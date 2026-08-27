El régimen de norcoreano amenazó con dar una “respuesta contundente e inmediata” tras la aprobación de EEUU de una venta de armas a Seúl

Un lanzacohetes dispara un proyectil durante unas pruebas —que incluyeron una versión mejorada de un sistema de lanzacohetes múltiples de 240 mm y 24 tubos, misiles balísticos tácticos y un obús autopropulsado de 155 mm— supervisadas por el dictador norcoreano Kim Jong-un en Corea del Norte el 25 de junio de 2026 (REUTERS)

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El régimen norcoreano condenó este jueves los planes de Estados Unidos para suministrar misiles tácticos a Corea del Sur y financiar proyectos de monitoreo de derechos humanos, y prometió una “respuesta contundente” a lo que describió como “acciones hostiles” de Washington. El Departamento de Estado estadounidense anunció la aprobación de la posible venta de misiles AIM-9X Sidewinder Block II y equipos asociados a Seúl, por un valor estimado de USD 125 millones.

En un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano advirtió: “Reconocemos una vez más, y de forma clara, la actitud abierta de Estados Unidos de ser siempre hostil hacia la RPDC. No podemos pasar por alto el efecto adverso de la venta de armas estadounidenses a la República de Corea en el entorno de seguridad regional”, en referencia a Corea del Sur. El texto también criticó los planes estadounidenses de financiar programas sobre derechos humanos y el flujo de información hacia el norte.

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La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado lanzó recientemente un concurso para que organizaciones documenten abusos de derechos humanos en Corea del Norte y desafíen el “monopolio informativo” de Pyongyang.

El ministerio norcoreano, bajo control del régimen liderado por el dictador Kim Jong-un, calificó estas acciones como amenazas a la seguridad que buscan “crear inestabilidad en el sistema social de nuestro Estado” y denunció la persistencia de lo que considera una secuencia de acciones hostiles de Estados Unidos.

El dictador norcoreano Kim Jong-un habla durante una reunión ampliada de la Comisión Militar Central del gobernante Partido de los Trabajadores en Corea del Norte, el 9 de julio de 2026 (REUTERS/Archivo)

Por estos motivos, Corea del Norte amenazó con dar “una respuesta seria, inmediata y contundente a los actos hostiles”, según el comunicado oficial.

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Estas declaraciones surgen días después de que el presidente estadounidense Donald Trump reanudara sus acercamientos con Kim Jong-un, manifestando interés en concretar una nueva reunión y asegurando este mes que el Kim respondió a su iniciativa. Analistas observan que, hasta el momento, Pyongyang ha mostrado escasa disposición oficial para retomar el diálogo.

La semana pasada, Trump anunció que planeaba reunirse con el dictador norcoreano antes de que finalice el año. Consultado por periodistas durante una recorrida por la Casa Blanca, Trump respondió: “Sí, me reuniré con él”.

El mandatario ofreció además una valoración precisa sobre el arsenal nuclear de Corea del Norte. “Tiene 57 armas nucleares muy poderosas. Nunca debería haberse permitido que esto pasara”, afirmó Trump, y añadió: “Pero las tiene. Me llevo muy bien con él”.

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Durante su primer mandato, Trump y Kim mantuvieron tres encuentros, aunque durante el segundo período presidencial estadounidense, hasta el momento, no se registraron reuniones bilaterales. El anuncio del nuevo encuentro se produjo poco después de que Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un, asegurara desconocer cualquier comunicación reciente entre ambos líderes, aunque calificó el vínculo como “excelente”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el dictador norcoreano, Kim Jong Un, en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas, en Panmunjom, Corea del Sur, el 30 de junio de 2019 (REUTERS/Kevin Lamarque)

“Respecto a las recientes noticias de Washington sobre comunicación entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos, no tengo absolutamente ningún conocimiento de eso. Es probablemente el único asunto de política exterior de nuestro máximo liderazgo que desconozco”, declaró, y agregó que su hermano todavía conserva “buenos recuerdos y sentimientos” hacia Trump.north korea

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Trump también señaló el lunes que Kim había respondido positivamente a sus pedidos de conversar. El presidente estadounidense sostiene que sus vínculos con el líder norcoreano contribuyen a hacer la situación “mucho más segura”. Según The Wall Street Journal, Trump ha instruido a sus asesores para organizar un encuentro con Kim tan pronto como este otoño boreal, citando a funcionarios estadounidenses.

(Con información de AFP)