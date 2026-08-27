Mario Pergolini quiso recordar su encuentro con Sandra Mihanovich pero se arrepintió de contar la anécdota: “Para qué lo dije”

Mario Pergolini le confesó a Sandra Mihanovich que no la saludó al verla en un bar: "Me tendrías miedo"

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Desde su paso por diversos escenarios a la intimidad de su vida, este miércoles, Sandra Mihanovich recordó todo tipo de situaciones de su carrera. En ese marco, Mario Pergolini quiso rememorar un ‘casi encuentro’ que tuvo con la cantante, sin embargo, la anécdota no terminó como el conductor esperaba y este se terminó arrepintiendo de contarla.

La charla en Otro Día Perdido (Eltrece) partió de una observación de Sandra Mihanovich sobre la estatura de Pergolini. “Vos sos re alto. Yo pensé que no eras tan alto. No sé por qué. No te recordaba tan alto”, le dijo la artista. A partir de ese comentario, el ex CQC reconstruyó un episodio que, según relató, tuvo lugar en una cantina ubicada cerca de su casa, en una esquina, donde él la vio mientras ella compartía una comida con su familia.

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Fue en ese punto cuando Mario Pergolini admitió que eligió no acercarse. “Yo me acuerdo una vez en una cantina ahí cerca de mi casa, en una esquina, vos estabas comiendo. Yo no te saludé una vez”, contó. La confesión abrió una serie de preguntas de Mihanovich, que buscó precisar si aquel cruce había sido advertido por ella. “¿No nos saludamos? ¿Nos vimos?”, planteó la cantante.

Pergolini explicó que la evitó de manera deliberada, aunque sin una razón concreta que pudiera desarrollar en ese momento. “No nos saludamos. Yo creo que no”, respondió primero. Ante la insistencia de Sandra Mihanovich, que quiso saber si él efectivamente la había visto, el conductor reconoció: “Yo te vi, yo te vi, yo te vi. No, me dio no sé qué”.

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Mario Pergolini quiso recordar una anécdota con Sandra Mihanovich pero no salió como esperaba

La situación tomó otro tono cuando el propio Pergolini entendió que acababa de revelar una escena que, del otro lado, no había dejado registro. “Qué boludo, ¿para qué lo dije? No te habías dado cuenta”, lanzó, en una frase que marcó su arrepentimiento inmediato tras advertir que la anécdota solo existía en su memoria.

Mihanovich ensayó entonces una interpretación posible de esa distancia. “Me tendrías miedo tal vez”, comentó. La respuesta de Mario Pergolini descartó esa idea y ubicó el motivo en otro terreno. “No, respeto”, contestó, antes de ampliar que prefirió no interrumpir un momento que percibía como íntimo y distendido.

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Según su explicación, la decisión respondió a la imagen que veía desde afuera: Sandra Mihanovich estaba con su familia, conversaba y todos parecían disfrutar la reunión. “Estás ahí con familia, estás charlando, están todos tan divertidos, la estaban pasando tan bien que dije: ‘Yo voy, paro todo’”, relató Pergolini al cerrar su recuerdo sobre aquel cruce que, al final, quedó reducido a una observación a la distancia.

Sandra Mihanovich confesó que muchas veces olvida las letras de las canciones, incluso las de clásicos

En otro tramo de la charla, la cantante repasó distintos episodios de su trayectoria artística. En ese contexto, contó qué le ocurre en algunas ocasiones cuando interpreta sus canciones en vivo. “Me contaron que tenés medio como un Alzheimer en el escenario”, comentó el conductor, en alusión a los momentos en los que la cantante puede olvidar parte de la letra.

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Mihanovich explicó que no se trata de desconocer la canción, sino de un bloqueo repentino. “A veces se hace un blanco. No es que no sepas la letra: es un blanco en el que te falta una palabra y todas las demás no aparecen”, señaló.

Ante esa descripción, Pergolini se mostró sorprendido y le preguntó si eso podía sucederle incluso después de haber cantado esos temas durante tantos años. La artista respondió que sí, aunque aclaró que no le ocurre con frecuencia. “No sabés lo que soy, me puede pasar. Hace bastante que no me pasa igual”, afirmó.

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Luego agregó que, cuando atraviesa una situación así sobre el escenario, suele apoyarse en la reacción del público. “Me asombra cuando me pasa, pero la gente te lo canta y eso está bueno”, sostuvo.

Mihanovich también explicó cómo enfrenta esos errores en vivo. “Yo, en general, cuando me equivoco no lo disimulo, hago hincapié en el error y me ayudan. Si tratás de disimularlo, es más complicado”, concluyó.

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