América Latina

Asalto al banco en Uruguay: un detenido y dos requeridos por el robo de 400 mil dólares

La Policía uruguaya publicó dos fotos de las personas que son buscadas por la rapiña en la sucursal del Banco República. Uno de los buscados también estaba requerido por un homicidios ocurrido este año en Montevideo

Cuatro delincuentes salieron de la sucursal del banco estatal Brou de Pando (Canelones), en Uruguay (@guillelosa)

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Un hombre fue detenido por estar relacionado al robo de la sucursal del banco estatal República, en la ciudad de Pando, a 35 kilómetros de Montevideo, en Uruguay. Además, el Ministerio del Interior publicó las imágenes de otras dos personas que son buscadas por estar relacionadas con el asalto y una de ellas es señalada por un homicidio.

El robo ocurrió el lunes. Los cinco delincuentes llegaron a la sucursal del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) en un auto Mercedes Benz y tres de ellos ingresaron armados al local. Menos de un minuto después, salieron con una bolsa de consorcio llena de dinero, subieron de apuro al auto y huyeron.

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En la bolsa llevaban el equivalente a USD 424.000, en billetes de pesos uruguayos, dólares y euros.

Delincuentes salen de robar un banco en Uruguay

Este miércoles, la Policía de Canelones (el departamento en el que está ubicado la ciudad de Pando) convocó a una conferencia de prensa para dar detalles del avance de la investigación. El mismo miércoles hubo allanamientos en Barros Blancos, el barrio en el que chocaron el Mercedes Benz en el que se trasladaban y robaron una Fiat Fiorino.

Uno de los requeridos llegó a la sucursal del BROU a cara descubierta y ya estaba siendo buscada por un asesinato ocurrido en Montevideo este año, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Es decir, si llega a ser detenido, será judicializado por el robo de un banco y un homicidio.

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Uno de los requeridos por el robo a un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)
Uno de los requeridos por el robo a un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)
Uno de los requeridos por el robo a un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)
Uno de los requeridos por el robo a un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)

El Ministerio del Interior informó que el requerido se llama Inti Camilo Cuba, de 38 años, y tiene antecedentes por rapiña. La otra persona buscada es Paul Alexander Cosella, de 32 años, quien tiene antecedentes por receptación, soborno, abigeato y hurto. La Policía pidió a la población colaboración para dar con el paradero de estos dos hombres.

Sucursal del Banco República de Pando fue robada (Captura Subrayado/Canal 10)
Sucursal del Banco República de Pando fue robada (Captura Subrayado/Canal 10)

La Policía cree que los integrantes de esta banda son todos uruguayos y que son oriundos de Montevideo y Canelones.

Apareció la camioneta robada

Otra de las novedades que hubo en torno a este caso fue que apareció el segundo vehículo utilizado por los delincuentes para huir.

Tras robar el banco, los rapiñeros llegaron a avanzar a toda velocidad unos cinco kilómetros, pero chocaron el auto deportivo en el que se trasladaban contra una cuneta. Entonces tuvieron que buscar otra alternativa y se metieron a una casa a pedir, desesperadamente, las llaves de un vehículo. Como no tuvieron éxito, robaron a una familia que se trasladaba en una Fiat Fiorino y continuaron en esa camioneta su fuga.

Apareció la Fiat Fiorino utilizada por los ladrones para fugar del robo de un banco (Pedro Tristant)
Apareció la Fiat Fiorino utilizada por los ladrones para fugar del robo de un banco (Pedro Tristant)

El Mercedes Benz quedó en el lugar en el que chocaron, en Barros Blancos, un barrio limítrofe entre los departamentos de Canelones y Montevideo.

La Fiat Fiorino apareció en la tarde de este miércoles, en el barrio Carrasco, de Montevideo. Estaba estacionada y en perfecto estado. La Policía contactó al dueño del vehículo, que llegó hasta el lugar a levantarla. La víctima era oriunda de Pando, la ciudad en la que estaba la sucursal, y estaba acompañada por dos amigos.

Tras el robo, los funcionarios se dedicaron a hacer los arqueos de caja. A partir de este trabajo supieron cuánto dinero faltaba: eran 10 millones de pesos, 70 mil dólares y 90 mil euros.

“Lo único que tenemos que lamentar es un pequeño golpe que sufrió en la cabeza uno de los guardias de seguridad, que fue atendido en el lugar sin mayores inconvenientes. Nada más que eso”, declaró la gerenta general del BROU, Mariela Espino. La institución considera que el protocolo de seguridad que se siguió fue el adecuado.

“Tenemos 130 sucursales en todo el país, abiertas todos los días y esto no es algo que suceda con frecuencia. Lamentablemente sucedió ayer. Tenemos nuestros protocolos de seguridad y estamos muy conformes con la forma en la que funcionaron los protocolos de seguridad”, señaló.

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