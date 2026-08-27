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Horas decisivas para el futuro de Eduardo Coudet en River Plate tras la eliminación de la Copa Sudamericana

El entrenador se retiró del estadio Monumental a las 2.30 de la madrugada luego de una extensa reunión con los dirigentes

Eduardo Coudet (REUTERS/Agustin Marcarian)
Eduardo Coudet (REUTERS/Agustin Marcarian)
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La caída en la definición por penales ante Independiente Santa Fe no solo privó a River Plate de avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, sino que derivó en una noche en la que la figura de Eduardo Chacho Coudet quedó sumida en la incertidumbre sobre su continuidad.

Tras la suspensión de la conferencia de prensa habitual, el técnico permaneció en el vestuario local acompañado por el presidente Stefano Di Carlo, miembros de la Comisión Directiva, Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, en una reunión que se extendió hasta pasada la 1:30 de la madrugada. El entrenador, que se retiró sin hacer declaraciones, salió del estadio una hora más tarde, a las 2:30.

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La reunión en las entrañas del Monumental se mantuvo en estricto hermetismo. No trascendieron detalles específicos sobre los términos del diálogo entre Coudet y la dirigencia, pero sí quedó claro que el partido ante Independiente Santa Fe podría haber sido el último del técnico al frente de River Plate.

El respaldo de algunos referentes no alcanzó para disipar el clima tras una nueva derrota del equipo. Santiago Beltrán, ovacionado por los hinchas a pesar de su error en la definición, fue el último jugador en retirarse del estadio. “Sí o sí, 100%. El respaldo con el cuerpo técnico es total”, afirmó sin rodeos el joven arquero millonario.

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La Comisión Directiva , encabezada por Di Carlo, se mostró presente durante toda la noche. La presencia de los máximos dirigentes y de integrantes de la estructura de fútbol como Francescoli y Ponzio reforzó el carácter decisivo del encuentro en el vestuario. Las conversaciones se extendieron durante casi dos horas, en una señal de la preocupación por el presente deportivo y la figura del entrenador.

La práctica programada para el jueves en el River Camp de Ezeiza se trasladó a las 15.30 en el estadio Monumental. La continuidad del técnico, que había quedado debilitada tras la caída ante Aldosivi, entró en una etapa de definiciones.

El entrenador evitó exponerse ante la prensa, optó por resguardarse en el vestuario, y se marchó a las 2.30 en silencio, sin dar declaraciones y a la espera de una comunicación ante el plantel, como quedó en evidencia con el registro fílmico difundido por el periodista Gustavo Yarroch. La suspensión de la habitual conferencia posterior al partido fue interpretada como un indicio de la crisis interna.

La tristeza de Facundo González tras la eliminación de River ante Independiente Santa Fe

Beltrán, arquero que atajó tres penales y erró el último remate de la serie, fue uno de los referentes en expresar su apoyo a Coudet, pese al golpe anímico por la segunda eliminación en menos de un mes, luego de la caída frente a Aldosivi en Copa Argentina. El respaldo de los futbolistas, sin embargo, contrastó con la falta de certezas sobre la continuidad del cuerpo técnico.

La noche dejó imágenes que reflejaron el ánimo del plantel. Nicolás Otamendi, capitán del equipo, fue el primero en abandonar el estadio sin brindar declaraciones. Facundo González, otro de los protagonistas de la serie, salió visiblemente afectado por su remate fallido y cruzó la zona mixta cubriéndose el rostro, mientras las lágrimas evidenciaban la carga emocional de la eliminación. A su paso, evitó el contacto con los periodistas y buscó refugio lejos de las cámaras.

Vale recordar que el ex Racing y Rosario Central tiene contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2027, sin embargo, hace dos semanas ya dejó en claro que su intención no es “hacerle mal a River”, lo que fue interpretado como un gesto si los resultados no se encarrilaban.

La eliminación en la Copa Sudamericana se sumó a una serie de resultados adversos que pusieron en jaque el ciclo de Coudet en River Plate. La falta de títulos y las caídas en instancias decisivas generaron malestar en la dirigencia y en parte de la hinchada.

River sumó solo una victoria en sus últimos ocho encuentros. El registro de la etapa de Coudet al frente de River Plate contabiliza 13 triunfos, 5 igualdades y 8 caídas en 26 cotejos oficiales. La campaña muestra una sucesión de golpes: el plantel perdió la final del Torneo Apertura 2026 frente a Belgrano de Córdoba por 3-2, quedó eliminado en dieciseisavos de la Copa Argentina ante Aldosivi y comenzó el Torneo Clausura 2026 con cuatro derrotas en fila, sin convertir goles en las primeras cuatro fechas. En la actualidad, el conjunto se ubica en el puesto 13 del Clausura, con solo 4 puntos tras 6 jornadas.

Durante esta ventana de transferencias, el Millonario también tomó fuertes decisiones. Optó por separar a 14 futbolistas, entre los que figuraba el campeón del mundo Germán Pezzella y se fueron más de 20 jugadores. Además, en este mercado de pases, River Plate realizó una impactante inversión para incorporar nombres como los de Thiago Almada, Francisco Ortega, Tobías Andrada, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Giovanni González, Rafael Borré, Mauro Arambarri y Nicolás Otamendi. Entre Almada y Correa, junto con Otamendi, que levantaron la copa en Qatar 2022 con la selección argentina, pagó 35 millones de dólares.

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