7 alimentos ricos en fibra recomendados por nutricionistas para mejorar la dieta sin gastar de más

La fibra dietética mejora la digestión y ayuda a regular el colesterol y la glucosa en sangre, aunque su consumo diario sigue por debajo de lo recomendado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El consumo de fibra cumple un rol documentado en la digestión, la regulación del colesterol y el control del azúcar en sangre, aunque su ingesta resulta deficitaria en gran parte de la población, en parte por razones de costo y disponibilidad, según advirtieron nutricionistas y dietistas registrados consultados por el Washington Post, que recomendaron una serie de alimentos concretos y señalaron estrategias para sumarlos a la dieta cotidiana.

La fibra dietética proviene exclusivamente de fuentes vegetales, lo que convierte a frutas, verduras y legumbres en los principales vehículos para incorporarla a la dieta. Whitney Linsenmeyer, profesora asistente y directora del Programa de Dietética de la Universidad de Saint Louis, señaló que los niveles bajos de consumo responden, en gran medida, a factores económicos y de acceso a esos alimentos.

PUBLICIDAD

Frente a esa realidad, la nutricionista y educadora en diabetes Wendy Lopez, cofundadora de Diabetes Digital, subrayó que no hace falta recurrir a frutas exóticas ni a mantequillas de frutos secos de precio elevado para cubrir las necesidades diarias. Los alimentos más recomendados por los especialistas son, en su mayoría, productos de larga duración que se consiguen en cualquier supermercado a bajo costo.

Los 7 alimentos recomendados

Lentejas secas

Las lentejas secas se destacan entre los alimentos con fibra por su bajo costo, su rendimiento y su mejor tolerancia digestiva frente a otras legumbres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lentejas secas encabezan la lista por precio y rendimiento. Un paquete estándar de 450 gramos rinde hasta 13 porciones, lo que las convierte en una de las fuentes de fibra más económicas por porción. Lindsay Malone, dietista registrada e instructora de la Universidad de Case Western Reserve en Cleveland, destacó que las lentejas también son más tolerables digestivamente que otros tipos de legumbres, ya que su piel más delgada reduce la producción de gases.

PUBLICIDAD

Porotos en lata

Los porotos en lata aportan hasta 16 gramos de fibra por taza y pueden reemplazar parte de la carne picada en guisos, estofados o empanadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los porotos en conserva son otra opción de alto rendimiento, con hasta 16 gramos de fibra por taza. Para quienes no están habituados a consumirlos, Malone propone reemplazar la mitad de la carne picada en preparaciones como guisos, estofados o empanadas. “No hace falta sustituir toda la carne; puedes usar mitad carne, mitad porotos”, señaló.

Pochoclo

El pochoclo preparado con granos naturales y condimentos a elección, es un snack con buena cantidad de fibra y bajo costo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pochoclo es una de las fuentes de fibra más accesibles y económicas del mercado. Lopez recomienda tenerlo a mano como snack para completar la ingesta diaria, con la advertencia de elegir versiones con bajo contenido de sodio y grasas saturadas, o prepararlo directamente con granos naturales y condimentos a elección.

PUBLICIDAD

Salvado de avena

A diferencia de la avena instantánea, el salvado conserva su contenido de fibra intacto y admite usos tanto en platos calientes como en preparaciones de panadería (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salvado de avena representa una alternativa superior a la avena instantánea, que pierde parte de su contenido de fibra durante el procesamiento industrial. Malone lo recomendó como base para preparaciones calientes o como ingrediente en productos de panadería casera, donde se puede incorporar sin alterar el sabor final de manera perceptible.

Semillas de chía

El alto poder de absorción de líquido de las semillas de chía las convierte en un ingrediente ideal para pudines y batidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de chía requieren una inversión inicial algo mayor que el resto de los alimentos de esta lista, pero ofrecen un aporte notable de fibra por porción. Los especialistas resaltan su capacidad de absorber hasta 15 veces su propio peso en agua, por lo que su consumo debe ir acompañado de líquido. Las preparaciones más habituales —como pudines y batidos— ya contemplan esa condición.

PUBLICIDAD

Manzana

La piel y la pulpa de la manzana aportan distintos tipos de fibra, y su duración y practicidad la destacan frente a otras frutas frescas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las frutas frescas, la manzana se posiciona como una de las alternativas más eficientes y económicas. Con un promedio de cinco gramos de fibra por unidad, su piel aporta fibra insoluble, mientras que la pulpa contiene fibra soluble. A eso se suma su durabilidad y facilidad de transporte frente a otras frutas frescas.

Batata

Cocinar las batatas con piel suma hasta dos gramos extra de fibra por porción y funciona como base de preparaciones con legumbres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La batata cierra la lista como una opción de larga duración y buen aporte de fibra. Malone aconseja no retirar la piel al cocinarla, ya que esa práctica suma entre uno y dos gramos adicionales de fibra por porción. Usarla como base de guisos de legumbres es una de las formas más eficaces de alcanzar los 10 gramos de fibra por comida que los especialistas establecen como referencia.

PUBLICIDAD

Cómo incorporarlos sin efectos adversos

Quienes no tienen el hábito de consumir fibra con regularidad deben aumentar su ingesta de forma gradual. Malone explicó el riesgo de incorporar grandes cantidades de golpe con una analogía: “Si la cinta transportadora no se mueve, agregar más cajas encima no va a resolver el problema”, indicó en referencia al sistema digestivo. La hidratación adecuada, coincidieron todos los especialistas, es una condición indispensable durante cualquier proceso de ajuste alimentario.

Linsenmeyer propuso, como alternativa, incorporar un nuevo alimento rico en fibra cada dos días, para que el organismo se adapte de forma progresiva al aumento del volumen intestinal.

PUBLICIDAD