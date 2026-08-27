La decisión que tomó Eduardo Coudet tras la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

Gesto contrariado de Coudet durante el encuentro en el Monumental (FOTOBAIRES)

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River Plate sufrió otro duro golpe: perdió por penales ante Independiente Santa Fe en el Monumental y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, su principal objetivo del semestre. El Millonario fue más durante la revancha, se puso en ventaja con el gol de Sebastián Driussi, tuvo chances para ampliar el marcador, pero no pudo contener la ráfaga de ataques visitantes que terminaron en el penal de Lucas Martínez Quarta y la conquista de Franco Fagúndez. Y en la tanda desde los 12 pasos, pese a que Santiago Beltrán contuvo tres remates, fue menos efectivo que su adversario.

Apenas terminado el partido, el entrenador Eduardo Coudet se marchó directamente al vestuario y solo recibió algunos insultos al pasar, a diferencia del plantel, que fue silbado cuando saludó al público. El Chacho, de 51 años, tomó la decisión de no hacer declaraciones tras el tropiezo.

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Ni de su parte ni de la dirigencia hubo precisiones respecto a su futuro. El ex Racing y Rosario Central tiene contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2027, sin embargo, hace dos semanas ya dejó en claro que su intención no es “hacerle mal a River”, lo que fue interpretado como un gesto si los resultados no se encarrilaban.

River consiguió apenas un triunfo en sus últimos ocho partidos. El balance de la era Coudet en River Plate muestra 13 victorias, 5 empates y 8 derrotas en 26 partidos oficiales. La temporada acumula golpes en cadena: el equipo perdió la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano de Córdoba por 3-2, cayó eliminado en los dieciseisavos de la Copa Argentina ante Aldosivi y arrancó el Torneo Clausura 2026 con cinco derrotas consecutivas, sin marcar un solo gol en los primeros cuatro partidos. Actualmente, el equipo marcha en la posición 13 del Clausura, con apenas 4 puntos en 6 fechas.

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Para este mercado de pases, el club hizo una importante inversión: incorporó a Thiago Almada, Francisco Ortega, Tobías Andrada, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Giovanni González, Rafael Borré, Mauro Arambarri y Nicolás Otamendi. Entre Almada y Correa, junto con Otamendi, campeones del mundo con la selección argentina, pagó 35 millones de dólares. Tamaño esfuerzo exige resultados.

En las últimas horas, comenzaron a sonar algunos nombres de posibles reemplazantes, aunque tienen trabajo en este momento. Uno fue el de Hernán Crespo, hoy en el Atlas de México, donde ya ponen en duda su continuidad si se abre la puerta de Núñez. De hecho, el club acaba de sumar como refuerzo a Adonis Frías, pedido por el DT, para “evitar su huida a la Argentina”, según puntualizó Marca México. El otro resultó el de Gabriel Milito, a cargo de las Chivas de Guadalajara.

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¿Y Ramón Díaz? Ídolo de la institución, algunos hinchas lo pidieron en el Monumental tras la derrota, pero no parece estar entre los candidatos predilectos.

Santiago Beltrán, la única voz de los protagonistas que se escuchó en el Monumental, buscó respaldar a Coudet en medio de los cuestionamientos: “El grupo está muy unido y está convencido de que va a salir de este, que el final del año va a ser muy bueno. El respaldo al cuerpo técnico es total. Él tiene una frase muy particular, nos dice que nos acompaña hasta el cementerio y entra. Entra con nosotros. Nosotros vamos a entrar con él. De esta salimos todos juntos”.

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Mientras, River volverá a jugar el domingo ante Banfield, por la séptima fecha del Torneo Clausura. Resta saber si en el banco de suplentes del estadio Florencio Sola estará nuevamente Eduardo Coudet o soplarán vientos de cambio.