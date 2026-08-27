¿Comer almendras antes de dormir mejora el descanso? Lo que dice la ciencia sobre este hábito

Las almendras se asocian con una mejora del descanso nocturno en adultos con sueño insuficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dormir mal es un problema frecuente. Un ensayo reciente sumó una pista concreta: el consumo diario de almendras se asoció con una mejora de la calidad percibida del sueño en adultos con descanso insuficiente.

Qué analizó el estudio

El trabajo se publicó en la revista científica Frontiers in Nutrition y evaluó a 175 adultos de India de entre 21 y 55 años con mala calidad de sueño, según detalló Women’s Health. Durante cinco meses, una parte de los participantes consumió cerca de 50 almendras por día, mientras otro grupo recibió una colación con aporte calórico similar.

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El ensayo excluyó a personas con trastornos mayores del sueño, entre ellos apnea, narcolepsia e insomnio crónico. Investigadores relevaron datos al inicio y final del período con registros de ondas cerebrales, marcadores bioquímicos y reportes de los propios participantes sobre su descanso, de acuerdo con el artículo de Women’s Health.

Un ensayo clínico evalúa cinco meses de consumo diario de cerca de 50 almendras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué resultados encontraron los investigadores

Los autores informaron que el grupo que consumió almendras reportó menos interrupciones del sueño y mayor facilidad para conciliarlo. También registró niveles algo más altos de melatonina, una hormona vinculada con la regulación del ciclo sueño-vigilia.

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El estudio señaló además que quienes integraron ese grupo tuvieron mayor probabilidad de alcanzar una mejora clínicamente significativa en sus puntajes de sueño. Aun así, los resultados objetivos fueron más acotados que la percepción informada por los participantes. Ese punto ocupó un lugar central en la interpretación del ensayo.

El estudio compara una colación de calorías similares con la ingesta del fruto seco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué nutrientes de las almendras podrían influir

Las almendras contienen magnesio, mineral que la National Institutes of Health de Estados Unidos identifica como necesario para múltiples funciones del organismo, entre ellas la actividad muscular y nerviosa. Esa base fisiológica aparece entre las hipótesis que intentan explicar la relación entre alimentación y descanso.

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Sleep Foundation, organización dedicada a la divulgación sobre salud del sueño, señala que la producción de melatonina y equilibrio de ciertos procesos metabólicos forman parte de la arquitectura normal del descanso nocturno. En ese marco, el aporte nutricional de las almendras incluye triptófano, un aminoácido que el cuerpo utiliza para sintetizar serotonina y melatonina, según Women’s Health al consultar a especialistas.

A eso se suma su combinación de proteína, grasas insaturadas y fibra. Mayo Clinic sostiene que los alimentos con ese perfil pueden favorecer una digestión más lenta y ayudar a sostener niveles de glucosa más estables. Resulta un aspecto que varios expertos consideran relevante para evitar despertares o malestar nocturno.

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Los participantes reportan menos interrupciones y mayor facilidad para conciliar el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué límites tiene la evidencia disponible

Los resultados no prueban que las almendras resuelvan por sí solas los problemas de sueño. El propio ensayo mostró que la diferencia más visible apareció en la calidad percibida del descanso, mientras los cambios medidos con herramientas objetivas resultaron menores.

También figura un dato de contexto: la investigación recibió financiamiento del Almond Board of California, entidad que representa a la industria del sector. Ese tipo de apoyo no invalida por sí mismo los hallazgos. Aunque sí obliga a una lectura atenta y a esperar nuevos estudios independientes con poblaciones más amplias y distintos diseños clínicos.

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La World Health Organization advierte que los trastornos del sueño pueden asociarse con otros problemas de salud y que la persistencia de síntomas requiere evaluación profesional. Quienes presentan insomnio sostenido, somnolencia diurna marcada o pausas respiratorias durante la noche necesitan consulta médica; la dieta no reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento.

La diferencia más marcada surge en la calidad percibida del descanso y no en medidas objetivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo encajan las almendras en una rutina saludable

La evidencia disponible sugiere que las almendras pueden formar parte de una estrategia alimentaria compatible con el descanso, pero no funcionan como una solución aislada. Centers for Disease Control and Prevention recomienda:

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Sostener horarios regulares

Limitar la cafeína en las horas previas a dormir

Mantener actividad física habitual

Crear un ambiente adecuado para el sueño

El magnesio y el triptófano se consideran hipótesis biológicas vinculadas al ciclo sueño-vigilia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese marco, una porción moderada de almendras puede aportar nutrientes de interés. El estudio analizó unas 50 unidades diarias, una cantidad que también suma calorías y grasa. Por lo que su incorporación depende del patrón general de alimentación y de las necesidades de cada persona.