Economía

Mercados: poco movimiento de acciones y bonos, a la espera de la licitación de deuda del Tesoro

El S&P Merval gana 0,1% y los títulos públicos ceden 0,1% en promedio, con un riesgo país estabilizado en los 515 puntos básicos. Wall Street opera negativo luego de conocido un dato de inflación en EEUU

Los ADR argentinos negocian con mayoría de bajas este miércoles.
Los ADR argentinos negocian con mayoría de bajas este miércoles.
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El mercado bursátil de Argentina operaba este miércoles con cierto equilibrio en cuanto a cotizaciones, a pesar de la ronda de negocios ligeramente negativa en Wall Street tras conocerse un dato de inflación en los EEUU.

La plaza financiera local se aprestaba además a niveles ajustados de liquidez, previo a la última licitación mensual de deuda del Tesoro y de cara al cierre de carteras de agosto.

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A las 12:30 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un mínimo 0,1%, en la quinta sesión consecutiva en terreno positivo, en los 3.010.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street había mayoría de bajas, encabezadas por Globant (-3,7%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caen 0,1% en promedio, mientras que el riesgo país se mantiene sin variantes para a Argentina, en los 515 puntos básicos.

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Ante una economía doméstica que no alcanza a despegar con fortaleza, el Gobierno anunció un esquema para promover los créditos hipotecarios para fomentar una mayor dinámica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en rueda de prensa que el oficial Fondo de Garantía Sustentable (FGS), que administra fondos previsionales de la Anses, licitará depósitos a plazo fijo atados a la inflación (UVA) y contra eso los bancos deberán asignar fondos a otorgar préstamos para la vivienda con tasas mínimas para los depósitos y máximas para los créditos.

El Tesoro buscará este jueves renovar deuda interna para afrontar obligaciones por unos 12,6 billones de pesos -equivalentes a unos USD 8.330 millones-, sin que aparezca esta vez en el menú la oferta de Bonar 2029 (AO29) nominado en dólares.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:30 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:30 horas)

Para esta operatoria se ofrecerán tres papeles a tasa fija (S30N6, S29E7 y T31Y7), una Letra Lecer (X29E7) y otra atada al dollar linked (D30O6), todos con amortización durante el mandato libertario de Javier Milei, cuyo mandato se extiende hasta finales del 2027.

Gran parte del compromiso a cubrir está dado por títulos atados al tipo de cambio, cuya paridad para el pago será el del dólar al cierre de este miércoles en la franja interbancaria.

“El Tesoro vuelve a ofrecer un menú de instrumentos de corto plazo, con mayor presencia de alternativas a tasa fija aprovechando la caída en los ‘break evens’ de inflación. El objetivo es no presionar a la curva pesos, ni esterilizando ni sumando oferta de bonos largos”, sostuvo el agente de liquidación y compensación Facimex.

Acotó que “el atractivo está en la Lecer de enero (X29E7) aprovechando que el tramo corto CER (inflación) quedó con rendimientos elevados. La ausencia del Bonar AO29 no sorprende bajo las condiciones de mercado actuales”.

“La cantidad de dinero continúa siendo la variable de ajuste de la política monetaria, generando volatilidad en las tasas; pese a que la aparición de liquidez sobre el cierre (de la semana pasada) redujo el costo de funding (tasa de financiación) impulsando la renta fija, persiste la cautela del mercado ante eventuales nuevos ajustes monetarios”, reportó el Banco Patagonia.

“En este esquema, el Banco Central priorizaría la estabilidad cambiaria por sobre la de tasas, dado su rol en el anclaje de expectativas; la inflación mayorista de 0,8% (en julio) constituye una señal positiva”, agregó.

Los principales índices de las bolsas de Nueva York caen 0,2 por ciento. El equipo de Research de Balanz indicó que “el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE por sus siglas en inglés) de EEUU avanzó 0,2% mensualen julio, por encima del 0,1% esperado. En términos mensuales, la medida favorita de inflación de la Fed se aceleró con respecto al mes pasado (-0,1% mensual). En términos interanuales, el registro fue de 3,7%, también levemente por encima de lo esperado (estimado.: 3,6%) y manteniéndose en el mismo nivel que el dato previo”.

Balanz detalló que “en términos de contribuciones, los servicios explicaron la suba (0,18 punto porcentual), siendo las categorías de servicios financieros (0,1 punto), vivienda (0,05) y salud (0,04) las de mayor peso. En contrapartida, la categoría de bienes no durables contribuyó a la baja (-0,07 punto porcentual), principalmente por el rubro de gasolina y otros bienes energéticos (-0,06 punto). En la medición núcleo, la variación mensual fue de 0,2% mensual, en línea con lo esperado y acelerándose respecto del dato previo (0,1% mensual”.

“De esta manera, el PCE núcleo se mantuvo en 3,3% anual, tal como esperaba el consenso. Por otra parte, la segunda revisión del PBI del segundo trimestre en EEUU se mantuvo sin cambios en 1,5% -trimestre contra trimestre- anualizado. El dato saliente con respecto a esto fue la corrección al alza en el consumo hacia 3,4% anualizado, por encima de lo esperado (estimado: 3,2% anualizado)”, añadió Balanz.

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