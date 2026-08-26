Plan de créditos hipotecarios: cómo es el programa que anunció el Gobierno y quiénes pueden acceder

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses colocará depósitos en pesos ajustables por UVA más un spread para fondear a los bancos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno presentó un programa de licitación de plazos fijos con destino a crédito hipotecario con un monto total de $2 billones, una herramienta que apunta a darles a los bancos fondeo más largo para expandir préstamos para vivienda. La explicación pública del mecanismo la dieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el director general de Inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Juan Cruz Micele, durante una conferencia de prensa centrada en el funcionamiento del esquema.

Qué es lo que anunció el Gobierno

El instrumento elegido consiste en la licitación de dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para la conformación de depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más un spread. Ese dinero tendrá un destino específico: financiar créditos hipotecarios a personas humanas para adquisición, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.

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El programa tendrá un monto total de $2 billones y cada licitación será por $200.000 millones. Según se informó, la primera subasta de depósitos del FGS será la semana que viene. El esquema se organizará a través de licitaciones transparentes entre bancos, con plazos de colocación más extensos que los habituales en el sistema financiero local.

Caputo explicó que el objetivo fue atacar uno de los problemas que enfrentan los bancos al momento de prestar para vivienda: el descalce entre el plazo de sus depósitos y el plazo de los préstamos hipotecarios. En su exposición, señaló que los créditos hipotecarios suelen ir a 15, 20, 25 o 30 años, mientras que buena parte del fondeo bancario se concentra en depósitos de muy corto plazo, desde cuentas a la vista hasta plazos fijos de alrededor de 30 días.

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Luis Caputo explicó en conferencia de prensa que el esquema busca reducir el descalce entre depósitos de corto plazo y créditos hipotecarios a 15, 20, 25 o 30 años

Por qué el Gobierno planteó este mecanismo

Durante la conferencia, Luis Caputo sostuvo que el crédito hipotecario mostró crecimiento, pero que todavía representa una porción baja del producto. Según detalló, el stock de créditos hipotecarios en la Argentina apenas llegó a 2 puntos del producto, mientras que en Chile rondó el 27% y en Estados Unidos alcanzó el 50% e incluso el 75% en otros períodos.

Con esa comparación, el ministro ubicó el punto de partida del mercado local y vinculó ese atraso con la falta de ahorro de largo plazo y de un mercado de capitales más profundo. En ese marco, el programa se presentó como una forma de extender los vencimientos del fondeo disponible para los bancos y facilitar un mayor volumen de préstamos.

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La lógica oficial fue la siguiente:

el FGS ya tiene entre sus funciones la colocación de plazos fijos en bancos;

el nuevo esquema extiende esos depósitos a plazos de 1 a 5 años ;

los bancos compiten en licitaciones para captar esos fondos;

el dinero adjudicado debe aplicarse a créditos hipotecarios para primera vivienda;

las entidades quedan sujetas a condiciones de tasa, plazo y monto máximo por préstamo.

Cómo serán los tramos de la licitación

La estructura del programa contempla dos segmentos. Cada uno fija un plazo y una tasa mínima para el depósito que recibirán los bancos.

Tramo 1:

plazo de 1 año

tasa de UVA más un spread mínimo de 2,50%

Tramo 2:

plazo de 5 años

tasa de UVA más un spread mínimo de 4,50%

Caputo aclaró que esas tasas son mínimas para las licitaciones del FGS. Eso implica que los bancos podrán competir con ofertas superiores si buscan captar fondos en un plazo determinado.

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A la vez, el programa puso un límite a la concentración de cada subasta. Cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del monto total por licitación. Como cada llamado será por $200.000 millones, ese tope opera sobre cada ronda de adjudicación.

Fuente: Infobae en base a datos del Ministerio de Economía

Qué deberán hacer los bancos con esos fondos

El dinero que los bancos consigan en las licitaciones no quedará libre para cualquier destino. El programa fijó que deberá aplicarse a créditos hipotecarios a personas humanas para primera vivienda. Además, estableció un plazo para esa aplicación: 90 días corridos contados desde la fecha de constitución del depósito.

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También se definieron condiciones generales para los préstamos que surjan de este esquema. Son tres puntos centrales:

tasa máxima para el tomador de UVA + 7,50%

plazo mínimo de 15 años

monto máximo de 150.000 UVA por crédito

Ese tope de 150.000 UVA equivale, según se explicó en la conferencia, a alrededor de USD 200.000. Caputo remarcó que el promedio de los créditos hipotecarios que se venía observando estaba por debajo de ese valor.

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A qué familias apunta el esquema

En la presentación oficial se indicó que el monto promedio de los créditos hipotecarios rondó los $114 millones. En la exposición del ministro apareció una equivalencia en dólares para ubicar esa referencia y, a partir de ese dato, el equipo económico estimó el alcance potencial del programa.

Con un total de $2 billones, Caputo calculó que el esquema podría dar soluciones habitacionales para 17.000 a 18.000 familias. Esa estimación surgió del promedio de préstamo mencionado en la conferencia.

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Para ilustrar el mecanismo, el ministro expuso un caso tipo. Tomó una propiedad de USD 106.000. Como los bancos suelen prestar el 75% del valor del inmueble, indicó que un crédito de alrededor de USD 80.000, o $114 millones, permitiría acceder a una vivienda de algo más de cien mil dólares.

En ese ejemplo, con una tasa de UVA + 7 y un plazo de 25 años, la cuota mensual sería de $865.000. También detalló que, si esa cuota representara el 25% del ingreso, el ingreso neto requerido sería de $3.460.000. Sobre esa base, señaló que, con un ingreso neto promedio de $1.800.000, una pareja joven con los dos salarios podría acceder al crédito.

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Los puntos centrales del sistema, en forma resumida

En resumen, el mecanismo quedó planteado de esta manera:

el FGS colocará depósitos a plazo fijo en bancos esos depósitos serán en pesos, ajustados por UVA más un spread habrá licitaciones por $200.000 millones cada una el programa total sumará $2 billones los tramos serán a 1 año y 5 años las tasas mínimas para el depósito serán UVA + 2,50% y UVA + 4,50% los bancos no podrán prestar esos fondos a una tasa superior a UVA + 7,50% los créditos deberán tener un plazo mínimo de 15 años cada préstamo tendrá un tope de 150.000 UVA la primera subasta de depósitos del FGS será el año que viene

Qué papel cumple el FGS

En la conferencia también habló Juan Cruz Micele, director general de Inversiones del FGS, quien explicó que el organismo trabajó durante varios meses con Capital Humano y con el Ministerio de Economía en la búsqueda de una alternativa para el mercado hipotecario.

Micele señaló que el crédito hipotecario dispone actualmente de un volumen de $300.000 millones mensuales. Desde esa referencia, afirmó que los $2 billones que el FGS aportará a través de plazos fijos implican un impulso sustancial sobre el nivel actual del mercado.

El funcionario agregó que el FGS tiene como mandato principal la rentabilidad y la seguridad, y como objetivo secundario la promoción de la macroeconomía. Dentro de esa descripción ubicó la decisión de participar con depósitos a mayor plazo para apuntalar el financiamiento hipotecario.

También informó que, al asumir el presidente Javier Milei, el FGS tenía USD 30.000 millones en activos y que hoy tiene USD 80.000 millones, con un incremento superior al 160%.