América Latina

Masivo último adiós a Ruben Rada en Uruguay: miles se juntaron con tambores para despedir al músico

El músico de 83 años murió por una neumonía bilateral. El artista que mejor describió a su país tenía proyectos en mente y hacía menos de un mes contaba orgulloso su llegada al mundo del streaming

Cientos de personas se reunieron en la calle Isla de Flores, un emblema del candombe en Uruguay, para homenajear a Ruben Rada, el músico fallecido a sus 83 años (Subrayado/Canal 10)
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Si Uruguay tuviera una voz, esa sería, probablemente, la de Ruben Rada. El músico murió este miércoles a los 83 años, a causa de una neumonía bilateral con la que venía combatiendo desde hace casi un mes. El artista estaba lleno de proyectos: poquito antes de enfermarse se había lanzado al desconocido para él mundo del streaming y planeaba el regreso de la banda tótem.

Los uruguayos reaccionaron conmovidos a la muerte de Rada. El Senado interrumpió su sesión para hacer un minuto de silencio, el presidente Yamandú Orsi decretó duelo oficial y cientos de personas se juntaron de forma espontánea en la calle Isla de Flores, un emblema del candombe uruguayo, para darle el último adiós al artista.

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Así, quizás, se cumplía con aquel deseo de Rada hecho canción: “Cuando yo me muera/no quiero llanto ni pena/prefiero que se me vele/cantando una rica plena”.

Masivo último adiós a Ruben Rada en Montevideo
La gente toca instrumentos en honor al músico uruguayo Rubén Rada en Montevideo, Uruguay, el miércoles 26 de agosto de 2026. Un miércoles bastante muerto. Tenía 83 años. (Foto AP/Matilde Campodonico)

La convocatoria en Isla de Flores fue creciendo con el boca a boca para llegar con tambores y parlantes. Quienes estaban allí lo despidieron cantando o bailando. “Es el referente más importante de la música uruguaya. Transformó el candombe con jazz. Es el mejor músico uruguayo”, dijo una de las personas que estaba allí entrevistada en el canal 12 local. Cuando se enteró de fallecimiento, fue inevitable que se le cayera una lágrima. “Toda mi vida el Negro Rada estuvo presente de alguna forma u otra”, comentó.

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“El legado cultural es único. Se nos fue un prócer. Da felicidad saber que deja este legado además de la tristeza de perderlo físicamente”, comentó otros de los que lo homenajeaba por allí.

Masivo último adiós a Ruben Rada en Montevideo
El último adiós a Ruben Rada en Montevideo (AP Photo/Matilde Campodonico)

El Poder Ejecutivo decretó duelo oficial para este jueves 27 por el fallecimiento de Ruben Rada. Esto implica que el pabellón nacional deberá permanecer a media asta durante toda la jornada en todos los edificios públicos, embajadas del exterior, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra.

Orsi decretó también honras fúnebres para Rada, cuyo velatorio se realizará en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo –la sede del congreso uruguayo– entre las 14 y las 21.

El presidente dijo que los uruguayos acostumbraron su oido escuchando a Ruben Rada. “Era natural y lógico que siempre estuviera con nosotros, escuchándolo. Cuando llega el desenlace ahí recién te cae la ficha”, comentó el mandatario en declaraciones al programa Puesta a punto de Canal 12.

Masivo último adiós a Ruben Rada en Montevideo
Ruben Rada falleció a los 83 años (Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Una de las últimas veces que estuvieron juntos fue en el concierto que dio Silvio Rodríguez en el país.

Orsi recordó que Rada fue una de las personas que estuvo más cerca de José Mujica durante la etapa final del cáncer que lo aquejaba. De hecho, hay una imagen que se hizo viral: la del expresidente bailando al ritmo de Rada en un acto del Frente Amplio de Uruguay.

El expresidente José Mujica baila una canción de Ruben Rada en el acto del cierre de campaña del Frente Amplio

Siempre tenía esa vocación de él de levantar los ánimos. El viejo disfrutó mucho de su compañía. Era muy cercano, muy cálido”, recordó.

Hace poco más de un mes, un día después de su cumpleaños 83, Ruben Rada habló en una entrevista con Telemundo de los proyectos que tenía por delante. Acaba de lanzar un ciclo en Youtube, que en el primer episodio tuvo a La Vela Puerca, y proyectaba para octubre el regreso de Tótem. Habían comenzado algunos ensayos que lo llenaron de emoción. El músico recordó en la entrevista los “amigazos” que se había hecho a lo largo de la vida.

En 2021, durante una entrevista en el ciclo El Legado, a Rada le preguntaron cuál sería la canción que le regalaría a Uruguay. Él contestó: “Ya la hice: ‘Hoy puedo puedo ver/todo lo bueno/que hay aquí/y admirar las tradiciones/que hacen grande a mi país. Mí país. Esa es la canción que creo que le quiero dejar al Uruguay”.

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