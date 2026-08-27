Sociedad

Murió un hincha de River en el Monumental tras la eliminación en la Copa Sudamericana

El episodio ocurrió en el sector de acceso a la San Martín. Intervino el SAME y se iniciaron actuaciones judiciales para establecer las circunstancias del hecho

River vs Independiente Santa Fe
La muerte de un hincha de River en el Monumental se conoció tras el partido ante Independiente Santa Fe (FOTOBAIRES)
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Un hincha de River Plate murió a pocos minutos de la eliminación en la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe en el Monumental. La noticia se conoció en una noche envuelta en tensión y reclamos por los simpatizantes del club. El episodio ocurrió en el sector de acceso a la tribuna San Martín Baja, donde se activó un pedido de auxilio para asistir a un hombre de 68 años, que se había descompensado. De acuerdo con esa reconstrucción inicial, la víctima habría sufrido un episodio cardíaco.

Los efectivos que se encontraban en el lugar acudieron para asistirlo y luego se solicitó la presencia del SAME. El hombre no respondió a las maniobras de reanimación y su muerte fue constatada poco después por una médica del servicio privado de asistencia del club. Lo que derivó en la intervención del personal de jurisdicción para el inicio de las actuaciones de rigor.

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En ese marco, se abrió la intervención judicial para establecer con precisión las circunstancias del hecho. Interviene la Fiscalía Distrito Saavedra-Núñez, a cargo del doctor Campagnoli, Secretaría del doctor Molinari, que labró actuaciones por “averiguación de causales de muerte”.

Una noche de tensión en el Monumental

La tragedia se produjo en una noche que ya venía marcada por la tensión entre los hinchas y la dirigencia de River. Con el equipo golpeado por los resultados y bajo un clima de reprobación cada vez más visible, la eliminación activó una protesta en el hall del Monumental, donde se escucharon cánticos contra el presente del club como: “A ver si se dan cuenta que no los quiere nadie” y “cantemos todos para que vuelva Ramón”.

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Cánticos, empujones y tensión para reclamar contra la dirigencia del club (X: @fnemerwulff)

En esas imágenes, que circularon poco después del encuentro, se observó a un grupo de simpatizantes concentrado en el sector interno del estadio, con gritos y empujones. Parte de la secuencia mostró además intentos por restringir el paso, lo que elevó todavía más el descontento.

En lo estrictamente futbolístico, la derrota volvió a dejar interrogantes sobre el ciclo de Coudet. Tras el 0-0 en el partido de ida, el equipo logró ponerse en ventaja en el Monumental con un gol de Sebastián Driussi en el segundo tiempo y por momentos pareció encaminar la clasificación. Pero un penal sancionado por mano de Lucas Martínez Quarta le permitió a Franco Fagúndez marcar el 1-1 para Independiente Santa Fe y llevar la definición a los penales. Allí, la serie se extendió hasta el 8-7 en favor del conjunto colombiano, con 22 remates ejecutados y con el arquero Weimar Asprilla como una de las figuras de la noche.

Durante las últimas semanas, el equipo atravesó una serie de partidos en los que mostró un rendimiento inconsistente, lo que llevó a que una parte de los hinchas comenzara a expresar su descontento a través de silbidos dentro del estadio, cánticos y cuestionamientos dirigidos hacia la conducción del club. La reciente eliminación sufrida frente a Independiente Santa Fe fue lo que terminó de funcionar como un nuevo detonante para este clima.

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