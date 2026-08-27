“Nos interesaría que vaya a un lugar de discapacidad”: qué actividades analiza el Vaticano para la visita de León XIV

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján

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El papa León XIV llegará a Argentina el 8 de noviembre. Si bien la agenda definitiva todavía no está cerrada, la Santa Sede prevé resolverla hacia mediados de septiembre, después de evaluar sedes, accesibilidad y seguridad. La visita será además la primera de un pontífice al país desde 1987, un dato que vuelve excepcional el viaje.

Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján, habló con Infobae Al Amanecer. En detalle, aseguró que el viaje estará guiado por criterios pastorales, y buscará combinar actos multitudinarios con recorridos por espacios de vulnerabilidad para reforzar un mensaje de dignidad, bien común y vida espiritual.

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El arzobispo contó su reciente encuentro con el pontífice en Roma y reprodujo su entusiasmo ante la visita: “Tengo muchas ganas de ir, estoy muy contento”, replicó el eclesiástico.

El Vaticano definirá hacia mediados de septiembre la agenda final de la visita del papa León XIV a la Argentina tras evaluar sedes, accesibilidad y seguridad - 03/06/2026 León XIV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD À PUNT

La agenda y los actos abiertos

La organización avanza con reuniones entre el Gobierno nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y autoridades eclesiásticas. En el último encuentro participaron Karina Milei y Carlos Bianco, quienes coordinaron aspectos logísticos junto con otros representantes oficiales.

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Scheinig señaló que la comisión vaticana ya recorrió lugares propuestos y que la definición depende de una evaluación minuto a minuto. Entre las opciones en estudio aparecen una misa en la avenida 9 de Julio, y actividades en Luján y Córdoba.

La Iglesia impulsa espacios abiertos para los actos centrales con el objetivo de facilitar una participación masiva. En esa línea, también se analiza la plaza de Luján como escenario de una vigilia nocturna con oración y canto.

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La visita del papa León XIV será la primera de un pontífice a la Argentina desde 1987 - EFE/GIUSEPPE LAMI

El arzobispo resumió ese criterio con una idea central sobre el diseño del viaje. “Queremos que el Papa esté cerca de las personas y que no hubiera limitación para el acontecimiento”, dijo.

El viaje incluirá visitas a lugares de vulnerabilidad

Las actividades no se reducirán a ceremonias litúrgicas. Scheinig indicó que existe interés en que el papa visite instituciones sociales. “Nos interesaría que el papa León XIV vaya a un lugar de discapacidad”, afirmó. En este punto, el periodista Nacho Girón mencionó la posibilidad de una visita a la cárcel de Devoto. La decisión se presenta en sintonía con una práctica frecuente de los viajes papales desde el Concilio Vaticano II.

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“No hay segundas intenciones. Es la intención de visitar lugares de vulnerabilidad”, sostuvo el arzobispo. Para la Iglesia, esos gestos forman parte de una misión que busca estar presente en situaciones de fragilidad humana y no enviar señales partidarias.

Scheinig definió la visita como “corta, pero muy intensa” y dijo que su propósito será fortalecer la esperanza y la vida espiritual del pueblo argentino, con un alcance que también proyecta a América Latina. La inclusión de Uruguay y Perú en la gira, agregó, se vincula además con la trayectoria pastoral del pontífice.

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La Iglesia y el Vaticano analizan una misa del papa León XIV en la avenida 9 de Julio y una vigilia nocturna en la plaza de Luján EFE/ Ramón De La Rocha

El mensaje esperado combinará dimensiones sociales y religiosas. “Habrá un mensaje que tendrá que ver con la dignidad, el bien común, lo social. Pero también habrá un mensaje fuertemente espiritual”, anticipó el prelado.

Como referencia de ese enfoque, Scheinig citó la reciente encíclica Magnifica humanidad, donde el papa subraya la dignidad personal y el bien común en un escenario de cambios sociales y tecnológicos. Esa línea doctrinal, según el arzobispo, servirá de marco para interpretar sus palabras y sus gestos durante la visita.

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La coordinación institucional atraviesa distintos niveles del Estado

La preparación del viaje reúne a funcionarios nacionales, provinciales y de la Iglesia en una misma mesa de trabajo. Además de Buenos Aires, también participa la provincia de Córdoba, mientras se esperan las decisiones finales del Vaticano sobre trayectos, actos y encuentros específicos.

El itinerario prevé misas multitudinarias, reuniones con seminaristas, religiosos y jóvenes, junto con visitas a sectores vulnerables. La definición final seguirá en manos de la Santa Sede en coordinación con las autoridades locales.

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Scheinig sostuvo que la llegada de León XIV puede tener un efecto que exceda a la comunidad católica. “Que venga un pastor a fortalecer la vida espiritual es un bien que derrama a la vida de la nación”, afirmó.

Para el arzobispo, el impacto esperado no se limita a los fieles y puede alcanzar también a personas de buena voluntad en un momento de transformaciones profundas en la Argentina y en el mundo. La programación concreta de esa visita se conocerá hacia mediados de septiembre.

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