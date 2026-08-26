Kicillof viaja a La Pampa y se reúne con Zilliotto para coordinar acciones de prevención ante la llegada de “El Niño”

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En el marco del impacto que genera el fenómeno climático de “El Niño” en distintos puntos del país, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajará el próximo lunes a La Pampa para reunirse con su par Sergio Ziliotto. En la ciudad de Santa Rosa, ambos mandatarios firmarán un convenio por el que se planifican acciones para prevenir y responder a los efectos del fenómeno climático “El Niño Oscilación Sur” (ENOS). A la par, por estos días, también se definen otras actividades que vaya a tener el mandatario bonaerense en su paso por La Pampa, ya en el marco de su construcción política.

La llegada de El Niño puso en alerta a las autoridades de los distintos estamentos del Estado. De hecho, este miércoles Kicillof hará anuncios sobre tareas y acciones que Buenos Aires abordará para mitigar el impacto del fenómeno climático.

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A la par, Argentina puso en marcha un sistema nacional de alerta sanitaria y respuesta anticipada para enfrentar El Niño, un fenómeno que ya está presente y podría golpear con más fuerza entre la primavera y el verano, con riesgo de inundaciones, vientos intensos y tensión sobre la red de salud en las zonas más expuestas.

La señal climática se endureció en agosto: la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos elevó al 95% la probabilidad de que el episodio alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026. En paralelo, los antecedentes históricos citados por la publicación indican que El Niño suele aumentar en un 60% la frecuencia de precipitaciones intensas.

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El fenómeno climático Súper El Niño 2026, prevee un calentamiento de 1,8 °C en el Pacífico central y proyecciones de eventos extremos en Sudamérica hasta 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia fue desarrollada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en conjunto con el Ministerio de Salud. Incluye una central de monitoreo dentro de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, cuatro programas informáticos para reunir datos y analizarlos sobre mapas georreferenciados, y un esquema de despliegue escalonado con patrullas sanitarias, puestos avanzados y hospitales móviles.

Cada módulo dispone de 60 camas, cuatro de shock, cuatro de terapia intensiva y una unidad de atención general. Su función es absorber casos leves y de complejidad intermedia para que los hospitales fijos conserven capacidad para cuadros graves.

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La prueba más concreta del esquema, sostienen autoridades nacionales, se dio en las inundaciones de Bahía Blanca de marzo de 2025. Allí, el hospital móvil absorbió el 90% de la demanda sanitaria y permitió que el hospital tradicional mantuviera su respuesta para pacientes de alta complejidad.

Fuentes del Ministerio de Salud señalaron a Infobae que la derivación coordinada con el sistema prehospitalario y la difusión comunitaria hicieron posible esa descongestión. El mismo modelo también se usó en incendios forestales y en Tumbaya, Jujuy, donde un hospital instalado al pie del cerro cubrió urgencias en una zona sin infraestructura cercana.

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La central de monitoreo, instalada dentro de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitaria (DINESA)

El mayor riesgo se concentra en el litoral, el noreste y parte de la cordillera

El Gobierno nacional sigue con atención al Área Metropolitana de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. También monitorea de cerca a Córdoba y a las provincias cuyanas.

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En una reunión de coordinación federal realizada en Paraná, el titular de la AFE, Santiago Hardie, afirmó que “está sucediendo” y advirtió que el tramo más complejo “será a partir de la primavera y hasta fines del verano”. En ese encuentro participaron además representantes del Servicio Meteorológico Nacional, del Instituto Nacional del Agua, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, de Salud, de Agricultura, de fuerzas federales y de las Fuerzas Armadas.

Hardie sostuvo que toda la cuenca del Río de la Plata sentirá el impacto, incluidos los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, además del Bermejo y el Pilcomayo. Mencionó como puntos de posible mayor complejidad a Concordia, San Luis del Palmar y los bajos submeridionales de Santa Fe.

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La Provincia de Buenos Aires también activó una mesa interministerial para revisar su plan de gestión integral del riesgo de desastres. Es parte de lo que anunciará el gobernador en la tarde de este miércoles.

De hecho, esta semana se llevó adelante un leasing del Banco Provincia con distintos municipios y la mayoría de los intendentes optaron por la compra de equipamiento que permita enfrentar las complejidades climáticas como maquinarias, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y bienes para obra pública y servicios urbanos.

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Axel Kicillof encabeza una reunión con integrantes de su equipo para coordinar acciones de prevención ante el impacto del fenómeno meteorológico El Niño.

Anuncios de Kicillof y Ziliotto

En territorio bonaerense, El Niño obligó a la revisión del Plan Provincial para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. El mes pasado, representantes de distintos ministerios bonaerenses se reunieron para ordenar las acciones y también se repasaron los lineamientos del nuevo plan estratégico elaborado por la Subsecretaría de Emergencias, que es parte de lo que anunciará este miércoles Kicillof.

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El documento fija una línea de base orientadora y propone modificar el enfoque con el que actúa el Estado frente a este tipo de amenazas. En lugar de concentrarse en la etapa posterior al incidente, plantea un abordaje preventivo sobre las causas estructurales que configuran las condiciones de riesgo.

La iniciativa apunta a identificar y evaluar los riesgos presentes en el territorio bonaerense y a definir estrategias concretas para prevenirlos. Lo que se busca es que cada cartera intervenga antes de que el evento climático produzca daños. La lógica es que la respuesta provincial no dependa solo de la emergencia, sino de una preparación previa ajustada a las diferencias territoriales.

El gobernador Sergio Ziliotto escucha unto a intendentes una exposición sobre medidas ante el fenómeno climático de El Niño en la provincia de La Pampa.

En tanto que La Pampa también desplegó un operativo propio. El gobernador Sergio Ziliotto reunió la semana pasada a más de 50 intendentes y jefes comunales para lanzar un programa provincial de prevención y gestión de riesgos ante el fenómeno El Niño, con la meta de usar los próximos cuatro meses para definir obras, equipamiento y protocolos que reduzcan el impacto de lluvias intensas sobre localidades y zonas productivas de La Pampa.

Según informó, el gobierno pampeano también trabaja con Buenos Aires para ordenar el manejo de excedentes hídricos y analizar alternativas de canalización que acorten el tiempo en que las tierras productivas pueden permanecer anegadas. Es parte de los acuerdos que firmará con Kicillof.

Ziliotto además que pidió asistencia económica al Gobierno nacional para reforzar las acciones preventivas en un contexto de recursos limitados para la provincia y los municipios.