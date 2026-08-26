Preocupación en Boca Juniors por la lesión que sufrió Tomas Aranda en el entrenamiento

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Rodolfo Arruabarrena recibió una mala noticia en el entrenamiento matutino de esta mañana en el Boca Predio de Ezeiza: una de sus figuras, Tomás Aranda, sufrió una molestia que derivó en estudios médicos que podrían determinar una lesión de gravedad. Se rumorea que tiene comprometido el peroné, lo que lo marginaría del resto del año. El juvenil que venía siendo uno de los puntos más altos del equipo en lo que va de 2026, quedaría marginado del resto de la temporada.

A la espera de precisiones respecto al parte oficial del departamento médico de la institución boquense, el cuerpo técnico ya está al tanto de que existe la posibilidad de prescindir de Aranda en el siguiente compromiso e incluso en algunos más dependiendo de la gravedad de la lesión. “En principio es quirúrgico”, informaron en ESPN, sobre la lesión que se habría originado haciendo un rondo en la entrada en calor previo al arranque de la práctica.

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Para reflejar la importancia que tiene el chico de 19 años que fue convocado por Lionel Scaloni como sparring para la previa de la última Copa del Mundo, vale mencionar que Arruabarrena lo incluyó de titular o suplente en los 11 partidos que lleva dirigidos desde su retorno al club, en los que aportó una asistencia contra Newell’s, pero fundamentalmente se convirtió en una pieza clave del andamiaje del conjunto de la Ribera.

La agenda de Boca marca que este viernes recibirá a Lanús en la Bombonera por el Torneo Clausura, mientras que el miércoles 2 de septiembre se las verá con Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina (en Córdoba). Más tarde, visitará a Gimnasia de Mendoza por el plano doméstico e inmediatamente después abrirá su llave de cuartos de Sudamericana contra San Pablo (miércoles 9 de septiembre en la Bombonera).

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