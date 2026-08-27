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Emilia Attias frenó a Jimena Barón luego de que revelara un detalle de sus salidas juntas: "No se deschavan esas cosas"

La actriz reaccionó entre risas después de que la jurado insinuara cómo son sus noches compartidas y dejó una frase que se volvió viral

La actriz cantó y la jurado del programa de Guido Kaczka la mandó al frente con recuerdos de noches agitadas
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Emilia Attias se presentó junto a Lucas Bongiovanni en la segunda temporada de Es mi sueño y sorprendió al jurado con una potente performance rockera. Los participantes del ciclo conducido por Guido Kaczka interpretaron “Sweet Child O’ Mine”, el clásico de Guns N’ Roses, y se llevaron una devolución cargada de elogios. Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegó después de la canción, cuando la actriz protagonizó un divertido cruce con Jimena Barón.

“Estuvo buenísimo. Lo primero que pensé fue en algo que dijiste hace un tiempo sobre esto de jugar. El rol de rockstar es difícil de asumir, y ustedes lo jugaron. Cuando uno entra en ese papel, puede pasarse de rosca o quedarse corto. Para mí, lo hicieron con mucha inteligencia. Hubo además un fraseo que hiciste que me hizo acordar a Alanis Morissette”, expresó primero Abel Pintos.

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Luego, José Luis “El Puma” Rodríguez destacó la soltura de Attias sobre el escenario y le preguntó: “Emilia, te vi como pez en el agua, en tu ambiente. ¿Sos rockera?”. “Sí, me gusta”, respondió ella, dando pie a un intercambio distendido.

Jimena Barón intervino enseguida: “Iba a decirlo yo, pero qué bueno que lo digas vos. Esta tiene el rock and roll encima, sí, sí”. Entre risas, Emilia retrucó: “No se deschavan esas cosas, amiga”. Y redobló la apuesta con humor: “He compartido muchas noches con vos, hasta abajo, allá con los shots. Llegaste al fondo de olla como una profesional. Hemos compartido mucho”.

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Jimena Barón habló de más en Es mi sueño y Emilia Attias reaccionó: “No se deschavan esas cosas, amiga”
Jimena Barón protagonizó con Emilia Attias un cruce distendido después de la canción y el intercambio se volvió uno de los momentos más comentados

Días atrás, Barón protagonizó otro llamativo momento en el programa cuando debió juzgar la presentación de Miguel Ángel Rodríguez y Vanesa Rodríguez de “Seminare”, el clásico de Serú Girán. Aunque la dupla logró avanzar a la siguiente instancia del certamen conducido por Guido Kaczka, la jurado no ocultó su disconformidad con lo que vio sobre el escenario.

“Yo los amo, pero para mí fue un quilombo lo que hicieron. Yo les voy a ser completamente sincera”, lanzó Jimena apenas tomó la palabra, marcando de entrada el tono de su evaluación.

Este video es un segmento del programa de televisión "Es mi Sueño: Segunda Temporada". Muestra a Jimena Barón junto a Miguel Ángel Rodríguez y Vanesa, acompañados por otros panelistas. Se observa a los participantes en el escenario, interactuando y gesticulando, algunos de pie y otros sentados. Una mujer sostiene un micrófono mientras un hombre a su lado la observa. Otros hombres y mujeres en el panel también participan activamente. El fondo escénico incluye franjas luminosas rojas horizontales. El contenido es una discusión en panel.

Lejos de suavizar su postura, la cantante fue todavía más contundente al explicar qué fue lo que no le convenció de la performance. “Fue un quilombo total. Es como haber escuchado un ensayo en el que están viendo cómo cantar la canción, y eso no tiene que pasar acá”, señaló, en referencia a la falta de coordinación y de cohesión que percibió durante la presentación.

A la hora de justificar su voto, Barón contó que dudó, pero decidió priorizar la vara del certamen. “Puse verde, lo dudé mucho. Estoy entusiasmada, pero tengo que decir que fue un caos lo de hoy, para ser justa con los compañeros”, explicó.

Antes de cerrar su devolución, la jurado les dejó además una recomendación directa de cara a lo que viene en la competencia: “Tienen que organizarse, ensayar y venir con algo plantado”.

Pese al momento incómodo, Miguel Ángel Rodríguez y Vanesa Rodríguez consiguieron seguir en carrera. Ahora, después de una devolución tan frontal, deberán redoblar esfuerzos si quieren afirmarse en las próximas galas.

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