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El cómico video de Franco Colapinto con Flavio Briatore y Pierre Gasly para confirmar su continuidad en Alpine en 2027

El corredor argentino seguirá como titular de la escudería con sede en Enstone

El argentino filmó un video con Flavio Briatore y Pierre Gasly
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Los interrogantes en torno al futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 se terminaron con el anuncio que realizó Alpine en sus redes sociales: el argentino continuará como titular de la escudería en 2027 y hará dupla con el francés Pierre Gasly, que tiene contrato vigente hasta 2028.

“¿Crees que sabes cómo son las negociaciones contractuales? Piénsalo de nuevo", escribió en redes sociales el equipo con sede en Enstone para compartir la graciosa pieza audiovisual que contó con la actuación estelar de Flavio Briatore.

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“Reunión en curso”, reza el cartel que abre la filmación para dar paso a un cónclave entre el jefe de Alpine con sus pilotos. En ese momento, ingresa Steve Nielsen –director de la escudería– con un cuadro que retrata a los tres.

“Nos han dado un regalo”, le dice Nielsen. “¿Un regalo de qué?“, plantea el italiano. ”Mira eso", le advierte antes de dar vuelta la pintura. “Qué bonito”, interviene Franco Colapinto al verse ahí.

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“¿Qué te parece?“, intenta saber Nielsen. ”Steve, esta es la alineación de 2026, estos son los dos chicos", se queja Briatore en el paso de comedia. “Ah, ¿quieres la de 2027?“, se lamenta el directivo. ”¡Quiero la de 2027!“, insiste Briatore. ”¿Es diferente?“, interroga el Director General del equipo de Fórmula 1.

Cuatro hombres con vestimenta del equipo Alpine posan sonrientes junto a una mesa con un cuadro y una pantalla azul de fondo
La filmación del video con Gasly, Briatore, colapinto y Nielsen (Foto: Alpine)

“Es solo que... Pierre, ya sabes, está en el cuadro de 2027″, le dice Briatore a Gasly para darle paso a Colapinto: “¿Y yo?“. Luego de un silencio, el jefe italiano le pregunta: ”¿Quieres estar en el de 2027?“. ”¡Sí, por favor!“.

“Está bien, dile al pintor que nos quedamos con estos para 2026 y 2027″, le ordena Briatore a Nielsen, quien lo interroga: “¿Entonces son los mismos?“. ”¡Los mismos. Estamos ahorrando dinero!“, devuelve el jefe. La reacción del argentino suena muy espontánea en esta filmación que pareció tener sólo una toma: ”¡Hey, hey!“. Entre las risas de Gasly de fondo, Flavio felicita a su nuevo titular para el 2027: ”Bien hecho, bravo". “¿Ya está?“, pregunta mirando a la cámara buscando terminar con la pieza audiovisual.

En el comunicado oficial, Alpine difundió las declaraciones formales de Flavio Briatore para respaldar la decisión de firmar otro año más al argentino como titular: “Para mí, la continuidad es fundamental. Ya tenemos definida nuestra situación en cuanto a los pilotos y he dicho muchas veces que, si bien esta es una pieza importante del rompecabezas, el aspecto más crucial que debemos acertar es el diseño y la construcción de un coche de carreras rápido; esa sigue siendo, sin duda, nuestra prioridad absoluta”, repitiendo una línea que ya había planteando en los últimos meses.

Hemos visto a Franco crecer y madurar realmente hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montreal, en particular, confirmaron lo que yo ya sabía: Franco tiene sitio en la Fórmula 1 y en este equipo. Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en pista y que todo el equipo se esfuerce incansablemente hasta que estemos luchando —y ganando— en la cabeza de este deporte”, aclaró Briatore.

En el mismo documento, Colapinto señaló: “Estoy muy contento de continuar con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy integrado aquí, y es aún mejor haber logrado avances significativos este año en comparación con el anterior. Tenemos muchos más objetivos que alcanzar y sé que el equipo está trabajando arduamente para mejorar el rendimiento y perfeccionar el coche cada vez más. Nuestros objetivos a largo plazo son claros —competir y ganar—. Agradezco al equipo, a Flavio y a Steve la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos de cara al futuro. Estoy deseando ver cómo se desarrollan las cosas y centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”.

Renovación Franco Colapinto
El jefe Flavio con sus pilotos para el 2027: Franco y Pierre

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