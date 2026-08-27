El mapa de pilotos de la Fórmula 1 para el 2027 tras el anuncio sobre Franco Colapinto: los dos pilotos que corren riesgo de perder su butaca

Así está el mapa de pilotos tras el anuncio de Alpine sobre el futuro de Franco Colapinto (Foto: @F1)

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Franco Colapinto quedó confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2027 de la Fórmula 1, y con su butaca sellada, el mapa de pilotos de la grilla todavía tiene 7 asientos sin definir en un mercado que entra en su etapa decisiva.

Las mayores incógnitas del mercado giran en torno a dos pilotos: Esteban Ocon en Haas y Liam Lawson en Racing Bulls, cuyos lugares en la grilla de 2027 permanecen sin definición oficial.

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Esteban Ocon corre riesgo de perder su asiento en Haas (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

El propio Ocon profundizó los interrogantes sobre su futuro en declaraciones a la Agencia France-Presse: “La opción está con Haas. Hablaremos directamente con ellos más adelante; no hay necesariamente una fecha límite”, afirmó el piloto francés, sin dar certezas sobre su continuidad en 2027. Según informó el medio especializado Motorsport, el contrato del normando vence a finales de esta temporada y existe una cláusula de renovación cuyo ejercicio queda a criterio del equipo.

En este marco, el jefe de Haas Ayao Komatsu planteó con naturalidad la chance de una salida de Ocon mientras el francés sonaba en Aston Martin: “Siempre hay que buscar las mejores oportunidades. Eso es precisamente lo que hacemos cuando buscamos al mejor piloto para nosotros. Los pilotos también tienen que buscar la mejor oportunidad para sí mismos. Es lo normal. Así son las cosas”, dijo días atrás según el citado portal.

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Ocon, de 29 años, transita su 10ª temporada en la Fórmula 1 y acumula 192 Grandes Premios en la categoría, pero en 2026 cosecha apenas 3 puntos, sin puntuar desde el GP de Mónaco, y se encuentra a 15 unidades de su compañero Oliver Bearman. “Si nos dan un coche que funcione bien con Oli, nosotros también rendiremos bien. Pero el equipo lo sabe, los ingenieros lo saben, y Ayao también sabe que cuando tengo un coche que funciona, puedo rendir al máximo”, se defendió el corredor francés.

Leonardo Fornaroli, parte de la estructura de McLaren, es uno de los apellidos que suena para reemplazar a Ocon (Foto: @McLarenF1)

El candidato con más chances para ocupar ese lugar es Leonardo Fornaroli, el italiano de 21 años campeón de la Fórmula 2 en 2025 y piloto reserva de McLaren. Según informó The Race, existe una carta de intención que facilitaría su cesión a Haas si el equipo decide apostar por él. Detrás en la lista aparece Rafael Cámara, junior de Ferrari, aunque el brasileño de 21 años carga con un obstáculo extra: Bearman también pertenece a la academia del Cavallino Rampante, y según advirtió la periodista brasileña Julianne Cerasoli en UOL, no existen “precedentes de que haya dos pilotos relacionados a Ferrari” en un equipo motorizado por esa fábrica, lo que hace su llegada a Haas “un poco más complicada”. Con menor probabilidad suenan también Ryo Hirakawa, el piloto japonés respaldado por Toyota, y el australiano Jack Doohan, reservista del equipo. Los cuatro participarán en tests de evaluación en Portimão y Jerez en las próximas semanas, instancias que el equipo utiliza abiertamente para evaluar sus opciones de cara a 2027, según consignó Motorsport.

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Liam Lawson, que ascendió de emergencia el último fin de semana a Red Bull Racing por la lesión de Hadjar, todavía no tiene cerrada su continuidad en Racing Bulls (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

La principal novedad en torno a Liam Lawson llegó desde afuera de Racing Bulls: el neozelandés de 24 años fue ascendido temporalmente a Red Bull para reemplazar al lesionado Isack Hadjar en el Gran Premio de Países Bajos, y aún se desconoce si el francés estará en condiciones de retomar su butaca en Monza.

Más allá de esa circunstancia puntual, el panorama sobre el futuro de Lawson en 2027 no registra novedades. El propio piloto dejó en claro que espera conversaciones durante el verano: “Esa charla normalmente ocurre en el receso de verano, así que estoy seguro de que habrá discusiones en ese momento”, dijo tiempo atrás en declaraciones a PlanetF1. Por su parte, Nikola Tsolov, el búlgaro de 19 años que lidera el campeonato de Fórmula 2 y que integra la academia de Red Bull, admitió que todavía no recibió señales concretas sobre su futuro: “Nada todavía, lamentablemente. Creo que hay que pasar el receso de verano y seguir haciendo lo que estoy haciendo”, señaló. El jefe de Racing Bulls, Alan Permane, intentó bajar la temperatura: “Son solo rumores. Honestamente, ni siquiera lo hemos discutido”, afirmó en declaraciones a Sky Sports F1, aunque reconoció que Tsolov “lo hace muy bien en la F2” y que está en el radar del equipo. La pelea por esa butaca se perfila entre Lawson y Tsolov.

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Nikola Tsolov, el candidato a ascender en Racing Bulls en la F1

El otro gran interrogante del mercado lleva nombre y apellido: Fernando Alonso. El asturiano de 45 años no renovó con Aston Martin para 2027, pero la demora es una decisión propia, no del equipo. El jefe de operaciones en pista de la escudería, Mike Krack, fue claro en Zandvoort: “Estamos esperando su decisión, como ya he dicho otras veces. No hemos considerado otras opciones; siempre hemos dicho que lo importante es seguir contando con Fernando”, afirmó en declaraciones recogidas por Motorsport. El español ya aclaró que, de continuar en la Fórmula 1, lo haría exclusivamente con Aston Martin, y desde el interior del equipo tanto Krack como el director técnico Adrian Newey expresaron confianza en su continuidad, posiblemente por dos temporadas más, hasta 2028. Según pudo saber Marca, la decisión de Alonso no pasa por lo económico —aunque el periodista especializado Marc Limacher informó que el bicampeón mundial habría pedido 40 millones de euros por temporada— sino por su deseo de sentirse competitivo y de disfrutar la conducción. Lo más probable es que el anuncio llegue durante el mes de septiembre.

Fernando Alonso todavía no definió su futuro (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

Al margen de los grandes interrogantes, hay situaciones que se encaminan hacia la confirmación sin mayores sobresaltos. Arvid Lindblad en Racing Bulls y Oliver Bearman en Haas transitan sus temporadas sin nubes en el horizonte y su continuidad en 2027 se da prácticamente por descontada. Lo mismo ocurre con Lance Stroll en Aston Martin, escudería propiedad de su padre Lawrence Stroll, donde el canadiense no enfrenta ningún cuestionamiento sobre su butaca. Así, el mercado de pilotos para 2027 tiene su capítulo final pendiente de resolución en dos frentes: el futuro de Ocon en Haas y el de Lawson en Racing Bulls, las dos piezas que terminarán de definir el mapa de la grilla.

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