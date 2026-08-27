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“Salvado por un árbol de mango”: el dramático relato de un nepalí que sobrevivió a la mortal inundación

Bibek Kumal, de 24 años, fue una de las cientos de personas que fueron arrastradas por el súbito desbordamiento del sistema del río Lhende Khola

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Mientras las autoridades buscan a cientos de personas por las inundaciones en Nepal y Tíbet, la angustia se mezcla con relatos de supervivencia en los hospitales de Katmandú. Bibek Kumal, un trabajador nepalí de 24 años, quedó atrapado por una avalancha de lodo y rocas cuando cavaba un pozo cerca de la frontera. “Empecé a correr. Entonces, una pared de agua cayó con estruendo como si fuera un terremoto”, relató Kumal desde su cama en el Centro Nacional de Traumatología de Katmandú, acompañado por su hermano Dinesh.

Kumal fue alertado por sus compañeros de trabajo para que corriera y logró salvarse al quedar colgado en un árbol, según relató en diálogo con Reuters: “Si no hubiera habido un árbol de mango, me habría arrastrado la corriente y habría muerto”. La vícitma nepalí también recordó haber vivido el devastador terremoto de 2015, en el que murieron casi 9.000 personas.

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Las inundaciones repentinas, desencadenadas por el colapso de una masa de lodo y rocas en un río fronterizo, dejaron al menos 95 muertos solo en Nepal, mientras que cientos permanecen desaparecidos, incluidos numerosos extranjeros. El desastre ha sido descrito por las autoridades como uno de los peores en la historia reciente del país.

En el hospital, la pequeña Rihana Lamichhane, de 11 años, narró su escape tras el cierre de su escuela. “Mientras cruzaba el río, de repente el agua de la inundación bajó a borbotones”, explicó, con heridas en el pecho y la pierna, pero satisfecha por haber sobrevivido: “Me alegra estar a salvo. No tengo ni idea de qué les pasó a mis amigos”.

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Su madre, Rita, expresó alivio al reencontrarse con su hija: “Me alegra que no le haya pasado nada grave a mi hija. Me siento aliviada de encontrarla sana y salva”.

Las imágenes muestran una extensa masa de agua turbia y escombros descendiendo por laderas montañosas y cubriendo gran parte de un valle.

Las autoridades locales informaron que más de 120 personas fueron rescatadas hasta el momento y recibieron atención médica en hospitales de Katmandú y Rasuwa. La búsqueda de sobrevivientes continúa.

Cientos de personas fueron arrastradas o resultaron heridas tras el súbito desbordamiento del sistema del río Lhende Khola, un fenómeno que ya se había repetido en la zona en los últimos 14 meses. El colapso de un glaciar en el Tíbet provocó tres muertes y 558 desapariciones, según informó la agencia Xinhua. De los desaparecidos, 260 serían extranjeros, de acuerdo con la televisión estatal china CCTV.

La afluencia de familiares y vecinos en las afueras del hospital muestra la incertidumbre y la solidaridad que predomina tras la tragedia. Muchos buscan información sobre sus seres queridos, mientras las autoridades intensifican los operativos de rescate.

Una vista desde un dron muestra edificios y propiedades cubiertos de barro tras las devastadoras inundaciones en Trishuli, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026 (REUTERS/Navesh Chitrakar)
Una vista desde un dron muestra edificios y propiedades cubiertos de barro tras las devastadoras inundaciones en Trishuli, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026 (REUTERS/Navesh Chitrakar)

El sistema del río Lhende Khola desbordó dos veces en poco más de un año, evidenciando la creciente inestabilidad del sistema de hielo del Himalaya. En agosto del año pasado, un lago glaciar en el Tíbet se desbordó debido a las altas temperaturas, lo que provocó nueve muertes y la destrucción de infraestructura, incluido un puente clave entre Nepal y China.

Las inundaciones y deslaves son recurrentes en la región, especialmente durante la temporada de monzones. Nepal enfrenta cada año la amenaza de desastres naturales, agravada por el cambio climático y la actividad sísmica. El desastre reciente colocó en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades de montaña en Nepal y el Tíbet, así como la necesidad de reforzar sistemas de alerta y protección ante fenómenos naturales cada vez más frecuentes y violentos.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de desaparecidos y la asistencia a los heridos, mientras la población de la región intenta reconstruir sus vidas tras el trágico episodio.

(Con información de Reuters)

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