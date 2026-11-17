Una investigación de la Universidad de California en San Diego vinculó los cambios metabólicos del microbioma intestinal con la longevidad humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los cambios metabólicos del microbioma intestinal, la comunidad de bacterias y otros microbios que habitan el tracto digestivo, podrían estar vinculados con una longevidad excepcional en humanos, según una investigación de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos.

El estudio identificó una actividad metabólica particular en las bacterias intestinales de personas longevas. Los investigadores también lograron aumentar esa actividad mediante bacterias modificadas genéticamente. La intervención mejoró la salud metabólica de ratones ancianos, de acuerdo con los resultados informados por el equipo científico.

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El estudio, publicado el 16 de noviembre de 2026 en Cell Metabolism, no demuestra que el tratamiento prolongue la vida, pero plantea una vía para reducir el deterioro metabólico ligado a la edad.

El cardiólogo Eric Topol, referente mundial en longevidad, destacó el descubrimiento en su cuenta de X: “Longevidad excepcional en centenarios y ratones vinculada con una mayor capacidad del microbioma intestinal para modificar los ácidos biliares”, señaló.

Qué es el microbioma intestinal

La composición de cada microbiota intestinal es única y varía en función de distintos factores, entre ellos, la alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo humano alberga miles de millones de microorganismos en la piel, la nariz, la garganta, la boca y, en especial, en el sistema digestivo. Ese conjunto de microorganismos participa en procesos que afectan a la salud y el bienestar general. El revestimiento del tracto digestivo está poblado por bacterias y otros microbios que, en conjunto, se conocen como microbiota intestinal.

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En una persona de 70 kilos, la microbiota o microbioma intestinal reúne más de 100.000 millones de microorganismos y pesa alrededor de 200 gramos, según la Sociedad Europea de Neurogastroenterología y Motilidad (ESNM en inglés).

Según la entidad, la microbiota intestinal cumple funciones clave en la defensa del organismo, la digestión y la absorción de nutrientes. Protege frente a microorganismos nocivos, regula el sistema inmunitario, ayuda a procesar fibras, producir vitaminas y moléculas beneficiosas, y facilita la absorción de minerales.

“Las afecciones digestivas, la obesidad, la diabetes, las alergias, el cáncer, incluso las enfermedades neurodegenerativas, han sido asociadas a una ruptura del equilibrio en la composición o la función de la microbiota intestinal (“disbiosis “). Por consiguiente, centrarse en la microbiota intestinal ofrece una posible alternativa para tratar numerosas enfermedades crónicas cada vez más frecuentes”, destacó ESNM.

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Qué descubrieron sobre microbioma y envejecimiento

Los animales tratados con la bacteria mostraron mayor sensibilidad a la insulina y una reducción del porcentaje de grasa corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Amir Zarrinpar, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la UC San Diego y autor principal de la investigación afirmó: “Muchos estudios sobre el envejecimiento se centran en los problemas que surgen al envejecer, pero nuestros hallazgos sugieren que algunos cambios en la microbiota intestinal podrían representar, en realidad, un intento del organismo por preservar la salud metabólica. Si logramos identificar esas funciones beneficiosas y fortalecerlas de forma segura, podríamos desarrollar nuevas maneras de promover un envejecimiento más saludable”.

Los autores advirtieron que los centenarios y los ratones envejecidos no son grupos directamente comparables, por lo que serán necesarios nuevos estudios en personas para establecer si esta actividad bacteriana es un indicador de envejecimiento saludable, una causa o ambas cosas.

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El trabajo se centró en el modo en que las bacterias intestinales transforman los ácidos biliares, compuestos producidos por el hígado que facilitan la digestión de grasas y también funcionan como señales para distintos procesos del organismo.

Según UC San Diego Today, esas bacterias producen enzimas denominadas hidrolasas de sales biliares (BSH), capaces de modificar químicamente esos ácidos y de influir sobre el metabolismo, la inflamación y el reloj interno del cuerpo.

Los ácidos biliares modificados en los centenarios

Los próximos ensayos del equipo evaluarán los efectos del procedimiento en hembras para analizar las variaciones del envejecimiento según el sexo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo analizó primero animales jóvenes y envejecidos y descubrieron que el envejecimiento se vinculó con un aumento de la actividad microbiana relacionada con la BSH y con una mayor modificación de los ácidos biliares.

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Luego, los científicos revisaron datos públicos de una cohorte humana de envejecimiento que incluía a 48 adultos jóvenes, 107 adultos mayores y 125 centenarios. Este último grupo registró proporciones más elevadas de determinados ácidos biliares modificados frente a los otros dos conjuntos de participantes.

Los datos del microbioma intestinal también mostraron una mayor abundancia de un gen asociado con la actividad de BSH entre los centenarios, en comparación con los adultos mayores.

Investigaciones previas ya habían relacionado las modificaciones del microbioma por la edad con fragilidad, inflamación crónica y enfermedades, aunque otros trabajos habían detectado rasgos distintivos en quienes envejecen de forma excepcional.

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Una bacteria diseñada para producir BSH de forma continua

El investigador Amir Zarrinpar sostuvo que las variaciones bacterianas en la vejez reflejan un intento del organismo por preservar la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para probar si esa función microbiana podía generar beneficios, los investigadores modificaron una cepa bacteriana propia del intestino para que produjera BSH de manera continua. La introdujeron en ratones de 82 semanas, una edad considerada avanzada para esos animales.

Una sola administración permitió que la bacteria se estableciera de forma estable y siguiera produciendo la enzima con el paso del tiempo. Cerca de 20 semanas después del tratamiento, los ratones que recibieron la bacteria productora de BSH mostraron una mejor sensibilidad a la insulina y una mejora moderada en la tolerancia a la glucosa frente a los animales que recibieron una bacteria de control equivalente.

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A las 32 semanas, los animales tratados también presentaban cambios compatibles con menor peso corporal y masa grasa, además de una mayor masa magra. Otros resultados señalaron un uso más elevado de grasa como fuente de energía, mejor función mitocondrial y modificaciones en la actividad de genes vinculados con la inflamación y el reloj interno.

Zarrinpar explicó que el objetivo es comprender por qué algunas personas conservan capacidad de adaptación al envejecer. “El microbioma nos ofrece una oportunidad interesante porque, a diferencia de muchos aspectos del envejecimiento, puede ser algo que podamos modificar”, afirmó.

Las próximas investigaciones evaluarán cómo distintas formas de BSH afectan el metabolismo de los ácidos biliares, la inflamación y el uso de energía. También analizarán si el enfoque produce resultados similares en hembras, ante las diferencias conocidas en el envejecimiento según el sexo.

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