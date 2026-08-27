El gesto de Ángela Torres con una participante que se olvidó la letra en su presentación en Popstars: “No nos defraudes”

Ángela Torres contuvo en Popstars a Morena Orellana después de que la participante se olvidó la letra y entró en crisis en vivo (Video: Popstars, Telefe)

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En el escenario de Popstars (Telefe), Ángela Torres protagonizó uno de los momentos más recordados de la temporada cuando se levantó de su silla de jurado para contener a una participante que había entrado en crisis en pleno vivo. La concursante, Morena Orellana, se olvidó la letra de su canción, rompió en llanto y comenzó a temblar frente al panel. Lo que siguió fue un gesto que el público no tardó en destacar.

Morena había llegado al certamen con una historia personal que la conectaba profundamente con la música. La joven heredó la pasión por el canto de su abuelo y fue recién tras la muerte de este que se animó a volcarse de lleno a la disciplina. Con esa carga emocional a cuestas, eligió para su audición de la segunda etapa “Algo más”, de La Quinta Estación. Todo iba bien hasta que, al llegar al estribillo, la voz se le cortó. Quedó en silencio, con los ojos húmedos, y el jurado advirtió de inmediato lo que ocurría.

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Torres reaccionó al instante. “¡No, no me llores!”, le pidió desde su asiento, aunque la crisis ya no tenía freno. Ante la escalada del momento, la cantante y jurado se puso de pie, cruzó el escenario y fue directo hacia Morena para abrazarla. “¡Vos podés!”, le dijo. Fue en ese momento que Torres notó que la participante temblaba con intensidad. La jurado llegó incluso a ofrecerle quedarse parada a su lado durante el resto de la audición, una propuesta que Morena rechazó con amabilidad, asegurando que podía seguir adelante por sus propios medios.

Ángela Torres cruzó el escenario para abrazar a Morena Orellana y le ofreció acompañarla durante el resto de la audición en Popstars

La concursante retomó la canción, pero volvió a trabarse. A pesar de los tropiezos, logró llegar al final de su presentación. Entonces llegó el momento más tenso: el veredicto. Torres tomó la palabra y le comunicó que pasaba a la siguiente etapa, aunque con una advertencia que quedó grabada en el programa. “Te estamos dando otra oportunidad. Creo que tenés una voz preciosa y entendemos que estabas nerviosa. Así que no nos defraudes la próxima. Vamos a trabajar juntas para superar esos nervios y vamos a construir herramientas para que te puedas parar firme y muestres ese talento que tenés. Yo confío en vos”, le dijo la jurado a Morena.

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El episodio con Orellana no fue el único momento de alto voltaje emocional que vivió Torres en esta temporada de Popstars. Días antes, otra participante la había puesto al borde del llanto antes siquiera de abrir la boca para cantar. Florencia Ronconi, de 25 años, oriunda de El Palomar, se plantó frente al jurado y le confesó a Torres algo personal antes de su audición. “Me dijeron que no muchísimas veces. Traté de nunca rendirme y en una época de mi vida casi que lo hago con una depresión enorme”, relató la joven.

La cantante no pudo contener las lágrimas ante la historia de Florencia Ronconi (Video: Popstars-Telefe)

Lo que siguió conmovió al estudio entero. Ronconi le dijo a Torres que un video suyo la había impedido rendirse en el peor tramo de su vida. “Vi un video tuyo y no me rendí y estoy muy feliz de estar acá y estoy muy orgullosa de no haberme rendido porque, ¡mirá hasta dónde llegué!”, expresó al borde del llanto. Torres no esperó: se levantó de su silla, cruzó el escenario y la abrazó. “Abracito de las que nos costó mucho. Te quiero, mi amor, mucha suerte, disfrutalo ahora, disfrutá tu momento”, le dijo con la voz quebrada.

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Ronconi eligió para su audición un fragmento a capella de “Dangerous Woman”, de Ariana Grande, una de las artistas favoritas de Torres. El jurado escuchó en silencio. Al terminar, Nicki Nicole fue directa: “A los que te dijeron que no, que vayan presos”. Carlos “Charlie” García cerró con el veredicto: “Este es un sí en lugar de un no, como estás acostumbrada. Seguile poniendo ganas, esfuérzate mucho, vienen más sí para ti”. Los tres jurados la aprobaron y Florencia avanzó en la competencia.