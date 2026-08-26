River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver River Plate-Independiente Santa Fe:
Horarios del partido: 21:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:30 del 27 de agosto (España).
Televisación: DSports y la plataforma de streaming Disney+
El viaje de Independiente Santa Fe rumbo a Buenos Aires:
Probables formaciones:
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Joaquín Freitas; Ángel Correa, Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Alexis Zapata, Nahuel Bustos; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
El Millonario y el conjunto colombiano se verán las caras este miércoles 26 de agosto, desde las 21.30, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Esteban Ostojich, mientras que sus asistentes serán Nicolás Tarán y Carlos Barreiro. El encargado del VAR será Leodan González y el del AVAR será Santiago Fernández.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate e Independiente Santa Fe, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En la ida igualaron 0 a 0.