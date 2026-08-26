Medidas económicas: el Gobierno anunciará mañana nuevas líneas de créditos hipotecarios

El Gobierno apunta a estimular los créditos hipotecarios mediante el FGS de la Anses. (Fotografía: Maximiliano Luna)

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Tras flexibilizar el financiamiento en dólares a empresas no generadoras de divisas, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará nuevas medidas para impulsar los créditos hipotecarios, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

De acuerdo al cronograma dispuesto por el Palacio de Hacienda, Caputo brindará los detalles de la letra chica del anuncio este miércoles a las 10 una conferencia de prensa.

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El funcionario ya había adelantado que trabajaba en un esquema que involucraría al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para dar más previsibilidad al fondeo de los bancos, aunque resta confirmar las particularidades de la iniciativa.

La propuesta busca abordar una limitación estructural del sistema financiero nacional: la ausencia de opciones de ahorro a largo plazo que respalden créditos concedidos a plazos extensos.

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El FGS de la Anses desempeñaría un papel importante en el esquema que anunciará el Ministerio de Economía.

Durante la rueda de prensa que ofreció para comunicar la decisión de ampliar el universo de compañías a las que los bancos le pueden prestar en moneda extranjera, el titular de la cartera económica explicó que trabajaba con el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, en la creación de un nuevo sistema para incentivar el financiamiento hipotecario.

“Hubo hace tiempo muchas propuestas de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad comprara las hipotecas y permitiera liberar fondos para que los bancos pudieran dar más hipotecas, pero el FGS no puede estar comprando hipotecas de personas. No es el trabajo del FGS”, aclaró.

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A partir de ese análisis, Caputo señaló que el Gobierno desarrolló un modelo alternativo, considerado más eficaz y ya presentado al sector bancario. “Estamos viendo formas que creemos que son más efectivas. Lo estamos hablando con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y los bancos. Creemos que es una vía mucho mejor para todos los bancos. Les ha encantado la idea”, aseveró.

La propuesta del equipo económico se basa en que el propio FGS convoque a licitaciones de plazos fijos a largo plazo, un instrumento que actualmente casi no se encuentra en el mercado de capitales argentino.

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El FGS de la Anses representa uno de los pilares financieros del sistema previsional argentino. Se constituyó en 2007 como un patrimonio autónomo destinado a respaldar las obligaciones del Estado con los jubilados y pensionados, así como a impulsar proyectos que favorezcan el crecimiento económico del país.

La flexibilización de los créditos en dólares y el impulso a los préstamos hipotecarios son las dos caras de la misma moneda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fondo reúne una variedad de activos financieros, entre los que sobresalen títulos públicos, acciones de empresas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión y préstamos a provincias. Esta estructura diversificada busca asegurar su solidez frente a las fluctuaciones del mercado. Además, tiene la facultad de invertir en instrumentos que promuevan el desarrollo del mercado de capitales local y la economía nacional a largo plazo.

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“Hoy, en nuestro mercado de capitales, que es prácticamente inexistente, no hay depósitos a largo plazo. El problema que enfrentan los bancos hoy es que las hipotecas son a muy largo plazo y el fondeo de ellos es a 30 días”, sostuvo el ministro de Economía.

Bajo su perspectiva, la brecha entre el tiempo por el que los bancos otorgan préstamos y el plazo en el que obtienen financiamiento representa uno de los mayores impedimentos para ampliar la oferta de créditos hipotecarios.

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En relación al funcionamiento del nuevo mecanismo, Caputo precisó que el modelo incluiría un sistema de licitación abierto, en el cual las entidades bancarias presentarían sus propuestas de condiciones.

“El FGS licitaría los plazos fijos para que sea de manera bien transparente. Los bancos podrían licitar tasa, por ejemplo si es un plazo fijo a dos años, un banco puede decir ‘yo estoy dispuesto a pagar UVA + 3%’ y si es a cinco años, puede pagar UVA + 4%”, ejemplificó.

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El ministro de Economía dará una conferencia de prensa para brindar detalles sobre las nuevas medidas.

En tanto, según la explicación oficial, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en función de las tasas que reciba, decidirá si constituye un plazo fijo a 2,3,5 o más años.

Caputo había relacionado esta herramienta con la flexibilización del crédito en dólares para empresas no vinculadas al sector externo. Esta medida permite a los bancos destinar hasta un 15% de los depósitos en moneda extranjera a préstamos para compañías, sin exigirles que generen dólares ni presenten garantías en esa moneda.

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El nexo entre los dos anuncios se encuentra en el sector de la construcción y los desarrolladores inmobiliarios, considerados entre los mayores solicitantes de financiamiento en dólares. “Uno de los sectores que más nos ha pedido poder acceder a créditos en dólares son justamente los desarrolladores. Ellos tienen la tierra y dicen que, teniendo un 20% de capital, sumando otro 30%, avanzarían”, explicó el funcionario.

Desde la óptica oficial, ambas medidas van de la mano: por un lado, la flexibilización de los créditos busca facilitar el financiamiento para quienes impulsan proyectos inmobiliarios; por otro, el posible esquema del FGS estaría orientado a fortalecer la demanda, facilitando el acceso de las familias a créditos hipotecarios. Los dos instrumentos forman parte de la estrategia oficial para reactivar tanto la economía como el mercado inmobiliario.