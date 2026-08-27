Nico Vázquez se emocionó en Popstars y mostró el tatuaje de su hermano Santiago: “Los que se fueron siempre están”

.Nico Vázquez recordó a su hermano Santiago tras emocionarse con una cantante en Popstars

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La televisión en vivo y los certámenes de talentos suelen estar marcados por el virtuosismo técnico, los nervios de los participantes y la presión de las cámaras. Sin embargo, en ocasiones, el brillo del espectáculo cede su lugar a la vulnerabilidad humana más pura. Esto fue exactamente lo que ocurrió en el estudio de Popstars, el exitoso ciclo emitido por la pantalla de Telefe, cuando la música pasó a un segundo plano para darle protagonismo a una profunda lección sobre el duelo y la memoria.

Nicolás Vázquez, conductor del programa y una figura habitualmente caracterizada por su energía arrolladora, protagonizó uno de los instantes más conmovedores de la temporada al quebrarse frente a la historia personal de una joven aspirante.

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Nico Vázquez se emocionó en Popstars al recordar a su hermano Santiago durante la historia de una participante

El episodio tuvo lugar durante la segunda etapa del exigente proceso de selección. María Belén Villagra, una joven cantante oriunda de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, se paró frente al jurado no solo con su voz como herramienta, sino también con un amuleto que guarda su historia familiar. Antes de iniciar su performance, la participante mostró ante las cámaras un objeto diminuto pero de incalculable valor sentimental: la púa de guitarra que pertenecía a su abuelo.

Con los ojos vidriosos y la voz temblorosa, la entrerriana explicó que ese pequeño pedazo de plástico la acompaña incondicionalmente en cada paso de su incipiente carrera artística desde el fallecimiento del músico. “Me ayuda a tenerlo cerca cuando canto”, confesó, revelando cómo ese simple elemento funciona como un puente emocional hacia sus raíces.

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La escena de Nico Vázquez en Popstars generó repercusiones en redes sociales y reavivó el recuerdo de la muerte de Santiago Vázquez

Lejos de mantener la distancia profesional que suele imponer el rol de presentador, Vázquez empatizó de manera automática y visceral. Comprendiendo a la perfección el peso de la ausencia y la necesidad de aferrarse a símbolos tangibles, decidió abrir su corazón en pleno prime time. Para reconfortar a la concursante y demostrarle que compartían el mismo lenguaje del dolor, Nico se arremangó y exhibió el tatuaje que lleva impregnado en su antebrazo.

El diseño, dedicado exclusivamente a la memoria de su hermano menor, se convirtió en el centro de la escena. “Mirá, acá lo tengo a mi hermano Santi”, expresó el actor, logrando que el inmenso estudio se redujera a un espacio de intimidad compartida. Con la voz notoriamente quebrada, añadió una reflexión que caló hondo en los presentes: “Siempre están igual con nosotros, pero está bueno recordarlos con algún objeto o historia para reforzarlo”.

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Nico Vázquez exhibió en Popstars el tatuaje dedicado a su hermano Santi para compartir con la concursante su experiencia con el duelo.

La secuencia, cargada de una honestidad brutal, continuó resonando durante la emisión. En el tramo de edición posterior, la producción incluyó una narración en off donde el conductor profundizó sobre su manera de transitar la pérdida. “Los que se fueron siempre están. Son presencias sutiles que nos acompañan permanentemente”, aseguró Vázquez, dejando en evidencia un trabajo interno de años para transformar el sufrimiento en resiliencia. Para él, los vínculos afectivos trascienden indefectiblemente el plano físico, encontrando en la cotidianidad nuevas formas de manifestarse.

La huella imborrable de Santiago

Nico Vázquez y Santiago Vázquez eran inseparables

Este cruce espontáneo no tardó en generar una ola de repercusiones en las redes sociales, donde miles de usuarios recordaron de inmediato la trágica historia de Santiago Vázquez. La empatía de Nico nace de la herida más profunda de su vida. Santiago falleció de manera abrupta el 16 de diciembre de 2016, a los 27 años, mientras disfrutaba de unas vacaciones con amigos en Punta Cana, República Dominicana. El joven, que también era un actor carismático y una estrella en ascenso en las plataformas digitales, mantenía un vínculo simbiótico con su hermano mayor.

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Santiago Vázquez murió en 2016 en Punta Cana a los 27 años por una miocardiopatía hipertrófica de origen congénito

La causa de su repentino deceso fue una miocardiopatía hipertrófica, una severa enfermedad cardíaca de origen congénito. Esta patología genética, que produce un engrosamiento anormal de las paredes del músculo cardíaco, se caracteriza por ser silenciosa y puede pasar completamente inadvertida durante años, debutando trágicamente con cuadros irreversibles de muerte súbita. En el caso de Santiago, los estudios posteriores determinaron que la dolencia se encontraba en un estado sumamente avanzado, sin haber presentado síntomas previos que permitieran anticipar el fatal desenlace.

“Los que se fueron siempre están. Son presencias sutiles que nos acompañan permanentemente” expresó Nico

Desde aquella fatídica mañana de 2016, la memoria de Santi se ha transformado en un motor vital para Nicolás, quien lo homenajea constantemente en sus proyectos artísticos, entrevistas y redes sociales. Quienes sintonizaron Popstars fueron testigos de cómo el arte y el recuerdo se entrelazan. Pequeños rituales, ya sea conservar una púa gastada por el tiempo o llevar un diseño entintado en la piel, son mecanismos humanos indispensables para abrazar la ausencia. El conmovedor episodio demostró que, más allá de la competencia televisiva, el verdadero triunfo radica en la capacidad de seguir adelante sin soltar la mano de quienes nos marcaron para siempre.

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