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River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

El Millonario buscará hacerse fuerte en el Monumental ante el conjunto colombiano tras igualar 0 a 0 en la ida. Desde las 21.30, por DSports y Disney+

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Horario y dónde ver River Plate-Independiente Santa Fe:

Horarios del partido: 21:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:30 del 27 de agosto (España).

Televisación: DSports y la plataforma de streaming Disney+

10:30 hsHoy

El viaje de Independiente Santa Fe rumbo a Buenos Aires:

El viaje de Independiente Santa Fe rumbo a Buenos Aires
10:00 hsHoy

Probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Joaquín Freitas; Ángel Correa, Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Alexis Zapata, Nahuel Bustos; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

09:55 hsHoy

El Millonario y el conjunto colombiano se verán las caras este miércoles 26 de agosto, desde las 21.30, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Esteban Ostojich, mientras que sus asistentes serán Nicolás Tarán y Carlos Barreiro. El encargado del VAR será Leodan González y el del AVAR será Santiago Fernández.

09:52 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate e Independiente Santa Fe, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En la ida igualaron 0 a 0.

River Plate's Colombian forward #19 Rafael Santos Borre, Santa Fe's midfielder #16 Daniel Torres (L) and defender #13 Helibelton Palacios fight for the ball during the first leg of the Copa Sudamericana round of 16 football match between Colombia's Independiente Santa Fe and Argentina's River Plate at the Nemesio Camacho 'El Campin' stadium, in Bogota, on August 19, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
River e Independiente Santa Fe igualaron 0 a 0 en el Campín de Bogotá (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

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