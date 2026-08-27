“No existe la opción ideal”: nueve datos de por qué la tumorectomía y la mastectomía logran resultados similares en el cáncer de mama inicial

La tumorectomía y la mastectomía ofrecen resultados de salud similares a largo plazo en el cáncer de mama en etapa inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La elección entre tumorectomía, mastectomía y nuevas terapias para tratar el cáncer de mama se presenta como uno de los dilemas más trascendentes para pacientes y médicos. El camino terapéutico no es único: responde a una combinación de factores clínicos, genéticos y de condiciones personales y ambientales.

En ese escenario, dos informes recientes y relevantes de Mayo Clinic a los que accedió Infobae precisaron un punto central: para la cirugía de la enfermedad en estadío inicial, tanto la tumorectomía como la mastectomía muestran resultados de salud similares en el largo plazo.

Una ventana aclaratoria en el terreno del cáncer de mama HER2+ avanzado; allí las preguntas se multiplican: una proteína, la p95HER2, podría estar detrás de la resistencia que presentan algunos tumores ante los tratamientos más avanzados, como varios dentro del espectro target o personalizados.

PUBLICIDAD

Imagen de una célula tumoral rodeada de plaquetas. Por qué la tumorectomía y la mastectomía ofrecen desenlaces similares en el cáncer de mama inicial, se preguntan en Mayo Clinic. (MARTA HERGUETA / CNIO)

La explicación quirúrgica en la enfermedad inicial fue atribuida a Sarah McLaughlin, cirujana oncóloga del Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic en Jacksonville, Florida. En paralelo, el estudio sobre resistencia terapéutica publicado en Nature Cancer documentó un mecanismo identificado en modelos preclínicos. El siguiente desafío, según sus autores, será trasladar ese hallazgo a un ensayo clínico con pacientes que enfrentan el cáncer de mama HER2+ en etapa inicial.

A continuación, nueve claves para entender por qué la tumorectomía y la mastectomía ofrecen desenlaces similares en el cáncer de mama inicial, y cuáles son los avances y desafíos más recientes en su tratamiento.

PUBLICIDAD

Tumorectomía y mastectomía ofrecen desenlace similar

McLaughlin explicó que, cuando una paciente recibe la posibilidad de elegir entre tumorectomía y mastectomía para extirpar el tumor, esa alternativa suele existir porque cualquiera de los dos procedimientos puede conducir a un desenlace comparable a largo plazo. También señaló que el riesgo de recurrencia del cáncer de mama es casi el mismo con ambas estrategias.

Sarah McLaughlin, cirujana oncóloga del Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic en Jacksonville, Florida. (Mayo Clinic)

La tumorectomía, también llamada cirugía de conservación de la mama, preserva la mayor parte del tejido mamario.

Según la especialista, es una opción para cáncer de mama en etapa inicial, resulta menos invasiva que la mastectomía y suele implicar una recuperación más rápida, además de ayudar a conservar la apariencia estética y la sensibilidad de la mama.

PUBLICIDAD

La radioterapia suele acompañar la cirugía conservadora

Tras una tumorectomía, el equipo médico suele recomendar radioterapia para reducir el riesgo de reaparición del cáncer en la mama. En cambio, McLaughlin indicó que en muchos casos esa radioterapia no es necesaria después de una mastectomía.

La radioterapia suele indicarse después de una tumorectomía para reducir la recurrencia del cáncer de mama y en muchos casos no es necesaria tras una mastectomía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mastectomía implica la extirpación completa de la mama. La experta agregó que personas con predisposición genética al cáncer de mama, como las portadoras de mutaciones en BRCA1 o BRCA2, pueden optar por este procedimiento como medida preventiva después del diagnóstico.

La reconstrucción ya no es la única alternativa

Después de una mastectomía, algunas mujeres decidieron no someterse a reconstrucción y eligieron un cierre plano estético. Entre los motivos que evidenció la investigación de los expertos de Mayo Clinic se incluyeron limitar futuras cirugías, reducir riesgos y complicaciones, y favorecer un retorno más rápido a la vida diaria.

PUBLICIDAD

En otros casos, contar con un montículo mamario formó parte de la identidad personal de la paciente. Mayo Clinic señaló que existen distintos procedimientos de reconstrucción después de una tumorectomía o de una mastectomía, y que esa cirugía puede realizarse en el mismo acto quirúrgico o programarse semanas, meses o años más tarde.

Los resultados estéticos mejoraron en 20 años

La institución indicó que la técnica quirúrgica y los resultados estéticos tras mastectomía y reconstrucción mejoraron en los últimos 20 años. Ese avance permitió que más mujeres conserven pezones y areolas y, en muchos casos, accedan a un procedimiento orientado a mejorar la sensibilidad.

Las técnicas de mastectomía y reconstrucción evolucionaron, mejorando los resultados estéticos y la sensibilidad, mientras la elección del tratamiento depende de factores médicos y personales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La decisión no quedó restringida al tipo de extirpación. McLaughlin remarcó que intervienen las características del cáncer, los antecedentes familiares y genéticos y la tranquilidad personal, por lo que “no existe la opción ideal válida para todas las mujeres”.

PUBLICIDAD

La densidad mamaria no define la cirugía

Alrededor de la mitad de las personas que se realizan mamografías de cribado tienen mamas densas. El texto explicó que ese tejido resulta más difícil de visualizar en la mamografía, aunque no debería, por sí solo, inclinar la decisión entre mastectomía y tumorectomía.

Sí puede influir, en cambio, en la necesidad de estudios adicionales antes de la cirugía. Mayo Clinic señaló que la resonancia magnética busca alteraciones en el flujo sanguíneo dentro de la mama y puede ver a través del tejido denso, lo que ayuda a determinar mejor la extensión de la enfermedad y a guiar el procedimiento de extirpación.

PUBLICIDAD

Una proteína abreviada podría explicar la resistencia

En un plano distinto del tratamiento, investigadores de Mayo Clinic informaron en Nature Cancer que una versión abreviada de la proteína HER2, llamada p95HER2, podría alterar la respuesta a los conjugados anticuerpo-fármaco. Estos tratamientos combinan un anticuerpo dirigido contra células cancerosas con un potente fármaco de quimioterapia.

La proteína p95HER2 podría explicar la resistencia al trastuzumab deruxtecán o T-DXd en algunos casos de cáncer de mama HER2+ avanzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo se centró en cánceres de mama positivos para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2+). Según el estudio, terapias como el trastuzumab deruxtecán o T-DXd mejoraron los resultados en muchas pacientes, aunque no funcionaron en todas.

El mecanismo apuntó al microentorno inmunológico

Peter Lucas, coautor sénior del estudio y vicecatedrático de investigación del Departamento de Medicina de Laboratorio y Patología de Mayo Clinic, explicó que algunos tumores presentan mecanismos de resistencia incorporados. La investigación halló que la p95HER2 señaliza de manera distinta a la proteína HER2 completa.

PUBLICIDAD

“Aunque el T-DXd ha mostrado resultados notables en muchas pacientes, no ha funcionado en todas las personas con cáncer de mama HER2+ avanzado. Esto indica que algunos tumores poseen mecanismos de resistencia incorporados que impiden que el fármaco haga su trabajo”, explicó el experto.

Ese patrón generó señales capaces de crear un microentorno protegido inmunológicamente. Lucas afirmó que este hallazgo sugiere que la proteína “podría actuar dentro de las células cancerosas para resistir activamente al T-DXd”.

Neratinib eliminó la proteína en modelos preclínicos

El estudio también identificó a neratinib como un fármaco eficaz para bloquear la acción de la p95HER2.

Dong Hu, autor principal e investigador científico del mismo departamento, afirmó que el tratamiento provocó “una degradación completa de la proteína y la eliminó de las células cancerosas en los modelos preclínicos evaluados”.

PUBLICIDAD

Mayo Clinic propuso evaluar en un ensayo clínico la combinación de neratinib con T-DXd en cáncer de mama HER2+ con coexpresión de p95HER2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos cánceres de mama HER2+ podrían no responder al T-DXd porque coexpresan p95HER2, una forma abreviada de HER2 que activa señales distintas y favorece un microentorno inmunológicamente protegido. En esos modelos, neratinib bloqueó esa vía y degradó la proteína, lo que llevó a los investigadores a proponer una combinación terapéutica para futuras pruebas clínicas.

El próximo paso será un ensayo clínico

A partir de estos resultados, el equipo consideró necesario evaluar la combinación de neratinib con T-DXd en pacientes con cáncer de mama HER2+ en etapa inicial. El objetivo es determinar si esa estrategia mejora la respuesta en tumores que coexpresan p95HER2 junto con HER2 completa.

Estudios globales muestran una disminución sostenida de la mortalidad por cáncer de mama en todos los subtipos. “Esto se debe al advenimiento y a más accesibilidad de las terapias target, entre otros", dicen los expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores indicaron que esa combinación representa solo una de varias alternativas en estudio. Linda McAllister, coautora sénior, concluyó que “no hay un único enfoque de tratamiento que funcione para todas las pacientes con cáncer de mama HER2+”.