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Gran Hermano Generación Dorada definió a sus tres finalistas: quiénes lucharán por el premio mayor y las últimas nominadas

Pincoya, como líder de la semana, usó su beneficio para bajar a dos compañeras de la nominación y terminó de definir una instancia clave del reality, que ya tiene a tres jugadoras con lugar asegurado

La gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada definió una placa de cuatro participantes y confirmó como finalistas a Yanina Zilli, Solange Abraham y Luana Fernández (Video: GH, Telefe)
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La 25° gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cerró el miércoles 26 de agosto con una placa de cuatro participantes y tres finalistas ya confirmadas: Yanina Zilli, Solange Abraham y Luana Fernández. La semana 27 del reality marcó el fin del ciclo de votaciones entre las propias jugadoras, y el camino hacia la gran final quedó trazado de manera definitiva.

La noche tuvo su cuota de estrategia desde antes de que comenzaran los votos. Días atrás, Martín Rodríguez, la dupla de Zilli, había atendido el teléfono dorado, y ese gesto tuvo consecuencias directas en la dinámica de la gala. El Big llamó a Rodríguez durante la emisión y le indicó que debía buscar a su compañera para que ambos se trasladaran al SUM. Desde allí, sin que el resto de la casa lo supiera, la pareja observó en vivo y en directo cada una de las votaciones de sus compañeros. El resto de los participantes continuó con la gala con total normalidad, sin saber que dos de ellas seguían el desarrollo desde otro sector de la casa.

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La semana 27 de Gran Hermano marcó el fin de las votaciones entre las jugadoras y dejó trazado el camino hacia la gran final
La semana 27 de Gran Hermano marcó el fin de las votaciones entre las jugadoras y dejó trazado el camino hacia la gran final

El detalle del voto de cada dupla quedó expuesto con precisión. Zilli destinó 2 votos a Yisela “Yipio” Pintos, mientras que Rodríguez sumó 1 voto a Jennifer “Pincoya” Galvarini. Por su parte, Yipio y Catalina “Titi” Tcherkaski apuntaron juntas a Solange Abraham, acumulando 3 votos en su contra. Pincoya, en su rol de líder semanal, votó con el esquema habitual —2 para Charlotte Caniggia y 1 para Mariela Prieto— mientras que su acompañante, Brian Sarmiento, también dirigió su voto a Prieto.

Mariela y su dupla Steffany “Campanita” Pereira nominaron a Luana Fernández, con 2 y 1 votos respectivamente. Solange dio 2 votos a Yipio, pero esa nominación fue anulada por Tamara Paganini, la última eliminada del juego. El acompañante de Solange, Tomy Riguera, votó a Pincoya. Luana y su dupla Danelik Galazán repartieron sus votos entre Mariela (2) y Zilli (1). Finalmente, Charlotte dio 2 votos a Solange, y su acompañante Sebastián Cola sumó 1 voto más a Mariela.

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Antes de que se confirmara la placa definitiva, Pincoya ejerció el beneficio que le correspondía como líder de la semana: la posibilidad de bajar a dos jugadoras de la placa, con la condición de no poder salvarse a sí misma. La chilena tomó una decisión que sorprendió a varias dentro de la casa y eligió retirar de la nominación a Luana Fernández y a Solange Abraham. Con ese movimiento, las dos quedaron automáticamente confirmadas como finalistas, junto a Zilli, que ya estaba fuera de riesgo.

La placa negativa para la gala de eliminación del lunes 31 de agosto quedó integrada por Charlotte Caniggia, Yipio, Pincoya y Mariela Prieto
La placa negativa para la gala de eliminación del lunes 31 de agosto quedó integrada por Charlotte Caniggia, Yipio, Pincoya y Mariela Prieto

La placa negativa rumbo a la gala de eliminación del lunes 31 de agosto quedó conformada por cuatro participantes: Charlotte Caniggia, Yipio, Pincoya y Mariela Prieto. Así, esta instancia cierra el ciclo de votaciones entre las propias jugadoras, lo que significa que a partir de la próxima semana las únicas participantes dentro del juego serán las seis finalistas. Además, un detalle a destacar es que, a diferencia de todas las anteriores galas de la edición, el conductor Santiago del Moro les comunicó cuál sería la modalidad de la gala, para que cada una maneje su estrategia. “Es negativa, de principio a fin”, explicó el presentador del ciclo.

El festejo no tardó en llegar. Antes de las votaciones, las jugadoras y sus duplas habían ido a la arena, donde los esperó una celebración con comida, bebida y una decoración en una de las paredes que incluía fotos de todos los participantes que pasaron por la casa a lo largo de la temporada. Las siete finalistas tenían sus imágenes en tamaño destacado, una postal que marcó el cierre de esta etapa del juego.

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