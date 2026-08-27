Teleshow

Mario Pergolini quiso recordar su encuentro con Sandra Mihanovich pero se arrepintió de contar la anécdota: “Para qué lo dije”

Todo surgió en Otro Día Perdido a partir de un comentario sobre la estatura del conductor y derivó en una confesión inesperada

Mario Pergolini le confesó a Sandra Mihanovich que no la saludó al verla en un bar: "Me tendrías miedo"
Guardar

Desde su paso por diversos escenarios a la intimidad de su vida, este miércoles, Sandra Mihanovich recordó todo tipo de situaciones de su carrera. En ese marco, Mario Pergolini quiso rememorar un ‘casi encuentro’ que tuvo con la cantante, sin embargo, la anécdota no terminó como el conductor esperaba y este se terminó arrepintiendo de contarla.

La charla en Otro Día Perdido (Eltrece) partió de una observación de Sandra Mihanovich sobre la estatura de Pergolini. “Vos sos re alto. Yo pensé que no eras tan alto. No sé por qué. No te recordaba tan alto”, le dijo la artista. A partir de ese comentario, el ex CQC reconstruyó un episodio que, según relató, tuvo lugar en una cantina ubicada cerca de su casa, en una esquina, donde él la vio mientras ella compartía una comida con su familia.

PUBLICIDAD

Fue en ese punto cuando Mario Pergolini admitió que eligió no acercarse. “Yo me acuerdo una vez en una cantina ahí cerca de mi casa, en una esquina, vos estabas comiendo. Yo no te saludé una vez”, contó. La confesión abrió una serie de preguntas de Mihanovich, que buscó precisar si aquel cruce había sido advertido por ella. “¿No nos saludamos? ¿Nos vimos?”, planteó la cantante.

Pergolini explicó que la evitó de manera deliberada, aunque sin una razón concreta que pudiera desarrollar en ese momento. “No nos saludamos. Yo creo que no”, respondió primero. Ante la insistencia de Sandra Mihanovich, que quiso saber si él efectivamente la había visto, el conductor reconoció: “Yo te vi, yo te vi, yo te vi. No, me dio no sé qué”.

PUBLICIDAD

Mario Pergolini quiso recordar una anécdota con Sandra Mihanovich pero no salió como esperaba
Mario Pergolini quiso recordar una anécdota con Sandra Mihanovich pero no salió como esperaba

La situación tomó otro tono cuando el propio Pergolini entendió que acababa de revelar una escena que, del otro lado, no había dejado registro. “Qué boludo, ¿para qué lo dije? No te habías dado cuenta”, lanzó, en una frase que marcó su arrepentimiento inmediato tras advertir que la anécdota solo existía en su memoria.

Mihanovich ensayó entonces una interpretación posible de esa distancia. “Me tendrías miedo tal vez”, comentó. La respuesta de Mario Pergolini descartó esa idea y ubicó el motivo en otro terreno. “No, respeto”, contestó, antes de ampliar que prefirió no interrumpir un momento que percibía como íntimo y distendido.

Según su explicación, la decisión respondió a la imagen que veía desde afuera: Sandra Mihanovich estaba con su familia, conversaba y todos parecían disfrutar la reunión. “Estás ahí con familia, estás charlando, están todos tan divertidos, la estaban pasando tan bien que dije: ‘Yo voy, paro todo’”, relató Pergolini al cerrar su recuerdo sobre aquel cruce que, al final, quedó reducido a una observación a la distancia.

Sandra Mihanovich confesó que muchas veces olvida las letras de las canciones, incluso las de clásicos

En otro tramo de la charla, la cantante repasó distintos episodios de su trayectoria artística. En ese contexto, contó qué le ocurre en algunas ocasiones cuando interpreta sus canciones en vivo. “Me contaron que tenés medio como un Alzheimer en el escenario”, comentó el conductor, en alusión a los momentos en los que la cantante puede olvidar parte de la letra.

Mihanovich explicó que no se trata de desconocer la canción, sino de un bloqueo repentino. “A veces se hace un blanco. No es que no sepas la letra: es un blanco en el que te falta una palabra y todas las demás no aparecen”, señaló.

Ante esa descripción, Pergolini se mostró sorprendido y le preguntó si eso podía sucederle incluso después de haber cantado esos temas durante tantos años. La artista respondió que sí, aunque aclaró que no le ocurre con frecuencia. “No sabés lo que soy, me puede pasar. Hace bastante que no me pasa igual”, afirmó.

Luego agregó que, cuando atraviesa una situación así sobre el escenario, suele apoyarse en la reacción del público. “Me asombra cuando me pasa, pero la gente te lo canta y eso está bueno”, sostuvo.

Mihanovich también explicó cómo enfrenta esos errores en vivo. “Yo, en general, cuando me equivoco no lo disimulo, hago hincapié en el error y me ayudan. Si tratás de disimularlo, es más complicado”, concluyó.

Temas Relacionados

Mario PergoliniEl TreceOtro día perdidoSandra Mihanovich

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El llamativo golpe que sufrió Darío Barassi al aire al intentar probar un alfajor: “Ay, me pegué”

El conductor se entusiasmó con un regalo de un participante y terminó protagonizando un blooper en pleno estudio

El llamativo golpe que sufrió Darío Barassi al aire al intentar probar un alfajor: “Ay, me pegué”

El duro momento de Katia La Tana de Gran Hermano tras la muerte de su padre: “No estoy preparada para afrontarlo”

La ex Gran Hermano compartió en sus redes el dolor por la partida de su papá y compartió posteos atravesados por la angustia de la pérdida

El duro momento de Katia La Tana de Gran Hermano tras la muerte de su padre: “No estoy preparada para afrontarlo”

Ana Rosenfeld apuntó contra Franco Torchia tras sus acusaciones: "Basta de endilgarme responsabilidades falsamente"

La abogada reaccionó tras las declaraciones del periodista en el programa de Mariana Fabbiani y sostuvo que jamás realizó actuaciones judiciales como las que se le atribuyeron

Ana Rosenfeld apuntó contra Franco Torchia tras sus acusaciones: "Basta de endilgarme responsabilidades falsamente"

Así fue el cumpleaños de Ángela Torres junto a Marcos Giles, Nicki Nicole y Tini: las mejores fotos del evento

La cantante y actriz compartió en Instagram un carrusel de su noche en Ramos Mejía, con postales junto a amigos famosos y una repercusión inmediata. Las imágenes

Así fue el cumpleaños de Ángela Torres junto a Marcos Giles, Nicki Nicole y Tini: las mejores fotos del evento

Juana Repetto mostró el llanto inconsolable de Timoteo en el auto y pidió ayuda a sus seguidoras

La influencer grabó el desesperante trayecto con su hijo menor y, al llegar a lo de su mamá, Reina Reech, reveló el truco con el sacaleche que la tiene fascinada

Juana Repetto mostró el llanto inconsolable de Timoteo en el auto y pidió ayuda a sus seguidoras

AMÉRICA

Detienen en Costa Rica a hombre sospechoso de abusar sexualmente de su sobrina de 8 años y grabar los hechos

Detienen en Costa Rica a hombre sospechoso de abusar sexualmente de su sobrina de 8 años y grabar los hechos

Negocios por más de $17 millones genera misión comercial de Panamá a los países del Caribe

Más de 200,000 jóvenes dejaron de ser “ninis” en República Dominicana, según el Banco Central

La prolongación de El Niño en Guatemala y el riesgo de una sequía que dure hasta el 2027

Escasez de agua en Honduras dispara el precio de las cisternas hasta USD 78 en la capital

MALDITOS NERDS

Bandai Namco confirma cuándo sale ‘The Blood of Dawnwalker’ en PC y consolas

Bandai Namco confirma cuándo sale ‘The Blood of Dawnwalker’ en PC y consolas

Konami revela el elenco y la historia escocesa de Silent Hill: Townfall

HoYoverse revela ‘Nodus Fall’, una fantasía oscura creada con Unreal Engine 5

SPINE - This is Gun Fu mostró nuevo tráiler y llegará en 2027

Grand Theft Auto VI y las filtraciones: ¿Cuándo empieza y dónde termina “la justicia”?

DEPORTES

Los mejores memes de la eliminación de River Plate de la Sudamericana: Coudet, Beltrán y las burlas de los hinchas de Boca

Los mejores memes de la eliminación de River Plate de la Sudamericana: Coudet, Beltrán y las burlas de los hinchas de Boca

La decisión que tomó Eduardo Coudet tras la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

La tanda de penales que dejó a River Plate sin Copa Sudamericana: de las atajadas de Beltrán a su fallo y el pedido de disculpas

Juan Manuel Cerúndolo venció a Báez en el duelo de argentinos y avanzó a cuartos en Winston-Salem

Con River Plate eliminado, se completó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Sudamericana: los cruces y cuándo se jugarán