Emilia Mernes sorprendió con un rotundo cambio de look durante sus vacaciones en Londres: la reacción de Duki

La cantante argentina Emilia Mernes posa recostada sobre una cama en un hotel de Londres tras realizarse un cambio de imagen

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Emilia Mernes sorprendió a sus seguidores con una publicación que lo tuvo todo: un viaje a Londres, una sucesión de looks cuidados al detalle y, en el centro de cada imagen, el cambio que nadie esperaba. El cabello negro azabache, largo y ondulado, reemplazó al morocho con el que la cantante venía siendo reconocida. El pie de foto fue escueto y críptico, apenas unas palabras que funcionaron como cuenta regresiva sin número final.

La primera imagen del carrusel lo dijo todo antes de que el ojo terminara de recorrerla. Emilia posó frente al espejo del baño de la habitación de hotel, con el brazo izquierdo extendido hacia arriba y el teléfono en la mano derecha. Llevó puesto un catsuit de manga larga con estampado efecto denim desgastado y la inscripción “Gia” en letras cursivas color menta sobre el pecho. El cabello, negro intenso y con ondas amplias, cayó sobre los hombros y contrastó con sus ojos claros, verdes. No fue una selfie casual: fue una presentación.

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En todas las tomas, el pelo negro ocupó el centro del cuadro. El camarín —con su mesa de maquillaje llena de productos, las planchas, los pinceles y el característico enchufe inglés de tres patas en la pared— ubicó la escena sin necesidad de palabras: Londres, detrás de escena. “TIC TAC TIC TAC TIC TAC”, escribió la cantante en el pie de foto de la publicación, un guiño a una nueva era en su carrera musical.

Este cambio de look fue tomado por muchos de los fans como el inicio de una nueva era musical

Campera de cuero, mini short de color blanco, cartera de Chanel y borcegos fueron los elegidos por Emilia

Mernes baso todos sus conjuntos en enteritos

Otra selfie del mismo espacio sumó un detalle que no pasó inadvertido: Emilia sostuvo el teléfono con la pantalla hacia la cámara mientras con la otra mano sujetó el cable de los auriculares. El pelo cayó lacio hacia un lado. La expresión fue seria, casi estudiada.

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La reacción de Duki, su pareja, llegó directo a los comentarios en mayúsculas: “UNAS GANAS DE SER PELO NEGRO PARA ACOMPAÑAR ESOS OJOS VERDES”. La actriz Valentina Zenere también dejó su marca: “¿cooooomo mi amor?”, con la sorpresa de quien vio algo que no esperaba.

El contraste entre el adentro y el afuera del hotel estructuró buena parte del álbum. En una de las imágenes más llamativas, la cantante apareció fotografiada con la cámara girada 180 grados: el resultado fue una toma invertida donde pareció suspendida sobre las calles de Londres, con el conjunto de tul color vino y los tacones negros apuntando hacia el cielo. Los edificios de ladrillo rojo y un vehículo estacionado quedaron colgados boca abajo.

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La cantante apostó por un catsuit capri con brillos para caminar por las calles inglesas

"Tic Tac, Tic Tac", fue todo lo que escribió en el pie de foto de la publicación

Con el Big Ben de fodo, Emilia posó con un minishort blanco

Ese mismo conjunto —un catsuit de tul color vino con detalles de strass y corset de cordones— fue el que Emilia eligió para recorrer el centro londinense. Apareció con él en dos tomas sobre la misma calle de arquitectura victoriana: en una bajó una escalera con cartera negra en mano y tacones de tiras; en la otra, parada en el medio de la calzada de Kean Street, en el barrio de Covent Garden, posó de perfil con los edificios de ladrillo rojo como fondo.

Para los paseos por el Támesis, apostó por otro registro. Campera de cuero negra, short blanco con ojales y cordones, medias blancas cortas y borcegos negros. La cartera: una Chanel acolchada con cadena plateada. En una foto posó de espaldas frente al London Eye; en otra, con el Big Ben al fondo y el cielo en pleno atardecer anaranjado, el pelo negro lacio se recortó contra la luz del río.

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La habitación del hotel sumó dos registros más íntimos. En uno, Emilia apareció recostada sobre la cama con una pijama negra con detalles en rojo y miró a cámara con una sonrisa. En otro, apoyó la cabeza sobre una almohada blanca con el pelo negro desparramado y los ojos verdes al frente. El maquillaje fue mínimo: rubor en las mejillas, gloss en los labios, pestañas marcadas.

Mernes apostó por dejar su color de pelo natural por un negro azabache

Para caminar por las calles de Londres eligió un catsuit con brillos

Emilia deslumbró con un cambio de look inesperado (Instagram)

El desayuno también tuvo su lugar en el carrusel. Una mesa con tres platos y tres tazas de café: un croissant, un cinnamon roll con glasé blanco y una cookie de chips de chocolate. No hubo figura humana en la foto, pero el plural de los platos sugirió compañía.

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El recorrido urbano se extendió más allá de Kean Street. Una imagen nocturna mostró una esquina clásica de Westminster: un edificio de piedra con ornamentos victorianos, chimeneas en el techo y el letrero rojo de Leon en la planta baja. Un bus de dos pisos rojo pasó por el cuadro. Una postal clásica de Londres. Y una nueva era musical y estética para Emilia Mernes.