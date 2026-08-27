Los mejores memes de la eliminación de River Plate de la Sudamericana: Coudet, Beltrán y las burlas de los hinchas de Boca

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La eliminación de River Plate ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana no tardó ni diez minutos en convertirse en material para los memes que inundaron las redes sociales el miércoles por la noche. La derrota 8-7 en los penales, con el arquero Santiago Beltrán como protagonista involuntario del momento más recordado, desató una avalancha de imágenes y comentarios en X que se viralizaron antes de que terminara la transmisión.

El eje central de las burlas fue la paradoja de Beltrán: el arquero atajó tres penales a lo largo de la extensa tanda y mantuvo con vida a River en al menos tres ocasiones, pero cuando le tocó ejecutar el suyo, resbaló y la mandó por encima del travesaño. El contraste fue inmediato para los usuarios. @StyleDLC publicó un GIF de Spider-Man con los brazos extendidos, con el texto: “Beltrán, en estos momentos”, en referencia al esfuerzo sobrehumano del arquero para sostener la serie. Minutos después, @ZA1R0_ lo describió de otra manera: “SANTIAGO BELTRÁN TAPÓ 3 PENALES Y ERRÓ EL IMPORTANTE, EL JIJEO DEL AÑO”, acompañado de la imagen de un hombre mayor con expresión resignada.

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La contradicción entre el héroe y el villano dentro del mismo jugador también la capturó @TermitoBostero, con un meme del personaje del Chavo del 8 frente a un pizarrón: “Beltrán le dio vida a las gallinas para terminar de matarlos él mismo”. La frase, en el lenguaje del fútbol argentino, resume la noche del arquero millonario en una sola línea.

Rafael Santos Borré y Lucas Martínez Quarta, los otros dos ejecutores que fallaron sus penales —el primero en el palo, el segundo por arriba del travesaño—, también recibieron su cuota de atención. @Totolocazo publicó un video de una persona que hace caer un colchón sobre otra, con el epígrafe: “Coudet: gracias Beltrán, me salvaste de que me echen. Borré y Martínez Quarta:”. El meme apunta a que los errores de los jugadores de campo terminaron siendo los determinantes de la eliminación, más allá del remate fallado del arquero.

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El futuro del técnico Eduardo Coudet fue otro de los temas que recorrió la red. @Exbigote_ compartió un video con la leyenda “Los pibes despidiendo al pechacho Coudet de River”, con imágenes de la despedida emotiva de Martín Palermo, ídolo de Boca Juniors. El DT había advertido en la previa que el equipo no tenía margen de error, y la eliminación ante un rival colombiano con cinco bajas por lesión encendió los debates sobre su continuidad.

Desde el lado de Boca Juniors, la noche también generó contenido propio. @OoCBoca publicó un video de Diego Maradona preparándose frente al espejo con el texto: “PREPARÁNDOME PARA UNA NOCHE TWITTERA TREMENDA. RIVER AFUERA DE LA SUDAMERICANA”. La cuenta xeneize anticipó lo que efectivamente ocurrió: una catarata de comentarios que mantuvo el tema entre los más mencionados de la noche en Argentina.

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Otro meme que circuló con fuerza fue el del manager de River, Jorge Longoria, representado por el personaje de Los Simpsons que viaja en avión con valijas llenas de dinero. El texto de @rock_pix fue escueto: “Longoria rait nau”.

“¿Por qué Beltrán se jijiea pateando el penal?”, escribió @soybobba, con una foto del arquero en plena carrera previa al remate, en una de las imágenes más compartidas de la madrugada. La pregunta, en tono de incredulidad, sintetizó la reacción de gran parte de los usuarios que vieron en vivo el momento en que el guardameta perdió el equilibrio.

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La serie entre River e Independiente Santa Fe había terminado 1-1 en el tiempo reglamentario, con goles de Driussi y Fagúndez, y requirió 22 remates desde los doce pasos para definir al clasificado. Asprilla, el arquero colombiano, anotó el penal decisivo para el 8-7 final. Boca Juniors quedó como el único equipo argentino en carrera por la Copa Sudamericana 2026.

LOS MEJORES MEMES DE LA ELIMINACIÓN DE RIVER DE LA SUDAMERICANA