Opinión

Cómo controlar los consumos de la casa sin gastar una fortuna

Usar dispositivos accesibles para medir agua, energía y climatización sirve para detectar patrones anómalos antes de que se reflejen en boletas más altas o en fallas domésticas

Una casa no funciona por partes aisladas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una casa no funciona por partes aisladas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El primer paso para recortar las facturas del hogar no es apagar todo, sino escuchar las señales que da la propia vivienda. Lejos de la domótica de lujo o las casas futuristas, unos pocos sensores económicos de Internet de las Cosas (IoT) permiten entender cómo interactúan el agua, la luz y el gas.

Durante años aprendimos a mirar el consumo de una casa de una manera simple: llega la factura y tratamos de adivinar qué pasó. Miramos la boleta como quien lee el parte médico de un enfermo: sin entender los términos, pero con la certeza de que el tratamiento va a doler. Si gastamos más electricidad, culpamos al aire acondicionado. Si sube el gas, a la calefacción. Si la bomba de agua funciona demasiado, asumimos que el problema es la bomba. Pero hay un error de fondo: una casa no funciona por partes aisladas. La electricidad, el agua, el gas y la climatización forman un sistema entrelazado.

PUBLICIDAD

Usar sensores accesibles de IoT permite ver esa relación oculta. Unos pocos dispositivos pueden responder preguntas sencillas: ¿cuántas veces se enciende la bomba? ¿Cuánto tarda en llenar el tanque? ¿Cuánto tiempo funciona el aire acondicionado en una habitación vacía?

No hace falta romper paredes. Basta con medir el nivel del tanque y registrar el uso de la bomba. Si antes encendía cuatro veces al día y ahora diez, la casa avisa que algo cambió antes de que el daño —o la factura— sea mayor. El ahorro no empieza cuando apagamos a ciegas una llave, empieza cuando la casa aprende a mirarse el ombligo.

PUBLICIDAD

Por separado, los sensores son números aislados. Juntos empiezan a contar una historia. En verano, un sensor de consumo puede mostrar que el aire acondicionado gasta el doble, mientras la temperatura no baja. Al cruzar esos datos con un sensor de presencia o apertura, podemos descubrir que el equipo enfría un cuarto vacío o con la ventana abierta.

Existe la noción de que una “casa inteligente” debe hacerlo todo sola. Pero la verdadera revolución puede ser mucho más sobria: que la casa sea capaz de avisarnos cuando algo no funciona bien. No necesita decidir todo por nosotros. Alcanza con que pueda decir: “La bomba funciona el doble que la semana pasada”; “El tanque pierde nivel durante la noche”; “La calefacción tarda más en alcanzar la temperatura.”

Técnicamente se puede empezar con muy poco. Sensores de temperatura, presencia, nivel o consumo son dispositivos accesibles. Cinco sensores bien elegidos responden mucho más que cien instalados al azar. Ahorrar no significa vivir a oscuras o pasar calor. Se trata de encontrar ese consumo invisible que no aporta confort, pero sí aparece en la factura.

Durante años ignoramos el ruido de la bomba o el arranque constante de la caldera. Hoy podemos ponerles sensores para escucharlas y entender cómo funciona nuestro hogar. El ahorro no empieza cuando apagamos a ciegas una llave. Empieza cuando la casa, al fin, aprende a mirarse el ombligo para enseñarnos a entender cómo funciona.

El autor es CEO de Alton Desarrollos

Temas Relacionados

HogaresInternet satelitalAhorro de energíaEnergía eléctricaInternet de las cosasIOTEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Hagámoslo viable

El fenómeno persiste pese a décadas de regímenes especiales, estrategias oficiales y mayor fiscalización, con resultados limitados y con un debate centrado en si las reglas actuales permiten sostener el cumplimiento laboral

Hagámoslo viable

¿Hay un presidente creciendo debajo de la superficie?

Una candidatura puede presentarse en una boleta en pocos meses, una campaña en semanas y una elección se resuelve en un día, pero la capacidad de liderar se construye mucho antes: en la escucha, en la formación, en la experiencia, en el conocimiento del territorio, en la comprensión de los problemas reales y, sobre todo, en la definición de para qué se quiere ejercer el poder

¿Hay un presidente creciendo debajo de la superficie?

La Calidad Institucional como cambio cultural en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Dirección General de Supervisión Legal, Gestión y Calidad Institucional, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Administración General y Presupuesto, coordina el Sistema de Gestión de Calidad del Poder Judicial de la CABA bajo estándares internacionales. Su objetivo es promover la mejora continua, la transparencia y la eficiencia de los procesos para fortalecer el vínculo entre la Justicia y la ciudadanía sin interferir en la independencia de los jueces y las juezas. Su titular reflexiona sobre un desafío que excede a cualquier norma o certificación: cómo construir un Poder Judicial capaz de saber, con datos objetivos, si está haciendo su trabajo de manera eficaz y, cuando las métricas muestran que algo puede hacerse mejor, tener la capacidad institucional para cambiarlo en beneficio de las personas

La Calidad Institucional como cambio cultural en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La mora entra en la agenda

La deuda empieza en el bolsillo, pero su impacto puede ir mucho más allá. La morosidad abre un nuevo territorio de escucha, representación política y construcción de reputación para las empresas

La mora entra en la agenda

Las mejores decisiones no nacen de la voz más fuerte

Escuchar a los colaboradores es clave, pero convertir una percepción aislada en una decisión puede tener un alto costo. Evaluar el liderazgo exige contrastar voces, resultados y contexto antes de actuar

Las mejores decisiones no nacen de la voz más fuerte

DEPORTES

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

A qué puede aspirar Franco Colapinto con Alpine en la temporada 2027 de Fórmula 1 tras renovar contrato

Las Leonas buscarán una nueva final del Mundial de hockey ante Australia: todo lo que hay que saber

Flavio Briatore explicó por qué decidió ratificar a Franco Colapinto en Alpine para el 2027: los elogios del equipo

Rive Plate, sin margen de error: cuáles son los dos caminos que le quedan para clasificar a la Copa Libertadores

TELESHOW

La periodista Mariana Brey sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa: “La saqué barata”

La periodista Mariana Brey sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa: “La saqué barata”

El sentido homenaje de Divididos a Rubén Rada durante su show: “Negrito querido, te vamos a extrañar”

La reacción de Mario Pergolini al enterarse que su hija se anotó en Popstars: “¿No me tendrías que haber preguntado?”

Nico Vázquez se emocionó en Popstars y mostró el tatuaje de su hermano Santiago: “Los que se fueron siempre están”

Mario Pergolini quiso recordar su encuentro con Sandra Mihanovich pero se arrepintió de contar la anécdota: “Para qué lo dije”

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades de salud fortalecen la capacitación de las parteras empíricas en Panamá

Autoridades de salud fortalecen la capacitación de las parteras empíricas en Panamá

El Mercosur y Vietnam comenzaron negociaciones con vistas a un acuerdo comercial

Amado y Cristian, los hermanos que han hallado miles de fósiles de megafauna en Costa Rica

Las alucinaciones que la guiaron, la vida en un hospital psiquiátrico y la fama tardía: Yayoi Kusama, reina de los lunares

¡Hazaña Histórica de Firpo! Los Toros salvadoreños se meten a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026