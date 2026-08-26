Panamá

Canal de Panamá registra 127 embarcaciones en espera mientras las subastas alcanzan cifras récord

La alteración de las rutas hacia Asia elevó la demanda y llevó a una empresa surcoreana a ofrecer la cifra récord de US$5.3 millones para asegurar un cupo

El Canal de Panamá contabilizó 127 buques en espera, frente a los hasta 90 que suelen registrarse en condiciones normales. (Foto AP/Arnulfo Franco)
El Canal de Panamá contabilizó 127 buques en espera, frente a los hasta 90 que suelen registrarse en condiciones normales. (Foto AP/Arnulfo Franco)
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Un total de 127 buques permanecía en espera para transitar por el Canal de Panamá, de acuerdo con el reporte actualizado la noche del 25 de agosto. La cifra incluye 109 embarcaciones con reserva confirmada y 18 que llegaron sin haber asegurado previamente una fecha para atravesar la vía interoceánica.

Del total registrado, 96 barcos utilizarán las esclusas Panamax: 82 cuentan con reserva y 14 no la tienen. Otros 31 corresponden a las esclusas Neopanamax, de los cuales 27 poseen un cupo confirmado y cuatro permanecen sin reserva, según el tablero de estadísticas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

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En condiciones normales, hasta 90 embarcaciones suelen permanecer en espera para atravesar la vía interoceánica. Los 127 buques contabilizados representan 37 más que esa referencia, un incremento de aproximadamente 41%.

Además, la cifra actual está apenas siete barcos por debajo de los 134 registrados durante uno de los momentos más críticos de la sequía de 2023, cuando se formaron extensas filas en las entradas del Atlántico y el Pacífico.

Aunque los 127 barcos aparecen dentro de la estadística de espera, la situación es distinta para las embarcaciones con reserva, debido a que algunas llegan antes del periodo establecido para su tránsito. La presión más fuerte recae sobre los buques sin cupo confirmado, que dependen de la disponibilidad operativa o de las subastas.

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De los barcos registrados en las entradas de la vía interoceánica, 109 tenían reserva confirmada y 18 permanecían sin cupo. REUTERS/Enea Lebrun
De los barcos registrados en las entradas de la vía interoceánica, 109 tenían reserva confirmada y 18 permanecían sin cupo. REUTERS/Enea Lebrun

El incremento está relacionado con una mayor demanda provocada por las alteraciones en las rutas comerciales internacionales, particularmente las que conectan con Asia. La guerra de Irán ha afectado el movimiento por el estrecho de Ormuz y otras rutas de Medio Oriente, impulsando los embarques energéticos desde Estados Unidos hacia mercados asiáticos a través de Panamá.

Un análisis de BIMCO indicó que, durante los primeros meses de 2026, los tránsitos por el Canal aumentaron 8% interanual, hasta alcanzar un promedio de 38 diarios. Los tiempos de espera también habían crecido 50% y se situaban alrededor de 47 horas, una presión que posteriormente se intensificó con el aumento de la demanda.

La competencia por conseguir espacios alcanzó un nuevo máximo esta semana. La empresa surcoreana SK Gas Ltd. ofreció US$5,3 millones en una subasta para que el G. Spirit, un buque tanque de gas licuado de petróleo, pueda cruzar el Canal en dirección norte el próximo 1 de septiembre.

La cifra, divulgada inicialmente por Bloomberg, superó el récord anterior de US$4,6 millones, registrado también en agosto. Los tiempos de espera pueden llegar hasta 11 días para los barcos que arriban sin reserva, de acuerdo con datos de Argus Media, lo que explica la disposición de algunas navieras a presentar ofertas millonarias.

La ACP ha aclarado que estos montos no representan un incremento de los peajes ni de las tarifas establecidas por el Canal. El precio final surge de la competencia entre los participantes de una subasta voluntaria. La urgencia por cumplir un itinerario puede llevar a una compañía a pagar más que sus competidores para asegurar el paso.

La ACP aclaró que las ofertas millonarias responden a la competencia entre navieras y no a un incremento de los peajes. Tomada de la ACP
La ACP aclaró que las ofertas millonarias responden a la competencia entre navieras y no a un incremento de los peajes. Tomada de la ACP

Para las navieras, desembolsar varios millones de dólares puede resultar menos costoso que mantener una embarcación detenida durante días. Los retrasos generan gastos de combustible, tripulación, alquiler y penalizaciones contractuales, además de impedir que el buque llegue a tiempo a su siguiente puerto para recoger o entregar una carga.

Antes de febrero, la mediana pagada por los cupos subastados rondaba los $55.000, según información divulgada por la vía interoceánica. Sin embargo, la fuerte demanda reciente elevó las ofertas a niveles extraordinarios, sin que esos resultados puedan considerarse un nuevo precio promedio o una tarifa fijada por la administración canalera.

La presión comercial coincide con un escenario hidrológico desfavorable. Entre mayo y agosto, las lluvias acumuladas en la cuenca estuvieron 34% por debajo del promedio histórico, mientras los aportes de agua a los embalses resultaron 44% inferiores.

Como medida preventiva, el Canal limitará desde el 4 de septiembre la capacidad diaria a nueve cupos Neopanamax y 25 Panamax, para un total de 34. A partir del 15 de septiembre, los espacios Panamax disminuirán a 23, por lo que la capacidad máxima quedará reducida a 32 tránsitos diarios.

Las subastas también serán reorganizadas en cuatro grupos para distribuir los cupos entre buques gaseros, graneleros, portacontenedores, transportadores de vehículos, barcos refrigerados y petroleros. Las embarcaciones portacontenedores totalmente cargadas y con mayor capacidad tendrán prioridad dentro del proceso de asignación en las esclusas Neopanamax.

La vía interoceánica reducirá en septiembre gradualmente su capacidad diaria para conservar agua ante el déficit de lluvias en la cuenca. EFE/ Carlos Lemos
La vía interoceánica reducirá en septiembre gradualmente su capacidad diaria para conservar agua ante el déficit de lluvias en la cuenca. EFE/ Carlos Lemos

Además, la ACP aplazó hasta el 2 de septiembre la aplicación del calado máximo de 48 pies para los Neopanamax. La siguiente reducción, hasta 47,5 pies, fue pospuesta para el 1 de octubre. Las decisiones buscan conservar agua ante la persistencia de El Niño y proteger las operaciones durante la estación seca de 2027.

El Canal advirtió que la reducción de los cupos podría extender los tiempos de espera de los barcos sin reserva. Por ello, recomendó utilizar el sistema de reservaciones, debido a que una reserva confirmada es el único mecanismo que garantiza una fecha de tránsito en medio de la creciente competencia por atravesar la ruta.

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