70 gestiones administrativas.

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La implementación del Rimicaba quedará sujeta a las condiciones operativas que establezca la Ciudad a través de la plataforma TAD y a la disponibilidad del cupo fiscal anunciado.