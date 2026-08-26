Ciencia

Creatina: cómo varían las dosis recomendadas y qué factores explican los diferentes protocolos de consumo, según especialistas

Las alternativas para incorporar este suplemento se definen por el contexto de entrenamiento, la rapidez buscada en los resultados y las recomendaciones de expertos

Hombre con bata blanca y estetoscopio que sostiene un tarro con la palabra CREATINA y una cuchara medidora con polvo blanco.
La creatina se consolidó como uno de los suplementos más usados para mejorar fuerza, potencia y recuperación en esfuerzos breves e intensos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En gimnasios, redes sociales y consultas de nutrición deportiva, la creatina se consolidó como uno de los suplementos más mencionados para mejorar fuerza, potencia y recuperación en esfuerzos breves e intensos. Esa expansión instaló una duda concreta: cuánto conviene tomar por día y por qué circulan recomendaciones distintas para un mismo producto.

Una revisión de la International Society of Sports Nutrition y una evaluación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria muestran que las pautas más citadas incluyen 3 gramos diarios, 3 a 5 gramos por día y un esquema con fase de carga seguida de mantenimiento, según el objetivo y la rapidez con la que se busca saturar los depósitos musculares.

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Polvo de creatina blanco en una cuchara medidora plateada, esparcido sobre una superficie negra, con un bote de creatina azul y blanco al lado derecho.
La dosis diaria de creatina genera dudas porque conviven recomendaciones de 3 gramos, 5 gramos y una fase de carga inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la dosis genera dudas

La creatina es un compuesto natural que el cuerpo forma a partir de glicina, metionina y arginina. También se incorpora con alimentos como carne y pescado. Su función se vincula con la reposición rápida de energía en ejercicios breves y de alta intensidad, a través de la fosfocreatina (reserva de energía que ayuda a regenerar ATP, la molécula que usan las células para obtener energía inmediata).

La European Food Safety Authority concluyó en una opinión con DOI 10.2903/j.efsa.2011.2303 que el consumo de creatina aumenta el rendimiento físico en series repetidas de ejercicio breve y muy intenso. Ese respaldo se refiere al monohidrato de creatina, la forma más estudiada.

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Envase azul y blanco con polvo blanco y una cuchara medidora blanca. El envase tiene un logo de brazo musculoso.
La creatina es un compuesto natural que el cuerpo produce en pequeñas cantidades y también incorpora a través de alimentos como carne y pescado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pautas aparecen y cómo se interpretan

La posición de la International Society of Sports Nutrition detalla en una revisión que el protocolo más rápido para elevar los depósitos musculares consiste en 0,3 gramos por kilo de peso corporal al día durante 5 a 7 días, seguido por 3 a 5 gramos diarios. La misma publicación señala que una ingesta de 3 gramos por día también eleva las reservas musculares, aunque lo hace de forma más lenta, en unas 3 a 4 semanas.

La diferencia entre esos esquemas se relaciona con la velocidad de saturación del músculo y no con productos distintos. La fase de carga permite completar ese proceso en menos tiempo, mientras que la dosis fija diaria produce el mismo efecto de manera gradual.

Esa distinción también ordena la lectura sobre la cantidad. Una pauta de 3 gramos puede servir para aumentar las reservas con el paso de las semanas. Un esquema de 3 a 5 gramos suele utilizarse como mantenimiento. La carga inicial apunta a acelerar la disponibilidad muscular del compuesto.

Mujer con camiseta gris guarda un bote de creatina blanco en una bolsa deportiva negra sobre un banco de madera en un gimnasio con taquillas al fondo.
Mayo Clinic indicó que la creatina puede beneficiar a atletas que buscan aumentar la fuerza muscular o sostener carreras cortas de alta intensidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué respaldo aparece sobre seguridad y momento de toma

La seguridad de la creatina en personas sanas cuenta con respaldo en ensayos clínicos y revisiones. Un estudio en adultos entrenados no registró cambios significativos en la función renal tras 12 semanas de suplementación. A su vez, una revisión centrada en función renal indicó que el aumento de creatinina (producto de desecho que suele medirse en sangre) no equivale por sí solo a daño en los riñones.

Mujer bebiendo creatina
Las distintas pautas de creatina responden a una misma lógica: aumentar la disponibilidad del suplemento en el músculo para sostener esfuerzos intensos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto ayuda a interpretar uno de los debates más frecuentes alrededor del suplemento. La creatina no figura como un nutriente esencial para toda la población ni como una indicación general de salud. Su uso se concentra en contextos de entrenamiento o en situaciones clínicas específicas que se estudian por separado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mayo Clinic señaló que la creatina no causa daños si se toma según las indicaciones, aunque no confirmó científicamente su vínculo con problemas renales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el momento de consumo, la evidencia no muestra una ventaja definitiva para tomarla antes o después de entrenar una vez que el músculo ya elevó sus reservas. Un ensayo de 2022 no encontró diferencias adicionales por horario en fuerza o composición corporal. Un estudio de 2013 observó una mejora mayor en masa libre de grasa (peso corporal sin contar la grasa) y en press de banca en quienes la tomaron después del entrenamiento. Ese contraste deja el foco principal en la constancia diaria y no en una ventana horaria única.

Joven de 29 años con camiseta gris y pantalones cortos negros bebe de una botella mezcladora negra en un gimnasio con mancuernas al fondo.
El momento de consumo de la creatina puede ubicarse antes o después del entrenamiento, aunque su efecto depende de la acumulación y no de un impacto inmediato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tipo de creatina aparece mejor respaldado

Respecto del formato, la opción con mayor respaldo científico para el rendimiento deportivo es el monohidrato de creatina. La posición de la International Society of Sports Nutrition lo define en otra revisión como la variante con más evidencia para aumentar la capacidad de ejercicio intenso y la masa magra.

La suplementación también puede generar una suba inicial de peso por mayor retención de agua dentro del músculo y no por aumento de grasa corporal. Ese efecto responde al incremento del contenido hídrico intracelular.

Primer plano de una mano que vierte polvo beige claro desde una cuchara plateada a una taza blanca con líquido blanco. El polvo cae en pequeños gránulos.
El monohidrato de creatina es el formato con mayor respaldo científico y la EFSA concluyó que mejora el rendimiento físico en ejercicios repetidos, cortos y de muy alta intensidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para alcanzar una cantidad comparable a la de un suplemento solo con la alimentación, haría falta consumir alrededor de 1.100 gramos diarios de ternera o salmón, según estimaciones nutricionales citadas en la literatura sobre contenido de creatina en alimentos. Ese cálculo explica por qué la suplementación aparece con frecuencia en planes orientados a fuerza, potencia y desarrollo muscular.

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