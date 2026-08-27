Duro comunicado de Atlético Madrid por el caso Julián Álvarez: “No se negociará el traspaso al Barcelona”

Atlético Madrid emitió un comunicado sobre las negociaciones por Julián Álvarez (EFe)

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El Atlético de Madrid difundió este jueves un comunicado oficial en el que todos los miembros de su Consejo de Administración manifestaron “absoluto respaldo” a la postura institucional adoptada respecto al futuro de Julián Álvarez. Según señaló el texto, el club madrileño reiteró que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes”. El Consejo respaldó “completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez”.

El club confía en que el futbolista comprenderá la postura institucional y retome su concentración en el trabajo diario: “El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores”.

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Este anuncio llegó en medio de la incertidumbre sobre la situación deportiva y contractual de Julián Álvarez, quien acumula dos días consecutivos de ausencia en los entrenamientos del plantel, según confirmaron fuentes del propio club. La entidad rojiblanca atribuyó la inasistencia a una “indisposición”, mientras se mantienen abiertos los interrogantes a pocos días del cierre del mercado de pases.

Atlético Madrid no negociará con Barcelona, según el comunicado (Efe)

Según reportó MARCA, la ausencia del delantero argentino ha generado un clima de tensión en el entorno del club, que reconoce sentirse perjudicado por la prolongación del conflicto. Fuentes del Atlético de Madrid consultadas por el medio señalaron que el caso afecta tanto en lo deportivo como en la imagen institucional, especialmente tras el partido ante el Villarreal, donde la afición mostró su malestar hacia el futbolista.

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En paralelo, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reiteró en medios oficiales del club catalán que la oferta azulgrana por Julián Álvarez sigue vigente y que, según su versión, el jugador manifestó interés en sumarse al conjunto culé. Laporta detalló que la propuesta fue comunicada formalmente al Atlético de Madrid y a su director general, Miguel Ángel Gil Marín, aunque reconoció que la directiva rojiblanca se negó a negociar por no contar con una alternativa para cubrir la posible salida.

Mientras tanto, el cuerpo técnico y los servicios médicos del Atlético de Madrid mantienen el seguimiento sobre la recuperación de Álvarez, quien participó en el último partido ante el Villarreal tras regresar del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El equipo prepara su próximo compromiso ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con la incógnita de si podrá contar o no con el atacante de Calchín.

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De acuerdo con MundoDeportivo, la situación podría mantenerse sin cambios hasta el cierre del mercado, previsto para el 1 de septiembre, y la única alternativa de salida diferente a la continuidad en Madrid sería la propuesta del Arsenal, una propuesta que en principio había descartado por “motivos familiares”, detalló el medio.

Un comunicado del Atlético de Madrid informa sobre el respaldo de su Consejo de Administración a la decisión de no negociar el traspaso del futbolista Julián Álvarez al FC Barcelona.

El comunicado completo del Atlético Madrid

Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona.

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Los miembros del Consejo de Administración son conscientes de que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez”.

El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores.

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